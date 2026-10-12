¿Quién es el mejor futbolista de la historia: Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé o Maradona?

Las declaraciones de Cristiano reavivan el debate sobre el mejor jugador de todos los tiempos; repasamos estadísticas, títulos y récords de cuatro leyendas del fútbol mundial

Messi, Pelé, Maradona y CR7 pelean por ser el GOAT. | Claro Sports.

Cristiano Ronaldo volvió a encender el debate sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos. El delantero portugués defendió sus números y aseguró que ningún otro jugador ha reunido tantas cualidades como él, en unas declaraciones que volvieron a circular durante los últimos días, en medio de la controversia que protagonizó con la selección de Portugal. Sus palabras colocaron nuevamente sobre la mesa una discusión que ha acompañado al fútbol durante décadas: ¿quién fue mejor entre Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé y Diego Armando Maradona?

“Hay gente que no está evaluando mi estado de forma, mis goles. Los números hablan por sí solos”, sostuvo el futbolista, quien también defendió su capacidad para destacar en diferentes aspectos del juego. “Si alguien prefiere a Messi, Pelé o Maradona, es cuestión de gustos personales. Lo respeto. Pero decir que Cristiano no es un jugador completo es una mentira. Soy el jugador más completo”.

Debido a la reciente viralidad de las palabras Cristiano, en Claro Sports analizamos los números, premios individuales y trofeos colectivos del cuarteto más importante en la historia del fútbol.

Messi: la combinación de goles y asistencias

Messi se despidió de Argentina con victoria ante Benín | Claro Sports

Lionel Andrés Messi Cuccitini construyó una trayectoria que reúne producción goleadora, generación de juego y títulos en clubes y selección. Desde su debut profesional con el Barcelona en 2004, el argentino se convirtió en una referencia del fútbol mundial por su capacidad para definir, asistir, conducir el balón y organizar ataques. Messi alcanza 934 goles y 426 asistencias en 1,179 partidos oficiales entre clubes y selección argentina, con una media de 0.79 anotaciones por encuentro y 1.15 contribuciones directas de gol por partido.

Su legado en Barcelona, PSG e Inter Miami

El Barcelona fue el escenario de la mayor parte de su carrera. Messi disputó 778 partidos oficiales con el conjunto azulgrana y convirtió 672 goles, cifra con la que se convirtió en el máximo goleador histórico de la institución. Su rendimiento en LaLiga también dejó un registro de 474 anotaciones en 520 encuentros, además de ocho Trofeos Pichichi como máximo goleador del campeonato español.

Durante sus 17 temporadas en el primer equipo catalán, Messi conquistó 35 títulos colectivos: diez Ligas españolas, siete Copas del Rey, ocho Supercopas de España, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes. Fue una de las piezas centrales de la etapa dirigida por Pep Guardiola y mantuvo su protagonismo durante los años posteriores, hasta su salida en 2021.

Uno de los récords más representativos de su paso por el club ocurrió en 2012, cuando marcó 91 goles en un año natural, sumando sus actuaciones con Barcelona y Argentina. La marca permanece como una referencia histórica de producción anotadora en el fútbol masculino. También estableció el récord de 50 goles en una sola temporada de LaLiga, durante la campaña 2011-2012.

Tras su salida de España, el argentino se incorporó al Paris Saint-Germain, donde permaneció entre 2021 y 2023. Messi acumuló 75 partidos oficiales, 32 goles y 34 asistencias con el equipo parisino. Aunque su volumen goleador disminuyó respecto a sus mejores temporadas en Barcelona, mantuvo una participación importante en la elaboración ofensiva y terminó la temporada 2022-2023 como máximo asistidor de la Ligue 1, con 16 pases de gol. En Francia ganó dos títulos de liga y un Trofeo de Campeones.

En 2023 comenzó una nueva etapa con Inter Miami, un club que no había conquistado títulos antes de su llegada. Su impacto se reflejó en la obtención de la Leagues Cup de 2023, el Supporters’ Shield de 2024, la MLS Cup de 2025 y la Campeones Cup de 2026, esta última conseguida frente a Cruz Azul. Con ese campeonato, Messi alcanzó los 48 títulos colectivos contabilizados por la MLS, incluyendo sus conquistas con las selecciones juveniles de Argentina.

Messi con Argentina: del Mundial Sub-20 a la consagración en Qatar 2022

La historia de Messi con la selección argentina tuvo diferentes etapas. En categorías inferiores ganó la Copa Mundial sub 20 de 2005 y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, pero durante años los resultados en la categoría absoluta mantuvieron abierta la discusión sobre su capacidad para conducir a Argentina hacia un título internacional.

