Cristiano Ronaldo alcanza los 980 goles en su primer partido tras la polémica con Portugal

El portugués respondió con un gol ante Al Diriyah, tras su conflicto con Jorge Jesus, y mantiene al Al Nassr en la pelea por el liderato saudí

El portugués está a 20 tantos de alcanzar los 1000 goles en su carrera | Reuters

Cristiano Ronaldo volvió a marcar con el Al Nassr en su primer partido después de abandonar la concentración de Portugal durante la Fecha FIFA. El delantero de 41 años abrió el marcador en la goleada por 3-0 frente al Diriyah, correspondiente la octava jornada de la Saudi Pro League, y alcanzó los 980 goles oficiales en su carrera.

El conjunto de Riad tomó la ventaja a los 23 minutos, después de una jugada individual de Kingsley Coman por el costado derecho. El extremo francés superó a dos defensores y sacó un disparo que fue rechazado por el guardameta Nikola Vasilj. La pelota quedó dentro del área y Ronaldo aprovechó el rebote para definir de pierna derecha y colocar el 1-0.

La ventaja aumentó al minuto 35, cuando Samú Costa apareció para convertir el segundo gol del encuentro. El mediocampista portugués recibió una asistencia de João Félix y superó al arquero rival para establecer el 2-0. En la recta final, Coman sentenció el compromiso al minuto 77.

🚨🇸🇦 CRISTIANO RONALDO OPENS THE SCORING FOR AL NASSR! pic.twitter.com/u0hyhNwSiz — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 9, 2026

La afición del Al Nassr aprovechó el partido para mostrar su respaldo al delantero. En las tribunas del Al Awwal Park apareció un mosaico con el mensaje “CR7, LA GRANDEZA SE MERECE”, mientras que los seguidores dedicaron una ovación al futbolista en el minuto siete.

Durante la última Fecha FIFA, el atacante abandonó la concentración tras un desacuerdo con Jorge Jesus. El conflicto comenzó después de que permaneciera en el banquillo frente a Noruega, pese a que, según su versión, existía un acuerdo previo sobre los minutos que debía disputar. Posteriormente, tampoco estuvo presente en la victoria frente a Dinamarca.

El pasado 6 de octubre, el cinco veces ganador del Balón de Oro publicó un comunicado en el que acusó al seleccionador de incumplir su palabra y explicó los motivos de su decisión. También ofreció disculpas a los aficionados y compañeros, reconoció que podría recibir una sanción y aseguró que no ha renunciado a representar a su país.

Un paso más hacia los 1000 goles

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CR7 aprovechó un rebote para abrir el marcador con Al Nassr y alcanzar los 980 goles en su carrera profesional.

😱 ¡SOLO LE FALTAN 20 PARA LOS MIL! Una cifra que parecía imposible y que Cristiano… pic.twitter.com/uq6KT8KQHI — Claro Sports (@ClaroSports) October 9, 2026

Su respuesta al mensaje del público llegó con una anotación que elevó su registro a 980 goles oficiales entre clubes y selección. Con esa cifra, el exjugador del Real Madrid, Manchester United, Juventus y Sporting de Lisboa quedó a solo 20 tantos de alcanzar la barrera de los 1,000.

Con el triunfo, Al Nassr llegó a 19 puntos y empató al Al Qadisiya en la cima de la Saudi Pro League, aunque la definición del liderato queda pendiente del enfrentamiento entre Al Ittihad y Al Hilal. El ganador de ese compromiso superará a ambos equipos en la clasificación, mientras que un empate permitiría al conjunto azul alcanzar también las 19 unidades.

Sin embargo, la atención del equipo de Ange Postecoglou se irá hacia la Champions League asiática. Este lunes 12 de octubre recibirán al Neftchi Fergana de Uzbekistán para la segunda fecha del torneo. Después de perder en su estreno por 4-0 ante Al Ain, Ronaldo y compañía se encuentran en el sótano de la clasificación, con la obligación de ganar para mantener sus aspiraciones de calificar a la próxima fase.