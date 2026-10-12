¡A 19 del objetivo! Cristiano Ronaldo colabora para el triunfo del Al Nassr y llega a 981 goles en su carrera

A pesar de la sanción aplicada por la Selección de Portugal, ‘CR7’ no se achica y sigue marcando con su equipo

CR7 confía en mantenerse en ritmo para llegar a los mil goles | Reuters

Cristiano Ronaldo volvió a marcar con Al Nassr y elevó a 981 su cuenta de goles como profesional, luego de participar en la victoria 3-1 sobre Neftchi Fergana dentro de la Liga de Campeones de Asia. El portugués se encuentra a 19 anotaciones de alcanzar una cifra que se ha convertido en uno de sus principales objetivos en la recta final de su carrera.

El partido tuvo lugar en el Alawwal Park de Riad y significó el segundo compromiso del cuadro saudí en la competencia asiática. Después de la derrota 4-0 ante Al Ain en el estreno, el equipo consiguió sus primeros tres puntos gracias a los goles de Ángelo, Ronaldo y un autogol de Anvarjon Gofurov.

El tanto de Ronaldo llegó al minuto 42. Sadio Mané avanzó por la banda izquierda y envió un servicio hacia Ayman Yahya, quien bajó la pelota de cabeza. Ronaldo apareció en el área y, de media vuelta, sacó un remate de derecha que superó al arquero Botirali Ergashev.

La anotación significó el gol 981 de Cristiano Ronaldo en su cuenta personal. El portugués, de 41 años, continúa con actividad tanto en Arabia Saudita como en la competición continental, mientras su futuro con Portugal permanece pendiente de la resolución del procedimiento disciplinario iniciado por la Federación Portuguesa de Fútbol.

Al Nassr volvió a marcar después del descanso, aunque esta vez en su propia portería. Alisher Odilov descontó para Neftchi Fergana, pero los locales recuperaron la diferencia en la recta final gracias al autogol de Gofurov, resultado que permitió al equipo sumar tres puntos en la fase de grupos.

La anotación de Ronaldo llegó además después de que el delantero había marcado previamente su gol 980 con Al Nassr ante Diriyah. De esta manera, consiguió aumentar nuevamente su registro y quedó a 19 tantos de la barrera de los 1,000.

¿Cuándo volverá a jugar Cristiano Ronaldo con Al Nassr y qué partidos tiene por delante?

El calendario de Al Nassr muestra una serie de partidos en los que Cristiano Ronaldo podría continuar acercándose a los mil goles. El siguiente compromiso está programado contra Al-Ahli Saudi el jueves 15 de octubre, seguido por partidos ante Neom Sports Club y Al-Faisaly antes de regresar a la actividad de la Liga de Campeones de Asia.

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Los próximos partidos de Al Nassr que aparecen en el calendario son:

Al-Ahli Saudi vs Al Nassr — jueves 15 de octubre | 12:00 horas

Al Nassr vs Neom Sports Club — martes 20 de octubre | 12:00 horas

Al-Faisaly vs Al Nassr — viernes 23 de octubre | 07:30 horas

Al Nassr vs Al Wasl — lunes 26 de octubre | 12:15 horas | Liga de Campeones de Asia

Al Nassr vs Al-Kholood Club — jueves 29 de octubre | 12:00 horas

Pakhtakor vs Al Nassr — lunes 2 de noviembre | 07:45 horas | Liga de Campeones de Asia

Al Hazm vs Al Nassr — jueves 5 de noviembre | 11:00 horas

Al Qadisiya vs Al Nassr — viernes 20 de noviembre | 11:00 horas

Al Nassr vs Al Sadd — martes 24 de noviembre | 12:15 horas | Liga de Campeones de Asia

Ronaldo necesita 19 goles para llegar a los 1,000, por lo que estos encuentros representan las oportunidades que tiene programadas en el calendario mostrado. La cantidad de partidos disponibles permite dimensionar el camino que todavía debe recorrer, aunque el momento exacto en el que alcanzaría la cifra dependerá de las anotaciones que consiga en cada compromiso.

En el terreno internacional, mientras tanto, el portugués también enfrenta una situación distinta. La Federación Portuguesa de Futbol abrió un procedimiento disciplinario después de su salida de la concentración durante la Fecha FIFA y estableció una suspensión preventiva. La medida todavía no representa una sanción definitiva y su posible regreso dependerá de la resolución del organismo.

Por ahora, Ronaldo continúa concentrado en su actividad con Al Nassr. Con 981 goles, el portugués mantiene abierta la posibilidad de seguir reduciendo la distancia hacia los 1,000, mientras su calendario inmediato incluye compromisos de la liga saudita y de la Liga de Campeones de Asia.