La situación cambió en 2021, cuando conquistó la Copa América después de vencer a Brasil en la final disputada en el Maracaná. Un año después sumó la Finalissima ante Italia y posteriormente levantó la Copa del Mundo de Qatar 2022, el campeonato que había perseguido durante gran parte de su carrera. En 2024 amplió su palmarés con una segunda Copa América consecutiva.

Su expediente mundialista incluye participaciones en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026, así como 21 goles y 12 asistencias en Copas del Mundo, mientras que su balance general con Argentina alcanza los 126 goles en 208 partidos.

Los premios individuales y récords que respaldan su candidatura

El argumento de Messi como candidato al mejor jugador de la historia también se sostiene en una colección de reconocimientos individuales que ningún otro futbolista ha igualado en determinados apartados.

8

Balones de Oro

6

Botas de Oro europeas

2

Balones de Oro mundialistas

Sus ocho Balones de Oro, obtenidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, representan la cifra más alta en la historia del premio. A ellos se suman seis Botas de Oro europeas, tres premios The Best de la FIFA, ocho Trofeos Pichichi, dos reconocimientos como mejor jugador de un Mundial y dos premios Laureus al Deportista del Año.

En términos técnicos, Messi sobresale por la combinación de recursos ofensivos. El argentino contabiliza 673 goles con la pierna izquierda, 101 con la derecha, 30 de cabeza y 64 de tiro libre directo. También le atribuye 62 tripletes y 426 asistencias a lo largo de su trayectoria.

Su principal argumento en la comparación histórica es que ha conseguido mantener una producción goleadora propia de un delantero de área, al mismo tiempo que desarrolla funciones habituales de un mediapunta o creador de juego. A ello se agregan su título mundial, sus cuatro Champions League, sus ocho Balones de Oro y su condición de máximo ganador de títulos colectivos.

Estadísticas entre Messi y CR7. | Claro Sports.

Cristiano Ronaldo: el goleador histórico que defiende ser el futbolista más completo

Cristiano Ronaldo marca en seis Mundiales diferentes. | Claro Sports.

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ha construido su candidatura al mejor futbolista de la historia sobre tres pilares: goles, títulos y longevidad. Desde su debut profesional con Sporting de Portugal en 2002, el delantero ha mantenido una actividad competitiva durante más de dos décadas, con etapas en Inglaterra, España, Italia y Arabia Saudita, además de convertirse en el máximo goleador histórico del fútbol masculino de selecciones nacionales.

Cristiano Ronaldo ostenta 980 goles y 291 asistencias en 1,339 partidos oficiales, lo que equivale a un promedio de 0.73 anotaciones por encuentro y 1,271 contribuciones directas de gol. El portugués también acumula 66 tripletes y una producción ofensiva que se ha mantenido incluso después de superar los 40 años.

Su evolución futbolística fue distinta a la de Messi. Ronaldo comenzó como extremo, con capacidad para superar rivales mediante velocidad, regates y cambios de dirección. Con el paso de los años modificó su posicionamiento hacia zonas centrales y desarrolló un perfil de delantero con mayor presencia dentro del área, donde aprovechó su remate con ambas piernas, juego aéreo y capacidad de anticipación.

Cristiano Ronaldo y sus títulos con Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al Nassr

Después de debutar con Sporting de Portugal durante la temporada 2002-2003, Cristiano Ronaldo llegó al Manchester United, donde Sir Alex Ferguson fue determinante en su desarrollo. Entre 2003 y 2009 ganó tres Premier League consecutivas, una FA Cup, dos Copas de la Liga, dos Community Shield, una Champions League y un Mundial de Clubes.

La temporada 2007-2008 marcó su consolidación entre los mejores futbolistas del planeta, con 42 goles entre todas las competiciones, la conquista de la Premier League y la Champions League. Su rendimiento también le permitió recibir el primer Balón de Oro de su carrera en 2008.

En 2009 fichó por el Real Madrid, club en el que alcanzó su etapa de mayor producción ofensiva. Durante nueve temporadas disputó 438 partidos de LaLiga y anotó 311 goles en esa competición, mientras que el cómputo global de su etapa madridista supera las 450 anotaciones oficiales. El propio Real Madrid reconoce 451 tantos en su registro histórico de club.

Con el conjunto blanco conquistó cuatro Champions League, dos Ligas españolas, dos Copas del Rey, dos Supercopas de España, dos Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes. Su papel fue determinante en los títulos europeos de 2014, 2016, 2017 y 2018, que permitieron al Real Madrid ganar tres Champions consecutivas entre 2016 y 2018.

En la temporada 2014-2015 consiguió su mayor registro goleador con la camiseta madridista: 61 tantos entre todas las competiciones. Además, encadenó seis campañas consecutivas en las que alcanzó o superó la barrera de los 50 goles, una muestra de su regularidad durante su etapa en España.

