Partidos de hoy 3 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este jueves

LaLiga, Liga de Expansión, Ligue 1 y la Primera A de Combia tendrán actividad este jueves en una jornada llena de fútbol a nivel internacional

¿Dónde ver en vivo online los partidos de este jueves 3 de septiembre? | Reuters

La actividad futbolística de este jueves 3 de septiembre tendrá una amplia cartelera internacional con partidos en distintas competiciones de Europa y América. LaLiga, Ligue 1, Copa de Italia, Copa de Grecia y Liga BetPlay entran en escena con encuentros que pondrán en juego puntos importantes, además de la actividad en la Liga de Expansión y la Saudi League. Claro Sports te llevará todos los detalles de la jornada para que no pierdas ningún detalle de los partidos que marcarán la agenda futbolística del día.

La jornada tendrá mucho más para ofrecer con la presencia de equipos como Real Sociedad, Celta de Vigo, Lille, Palermo, Cagliari, América de Cali, Panathinaikos y Al Qadisiya, en una cartelera que tendrá actividad desde temprano y se extenderá hasta la noche. El fútbol internacional también tendrá como uno de sus principales atractivos la presencia de Julián Quiñones en Arabia Saudita, mientras que en Colombia el líder América de Cali buscará mantener su paso perfecto ante Alianza FC. La acción llegará además a México con el partido entre Tepatitlán y Dorados de Sinaloa.

LaLiga

La Real Sociedad y el Celta de Vigo adelantan su partido de la jornada 6 de LaLiga debido a que ambos serán los únicos representantes españoles que disputarán la Fase de Liga de la UEFA Europa League a finales de septiembre. El conjunto txuri-urdin llega en el puesto 13 y con la confianza en alto tras conseguir su primer triunfo de la temporada ante el Espanyol, aunque tendrá la ausencia de su técnico Pellegrino Matarazzo, quien cumple una sanción. Del otro lado, el Celta ocupa la posición 17 y atraviesa un momento complicado bajo las órdenes de Claudio Giráldez, con dos derrotas consecutivas y apenas un gol en sus últimas tres presentaciones. El antecedente más reciente en San Sebastián favorece a la Real Sociedad, que el pasado 25 de enero de 2026 derrotó 3-1 al cuadro gallego con un doblete de Mikel Oyarzabal.

Real Sociedad vs Celta de Vigo | 13:00 horas | Sky Sports

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Ligue 1

Toulouse y Lille se enfrentan en el partido que abrirá la tercera jornada de la Ligue 1, con realidades distintas tras las primeras fechas de la temporada. El Toulouse apenas suma un punto después de un empate y una derrota, por lo que necesita reaccionar ante su afición, mientras que el Lille marcha invicto con cuatro unidades y llega con el impulso de su reciente empate 2-2 ante el PSG. Los antecedentes también favorecen a Les Dogues, que ganaron cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos ante el Toulouse.

Toulouse vs Lille | 12:45 horas | FOX One

Copa de Italia (Italia)

La Copa Italia tendrá este jueves dos partidos que prometen emociones en la ronda de dieciseisavos de final, con el Palermo como local ante el Mantova en el Estadio Renzo Barbera. El conjunto de Filippo Inzaghi llega con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos oficiales y tiene en Joel Pohjanpalo a su principal referente ofensivo, mientras que el Mantova de Davide Possanzini buscará dar la sorpresa pese a partir como víctima en el papel; el antecedente más reciente en Sicilia favorece al Palermo, que se impuso 2-1 en marzo pasado. Más tarde, el Cagliari recibirá al Hellas Verona en la Unipol Domus, en un enfrentamiento entre un equipo de Serie A contra un conjunto recién descendido a la Serie B y cuyo ganador obtendrá el boleto para visitar a la Roma en los octavos de final; la localía y el antecedente más reciente favorecen a los sardos, que golearon 4-0 al Verona en enero de este año.

Palermo vs Mantova | 10:00 horas | Sin transmisión.

Cagliari vs Verona | 13:00 horas | Sin transmisión.

Categoría Primera A (Colombia)

La jornada de la Liga BetPlay tendrá dos partidos atractivos: América de Cali, líder invicto con 17 puntos, recibe a un Alianza FC que marcha último con apenas dos unidades y sin victorias. Más tarde Deportivo Pereira y Medellín se enfrentan en el Estadio Deportivo Cali; el Poderoso es cuarto con 12 puntos, mientras el Matecaña ocupa el puesto 15 con cinco unidades.

América de Cali vs Alianza | 17:00 horas | RCN Nuestra Tele.

Deportivo Pereira vs Medellín | 19:00 horas | RCN Nuestra Tele.

Liga de Expansión

Tepatitlán FC y Dorados de Sinaloa se enfrentan en el Estadio Gregorio Tepa Gómez, dentro de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX. Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar para no alejarse de la pelea por la Liguilla, mientras el conjunto jalisciense buscará aprovechar su condición de local y el Gran Pez intentará corregir sus problemas defensivos fuera de Culiacán.

Tepa vs Dorados | 19:00 horas | Sin transmisión.

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Copa de Grecia (Grecia)

Panathinaikos parte como amplio favorito ante Niki Volos, con una diferencia notable de nivel y presupuesto entre ambos planteles. El conjunto de Atenas llega con mayor ritmo competitivo tras su participación en las fases clasificatorias europeas y su último partido oficial, un empate 1-1 ante Hradec Králové el pasado 27 de agosto, mientras que Niki Volos no disputa un encuentro oficial desde el 19 de agosto, cuando igualó sin goles ante Panionios.

Panathinaikos vs Niki Volos | 12:00 horas | Sin transmisión.

Campeonato de Clubes del Caribe (Norteamérica)

Cavalier FC y Portmore United se enfrentan con la obligación de conseguir su primera victoria en la fase de grupos de la Caribbean Cup, en un partido que también representa una revancha de la Superfinal de la Liga Premier de Jamaica. Ambos equipos protagonizarán así una nueva batalla tras la final de mayo, en la que Portmore United conquistó el título nacional por penales ante Cavalier.

Cavalier vs Portmore United | 18:00 horas | Sin transmisión.

Saudi League (Arabia Saudita)

Al Qadisiya, con Julián Quiñones como una de sus principales figuras, visita al Al Diriyah en el Alawwal Park de Riad, en el duelo estelar para la afición mexicana dentro de la Primera División de Arabia Saudita. El conjunto del atacante naturalizado mexicano ocupa el tercer puesto de la clasificación con nueve puntos, mientras que su rival marcha sexto con siete unidades tras golear 3-0 al Al Ettifaq, por lo que ambos buscarán un triunfo que les permita mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

Al-Fayha vs Al Kholood | 9:55 horas |

NEOM vs Al Khaleej | 10:30 horas |

Diriyah vs Al Quadisiya | 12:00 horas | FOX

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