Posteriormente se incorporó a la Juventus, donde ganó dos títulos de Serie A, una Copa Italia y dos Supercopas de Italia. En la temporada 2020-2021 terminó como máximo goleador del campeonato italiano con 29 anotaciones, lo que le permitió sumar otro reconocimiento individual después de haber sido máximo artillero en Inglaterra y España.

Tras un segundo periodo en Manchester United, Cristiano Ronaldo llegó al Al Nassr en 2023. En Arabia Saudita continuó su producción goleadora y terminó como máximo anotador de la Saudi Pro League en las temporadas 2023-2024 y 2024-2025. Su paso por Asia también incluye entre sus conquistas la Liga de Campeones Árabe de 2023 y el campeonato de liga saudí de 2025-2026.

Portugal: campeón de Europa y máximo goleador internacional

Cristiano Ronaldo debutó con la selección absoluta de Portugal el 20 de agosto de 2003, frente a Kazajistán. Desde entonces se convirtió en el referente ofensivo del equipo nacional y participó en seis ediciones de la Copa del Mundo y seis Eurocopas.

Su primer gran título con Portugal llegó en la Eurocopa 2016, cuando el conjunto lusitano derrotó a Francia en la final. Aunque Ronaldo tuvo que abandonar el encuentro por lesión, fue una de las figuras de la trayectoria portuguesa hasta el partido decisivo. Posteriormente conquistó dos ediciones de la UEFA Nations League, correspondientes a las temporadas 2018-2019 y 2024-2025. Estas tres conquistas representan los principales títulos internacionales obtenidos por Portugal durante su etapa como futbolista.

Las cifras recopiladas y los registros de UEFA le reconocen 146 goles y 234 partidos internacionales con Portugal, marcas históricas del fútbol masculino de selecciones. En la Eurocopa suma 14 goles en fases finales, mientras que también aparece como el primer futbolista que consiguió marcar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

Su trayectoria mundialista, sin embargo, presenta una diferencia respecto a Messi, Pelé y Maradona: Cristiano Ronaldo no ha conquistado una Copa del Mundo, pese a disputar seis ediciones. Su mejor actuación colectiva fue el cuarto lugar alcanzado por Portugal en Alemania 2006.

Los cinco Balones de Oro y el dominio de Cristiano Ronaldo en Champions League

Los logros individuales del portugués respaldan su lugar entre los futbolistas más premiados de todos los tiempos.

5

Balones de Oro

4

Botas de Oro europeas

140

Goles en Champions

Cristiano Ronaldo ganó cinco Balones de Oro en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017, además de cuatro Botas de Oro europeas, tres reconocimientos como mejor futbolista del mundo concedidos por FIFA bajo sus diferentes denominaciones y cuatro distinciones de la UEFA como mejor jugador europeo.

El torneo en el que construyó algunos de sus récords más relevantes fue la Champions League. UEFA le reconoce 140 goles en 183 partidos, siete temporadas como máximo goleador y cinco títulos de campeón, uno con Manchester United y cuatro con Real Madrid.

También mantiene las marcas de 17 goles en una sola edición, establecida en 2013-2014, y de 67 anotaciones en rondas eliminatorias. En cuanto a sus recursos de definición, Cristiano marcó 548 goles con la pierna derecha, 153 con la izquierda, 130 de cabeza y 54 de tiro libre directo. También registra 161 penaltis convertidos durante los partidos, sin considerar las tandas de desempate, con una efectividad del 86.1%.

Su principal fortaleza en la discusión histórica es el volumen de goles, la capacidad de mantener ese rendimiento durante más de dos décadas y sus récords tanto en Champions League como en selecciones nacionales. Frente a Messi, tiene menos Balones de Oro y carece de un Mundial; frente a Pelé, presenta una trayectoria de clubes más extensa; y frente a Maradona, destaca por un registro anotador considerablemente superior, aunque sus funciones futbolísticas fueron distintas.

Pelé: el único tricampeón del mundo

Pelé en 1970 | SVEN SIMON / picture-alliance / dpa Picture-Alliance via AFP

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, ocupa un lugar particular en la historia del fútbol: es el único jugador que ha conquistado tres Copas del Mundo. El brasileño desarrolló la mayor parte de su carrera entre las décadas de 1950 y 1970, periodo en el que ganó títulos continentales con Santos, acumuló registros goleadores y se convirtió en una de las figuras que contribuyeron a la expansión internacional del fútbol.

Su trayectoria también representa uno de los principales desafíos cuando se pretende comparar a futbolistas de diferentes generaciones. A diferencia de Messi y Cristiano Ronaldo, que han desarrollado sus carreras bajo calendarios internacionales estandarizados, Pelé participó en una época en la que los clubes sudamericanos disputaban giras internacionales y encuentros de exhibición contra equipos europeos, selecciones y combinados regionales.

Pelé tiene una producción goleadora entre 757 y 770 goles oficiales, dependiendo del criterio estadístico empleado, en aproximadamente 812 a 831 encuentros. Sin embargo, al incluir partidos amistosos y de exhibición, su registro histórico alcanza los 1,281 goles, una cifra que durante décadas alimentó su reconocimiento como uno de los grandes goleadores del deporte.

La diferencia entre estos registros resulta indispensable para cualquier comparación. Los partidos de exhibición disputados por Santos no necesariamente tenían una exigencia deportiva menor, pues el equipo brasileño enfrentaba a instituciones internacionales de prestigio. No obstante, sus resultados no pueden sumarse automáticamente a los de competiciones oficiales para compararlos con las estadísticas contemporáneas.

Pelé con Santos y New York Cosmos: goles, títulos y reconocimiento internacional

Pelé comenzó su trayectoria profesional con Santos en 1956, cuando todavía era adolescente, y permaneció en el club brasileño hasta 1974. Durante ese periodo transformó su historia deportiva y participó en la conquista de los principales campeonatos nacionales y continentales.

Con Santos se le reconocen 643 goles en partidos oficiales, cifra que durante décadas representó el máximo registro de anotaciones de un futbolista con una sola institución. Lionel Messi terminó por superar esa marca en diciembre de 2020, durante su etapa con Barcelona.

Uno de sus grandes logros fue convertir al Santos en protagonista del fútbol sudamericano. Con Pelé como principal referencia ofensiva, el club conquistó seis campeonatos brasileños, diez Campeonatos Paulistas, cuatro títulos del Torneio Rio-Sao Paulo, dos Copas Libertadores (1962-1963) y dos Copas Intercontinentales (frente a Benfica y AC Milan), además de una Supercopa de Campeones Intercontinentales.

En el Campeonato Paulista, Pelé fue máximo goleador en once ediciones. Destaca su registro de 58 goles en 38 partidos durante 1958, además de una secuencia de nueve temporadas consecutivas encabezando la tabla de anotadores entre 1957 y 1965. Otro de sus registros se produjo en 1959, cuando alcanzó 127 anotaciones en el año natural al considerar partidos oficiales y encuentros de exhibición. Esta cifra refleja la intensa actividad internacional del Santos, pero no corresponde al mismo criterio utilizado para los 91 goles oficiales de Messi en 2012.

En 1975, Pelé se incorporó al New York Cosmos, de la North American Soccer League. Su llegada representó uno de los momentos importantes para el crecimiento del fútbol profesional en Estados Unidos. Con Cosmos anotó 37 goles en 64 partidos oficiales de liga y postemporada además de registrar 30 asistencias. En 1977 conquistó el NASL Soccer Bowl, campeonato con el que cerró su trayectoria profesional.

Pelé y sus tres Copas del Mundo con Brasil: Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970

El argumento más importante a favor de Pelé en la discusión sobre el mejor futbolista de todos los tiempos está relacionado con su trayectoria internacional. Ningún otro jugador ha conseguido igualar sus tres títulos de la Copa Mundial de la FIFA, obtenidos con Brasil en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970.

Su debut con la selección absoluta ocurrió el 7 de julio de 1957 frente a Argentina, cuando tenía apenas 16 años. En aquel partido convirtió el gol brasileño en una derrota por 2-1, lo que representó el comienzo de una trayectoria internacional de 92 encuentros y 77 anotaciones, con un promedio de 0.84 goles por partido.

El Mundial de 1958 marcó su aparición ante el público internacional. Con solamente 17 años, anotó seis goles en cuatro encuentros, incluidos tres frente a Francia en semifinales y dos contra Suecia en la final. Brasil conquistó su primera Copa del Mundo y Pelé estableció récords de precocidad que permanecen vigentes, entre ellos ser el jugador más joven en marcar en una final mundialista.

Cuatro años después, Brasil volvió a coronarse en Chile 1962. Pelé inició el campeonato con un gol frente a México, pero una lesión muscular sufrida durante el segundo encuentro ante Checoslovaquia le impidió continuar en la competición. Aunque no participó en los partidos restantes, formó parte del plantel campeón.

En Inglaterra 1966 disputó dos encuentros y anotó un gol, pero Brasil quedó eliminado en la primera fase. La selección brasileña regresaría a la cima cuatro años más tarde, cuando Pelé encabezó un equipo que también incluía a Jairzinho, Tostão, Gérson, Rivellino y Carlos Alberto. La FIFA reconoce que sus seis asistencias en México 1970 constituyen un récord para una sola edición de la Copa del Mundo. También destaca su capacidad para combinar la definición con la creación ofensiva.

Los números de Pelé en las Copas del Mundo

Edición Partidos Goles Resultado 1958 4 6 Campeón 1962 2 1 Campeón 1966 2 1 Fase de grupos 1970 6 4 Campeón Total 14 12 3 títulos

Los títulos, premios individuales y récords históricos de Pelé

El brasileño también acumuló una colección de reconocimientos que trascendió su etapa como futbolista profesional.

3

Copas del Mundo

2

Copas Libertadores

77

Goles con Brasil

Su palmarés está encabezado por los tres Mundiales, las dos Copas Libertadores y las dos Copas Intercontinentales. En el plano individual, uno de los aspectos más importantes es que Pelé nunca tuvo la oportunidad de disputar el Balón de Oro durante su carrera, debido a que el premio de France Football estuvo reservado a futbolistas europeos hasta 1994.

En 2015, la revista francesa realizó una revisión histórica y concluyó que el brasileño habría merecido el galardón en siete ocasiones: 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 y 1970. Sin embargo, estos reconocimientos fueron hipotéticos y no equivalen a siete Balones de Oro obtenidos oficialmente, por lo que no deben sumarse a los ganados por Messi o Cristiano Ronaldo.

Entre sus principales distinciones destacan su elección como Atleta del Siglo por parte del Comité Olímpico Internacional en 1999, su reconocimiento como Jugador del Siglo por la FIFA en 2000 —distinción compartida con Maradona mediante diferentes votaciones— y el Balón de Oro honorífico que recibió en 2014. También fue incluido en el Ballon d’Or Dream Team de France Football en 2020 y recibió de manera póstuma el premio especial The Best FIFA en 2023.

El perfil futbolístico de Pelé no se limitaba a la anotación. Se le atribuyem 367 asistencias, alrededor de 60 goles de tiro libre y 90 anotaciones de cabeza, aunque algunas de estas cifras son reconstrucciones retrospectivas y no cuentan con la misma uniformidad documental que las estadísticas contemporáneas. Su registro global de 92 tripletes, reconocido por Guinness, también incluye encuentros oficiales y no oficiales, motivo por el cual no resulta directamente comparable con los hat-tricks registrados por Messi y Cristiano Ronaldo exclusivamente en competiciones oficiales.

La candidatura de Pelé se sostiene en sus tres títulos mundiales, su efectividad goleadora, su dominio con Santos y su influencia internacional. Fue protagonista de diferentes etapas del fútbol brasileño y participó en la consolidación de una selección que se convirtió en una referencia del deporte mundial.

Comparación entre Pelé y Maradona. | Claro Sports.

Diego Armando Maradona: México 1986 y cómo convirtió al Napoli en un gigante

Maradona hizo historia en México | DPA vía AFP

Diego Armando Maradona construyó su lugar entre los grandes futbolistas de la historia a partir de su influencia en el funcionamiento colectivo, su capacidad para superar rivales y su papel determinante en los títulos de Argentina y Napoli. A diferencia de Messi y Cristiano Ronaldo, cuyo legado también se encuentra respaldado por volúmenes extraordinarios de anotaciones, el argentino destacó por controlar el ritmo de los partidos, generar oportunidades y asumir responsabilidades ofensivas desde diferentes zonas del terreno de juego.

Maradona debutó profesionalmente con Argentinos Juniors en 1976, diez días antes de cumplir 16 años. Su carrera se extendió hasta 1997, con etapas en Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell’s Old Boys. Presenta un registro de entre 344 y 358 goles oficiales y entre 202 y 241 asistencias, dependiendo de la inclusión de determinadas competiciones y los sistemas históricos de contabilización. Su rendimiento no puede evaluarse únicamente a partir de estas cifras, pues durante buena parte de su carrera desarrolló funciones de mediapunta y conductor ofensivo.

Maradona también compitió en una etapa del fútbol caracterizada por defensas más físicas, mayor permisividad arbitral ante determinadas entradas y menos protección reglamentaria para los jugadores ofensivos. Este contexto resulta relevante para comprender tanto sus actuaciones como sus estadísticas de faltas recibidas y regates.

Argentinos Juniors, Boca Juniors y Barcelona: los primeros años de Diego Maradona

La carrera de Maradona comenzó en Argentinos Juniors, donde rápidamente destacó por su habilidad individual y su capacidad goleadora. Entre 1976 y 1980 se convirtió en una de las figuras del campeonato argentino, pese a su corta edad. Se le atribuyen 116 goles en 166 partidos durante su etapa inicial con Argentinos Juniors, además de cinco títulos de máximo anotador en diferentes torneos del fútbol argentino entre 1978 y 1980. Esas cifras corresponden al corte particular del documento y no necesariamente a todo el historial de encuentros registrado por otras bases estadísticas.

En 1981 se incorporó a Boca Juniors, donde conquistó el Campeonato Metropolitano. Durante su primer ciclo con el conjunto xeneize, convirtió 28 goles en 40 encuentros del torneo local, convirtiéndose en el principal referente de un equipo que regresó a la cima del fútbol argentino. Su siguiente destino fue Barcelona, al que llegó en 1982. Durante dos temporadas ganó una Copa del Rey, una Copa de la Liga y una Supercopa de España, aunque su paso por el club estuvo condicionado por problemas físicos, incluidos una hepatitis y una fractura de tobillo sufrida tras una entrada de Andoni Goikoetxea.

Maradona y Napoli: dos títulos de Serie A y la conquista de Europa

El periodo más importante de Maradona a nivel de clubes comenzó en 1984, cuando llegó al Napoli. Su incorporación modificó las aspiraciones de una institución que no había conquistado la liga italiana y que competía frente a equipos del norte del país con mayor tradición de títulos. Durante siete temporadas, el argentino encabezó al Napoli hacia los primeros dos campeonatos de Serie A de su historia, obtenidos en 1986-1987 y 1989-1990. También ganó la Copa Italia de 1987, la Copa de la UEFA de 1989 y la Supercopa de Italia de 1990.

Estos cinco títulos marcaron el periodo de mayor éxito del conjunto napolitano hasta entonces. La conquista del campeonato italiano tuvo una repercusión particular en Nápoles, donde Maradona se convirtió en un símbolo de identidad deportiva y social. Maradona disputó 259 encuentros y marcó 115 goles con Napoli en todas las competiciones.

Su influencia también se reflejó en la generación de oportunidades, aproximadamente 85 asistencias durante su etapa italiana, cifra que debe considerarse estimativa por las diferencias existentes entre los registros históricos.

La Copa de la UEFA de 1988-1989 fue otra de sus principales conquistas. Napoli venció al Stuttgart en una final disputada a dos partidos y obtuvo un título continental que reforzó el legado deportivo de su capitán.

El éxito de Maradona con Napoli es uno de los argumentos centrales de su candidatura al mejor futbolista de la historia: logró conducir a una institución sin títulos previos de Serie A hacia dos campeonatos y una conquista europea, frente a rivales que contaban con algunas de las principales figuras del fútbol mundial.

Maradona con Argentina: campeón del mundo en México 1986 y subcampeón en Italia 1990

La trayectoria de Maradona con Argentina comenzó en 1977, cuando debutó frente a Hungría. En categorías juveniles conquistó la Copa Mundial sub 20 de Japón 1979, torneo en el que marcó seis goles y recibió el Balón de Oro como mejor jugador de la competición.

Con la selección absoluta disputó 91 partidos internacionales, convirtió 34 goles y aportó 26 asistencias. Sin embargo, el episodio que definió gran parte de su legado internacional ocurrió durante la Copa Mundial de México 1986.

Maradona fue protagonista directo de diez de los 14 goles de Argentina en aquel campeonato, con cinco anotaciones y cinco asistencias. Esto significa que intervino en el 71.4% de los tantos de su selección, un nivel de participación ofensiva que la FIFA destaca entre los más altos registrados por un futbolista campeón del mundo.

Su actuación más recordada se produjo en los cuartos de final frente a Inglaterra, en el Estadio Azteca. Durante aquel encuentro anotó dos goles que quedaron asociados permanentemente a la historia del fútbol. El primero fue conseguido con la mano y recibió posteriormente el nombre de la Mano de Dios. El segundo llegó después de una conducción en la que superó a varios futbolistas ingleses antes de definir frente al guardameta Peter Shilton.

Maradona recibió el Balón de Oro del Mundial de 1986, reconocimiento que acompañó su consagración como uno de los jugadores más influyentes en la historia de la competición. Cuatro años más tarde volvió a conducir a Argentina a una final mundialista, esta vez en Italia 1990. Aunque su participación goleadora fue menor, el equipo alcanzó el partido decisivo y cayó frente a Alemania Federal por 1-0. Maradona recibió el Balón de Bronce del torneo.

Maradona en las Copas del Mundo

Mundial PJ Goles Resultado España 1982 5 2 Segunda fase México 1986 7 5 Campeón Italia 1990 7 0 Subcampeón EE. UU. 1994 2 1 Octavos de final Total 21 8 1 título

En 1993 sumó otro título internacional con Argentina al conquistar la Copa Artemio Franchi frente a Dinamarca, competición que enfrentaba a los campeones de América y Europa y que posteriormente tuvo continuidad bajo el formato de la Finalissima.

Premios individuales y récords de Diego Maradona

A diferencia de Messi y Cristiano Ronaldo, Maradona no pudo competir por el Balón de Oro durante sus años de mayor rendimiento. Hasta 1994, el reconocimiento entregado por France Football estaba reservado a jugadores de nacionalidad europea, independientemente de la liga en la que participaran.

En 1995, la revista le concedió un Balón de Oro honorífico por su trayectoria, reconocimiento distinto a los obtenidos mediante votación anual por los mejores futbolistas del mundo.

Entre sus premios individuales destacan el Balón de Oro del Mundial de México 1986, el Balón de Bronce de Italia 1990, el Balón de Oro del Mundial sub 20 de 1979, dos premios Onze d’Or, el reconocimiento de World Soccer como jugador del año en 1986 y sus múltiples distinciones como mejor futbolista de América. En 2000 fue distinguido como Jugador del Siglo de la FIFA mediante la votación popular por internet, mientras que Pelé recibió el reconocimiento correspondiente a la votación de especialistas.

1

Copa del Mundo

5

Títulos con Napoli

5+5

Goles y asistencias en México 86

La fortaleza de Maradona frente a los otros tres candidatos radica especialmente en su capacidad para modificar el rendimiento de los equipos desde la creación ofensiva, conducir a Argentina hacia el título mundial de 1986 y transformar la historia competitiva del Napoli. Su legado no puede reducirse a una suma de anotaciones, pues estuvo acompañado por una influencia técnica, táctica y emocional que trascendió sus registros individuales.

Messi vs Cristiano Ronaldo vs Pelé vs Maradona: ¿quién tiene mejores números?

La comparación entre los cuatro futbolistas presenta resultados diferentes según el apartado analizado. Cristiano Ronaldo tiene una ventaja en el volumen acumulado de goles oficiales; Messi reúne el mayor número de Balones de Oro y títulos colectivos dentro de los recuentos utilizados; Pelé conserva el récord de tres Copas del Mundo, mientras que Maradona sobresale por su participación ofensiva en México 1986 y su influencia en la transformación del Napoli.

Comparativa general de estadísticas y logros

Cifras de referencia tomadas de las investigaciones proporcionadas, con verificaciones puntuales. Los totales de goles y asistencias pueden variar según la fuente y el criterio de registro.

Data Messi Cristiano Pelé Maradona Goles 934 980 757–770 344–358 Asistencias 426 291 367 202–241 Copas del Mundo 1 0 3 1 Champions League / Libertadores 4 5 2 0 Balones de Oro 8 5 No aplicaba No aplicaba Botas de Oro europeas 6 4 No aplicaba No aplicaba Goles con selección absoluta 126 146 77 34

¿Quién tiene más goles: Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé o Maradona?

Cristiano Ronaldo encabeza esta comparación con 980 goles oficiales, seguido por Messi con 934. Pelé aparece con un registro de entre 757 y 770 anotaciones oficiales, mientras que Maradona se encuentra entre 344 y 358, de acuerdo con los criterios utilizados en las investigaciones.

Sin embargo, existe una diferencia entre el volumen acumulado y la eficiencia goleadora. Pelé mantuvo promedios cercanos a una anotación por partido durante una parte importante de su carrera, mientras que Messi y Cristiano sostuvieron sus registros durante más de dos décadas en el fútbol contemporáneo.

Maradona tuvo una función distinta. Aunque comenzó como un jugador con alta frecuencia de remate, desarrolló posteriormente un papel de organizador ofensivo, lo que explica que sus cifras goleadoras sean inferiores a las de los otros tres candidatos.

Goles oficiales de Leo, Pelé, CR7 y Diego. | Claro Sports.

¿Quién ganó más títulos colectivos?

Bajo el recuento utilizado por la MLS, Messi alcanza 48 títulos colectivos, incluidos los obtenidos en categorías juveniles y selección olímpica. Cristiano Ronaldo reúne 37, mientras que Pelé aparece con 29 bajo un criterio que contempla determinados campeonatos regionales. La investigación de Maradona enumera 12 conquistas entre clubes y selecciones.

En torneos continentales de clubes, Cristiano Ronaldo suma cinco Champions League, Messi cuatro y Pelé dos Copas Libertadores. Maradona no conquistó esos torneos, pero obtuvo la Copa de la UEFA con Napoli en 1989.

¿Quién fue mejor en las Copas del Mundo?

El Mundial representa uno de los criterios de mayor peso en el debate, aunque su importancia relativa también depende de la valoración de cada persona.

Pelé encabeza el palmarés con tres campeonatos, obtenidos en 1958, 1962 y 1970. Messi ganó el título en Qatar 2022 y llegó a dos finales (Brasil 2014 y Norteamérica 2026), Maradona conquistó México 1986 y fue subcampeón en Italia 1990. Cristiano Ronaldo, por su parte, no consiguió el campeonato con Portugal aunque sus principales conquistas internacionales llegaron en la Eurocopa y la Nations League, torneos distintos al Mundial.

¿Quién tiene más reconocimientos individuales?

En premios competitivos de reconocimiento internacional, Messi posee la ventaja de contar con ocho Balones de Oro frente a los cinco de Cristiano Ronaldo. También supera al portugués en Botas de Oro europeas, con seis frente a cuatro.

Pelé y Maradona no pudieron competir por el Balón de Oro durante sus mejores años, por lo que sus historiales necesitan interpretarse a partir de las distinciones disponibles en cada época. Por ello, la ausencia de Balones de Oro competitivos en los expedientes de Pelé y Maradona no significa que carecieran de reconocimiento individual, sino que el reglamento de aquel periodo impidió su participación.

Entonces, ¿quién es el mejor futbolista de todos los tiempos?

Lionel Messi: el perfil más equilibrado entre creación y definición. Su candidatura combina más de 900 goles, una elevada producción de asistencias, ocho Balones de Oro, cuatro Champions League, la Copa del Mundo y una colección de títulos con clubes y selección.

Cristiano Ronaldo: el máximo referente de los registros goleadores. Sus argumentos son el volumen de anotaciones, cinco Champions League, cinco Balones de Oro, sus récords con Portugal y su capacidad de mantenerse competitivo durante más de dos décadas.

Pelé: el dominio mundialista y la trascendencia internacional. Tres Mundiales, dos Copas Libertadores, dos Copas Intercontinentales y una producción goleadora excepcional sustentan el legado de quien se convirtió en un símbolo global del fútbol.

Diego Maradona: la influencia individual sobre el rendimiento colectivo. Su actuación en México 1986, los dos títulos de Serie A con Napoli, su capacidad de creación y sus registros de regates muestran una forma distinta de entender la grandeza futbolística.

Si el criterio principal son los goles acumulados y los récords en la Champions League, Cristiano Ronaldo tiene los argumentos más sólidos. Si se prioriza la combinación de anotaciones, asistencias, reconocimientos individuales y títulos internacionales, Lionel Messi presenta un expediente difícil de igualar.

Cuando la discusión se centra en la Copa del Mundo, Pelé conserva una marca que permanece intacta con sus tres campeonatos. Si el análisis se dirige a la influencia individual sobre un equipo y a la capacidad para conducir ataques, la actuación de Maradona en México 1986 y su etapa en Napoli mantienen un peso histórico particular.

La dificultad para establecer una respuesta definitiva también radica en las diferencias entre generaciones. Pelé compitió en una etapa con calendarios y torneos distintos; Maradona desarrolló buena parte de su trayectoria en un fútbol más físico; mientras que Messi y Cristiano Ronaldo se beneficiaron de una mayor profesionalización, preparación deportiva y disponibilidad de registros estadísticos.

Los números permiten identificar logros concretos, pero no eliminan la dimensión subjetiva del debate. Los cuatro futbolistas fueron determinantes en sus épocas, conquistaron títulos que transformaron sus carreras y desarrollaron características que los diferenciaron de sus contemporáneos.

El análisis integral de las cuatro dimensiones de evaluación permite sintetizar las fortalezas fundamentales de cada futbolista:

Cristiano Ronaldo representa la máxima expresión de la eficacia goleadora, el remate de cabeza y la determinación competitiva en escenarios continentales de clubes. Diego Maradona ostenta el pico de rendimiento individual más determinante en una sola edición de la Copa Mundial de la FIFA, exhibiendo un liderazgo capacitado para transformar equipos. Pelé se mantiene como la figura más ganadora en el torneo de selecciones, ostentando tres títulos mundiales y la mayor frecuencia goleadora oficial de la historia.

Sin embargo, al integrar la totalidad de las variables —volumen y frecuencia de goles, capacidad de asistencia y creación de juego, trofeos colectivos, distinciones individuales, regularidad en clubes y consagración en la Copa del Mundo—, Lionel Messi se posiciona como el futbolista más completo de la historia.

Messi combina la máxima cifra de títulos colectivos oficiales (48) y de galardones individuales (8 Balones de Oro y 6 Botas de Oro) con el récord absoluto de asistencias en la era moderna y un promedio de gol de 0.79 por partido. Su victoria en la Copa Mundial de Qatar 2022, donde fue galardonado con el Balón de Oro del torneo, completó un palmarés sin vacíos competitivos. La convergencia entre su longevidad en el más alto nivel, su doble dimensión como goleador y generador de juego, y su éxito tanto a nivel de clubes como de selecciones consolida su posición en la cima de la historia del fútbol mundial.