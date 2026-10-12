¡Infantino, salpicado por un nuevo escándalo millonario! Una mansión en Miami y un supuesto sueldo no declarado

Una investigación periodística ha dejado a Gianni Infantino, bajo cuestionamientos por un supuesto enriquecimiento a costas de la propia FIFA

Gianni Infantino queda involucrado en un escándalo millonario | Reuters

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se encuentra inmerso en un nuevo escándalo millonario tras una investigación periodística publicada este 12 de octubre, que lo relaciona con un supuesto segundo sueldo no declarado ante el propio organismo rector del fútbol mundial, el cual habría servido para financiar su lujoso estilo de vida en Miami.

De acuerdo con un reportaje de The Times, el dirigente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación habría recibido dos sueldos: uno declarado públicamente y otro que no habría sido reportado. El primero correspondería a sus funciones al frente del organismo, con sede en Suiza, mientras que el segundo presuntamente procedería de una empresa relacionada con la organización del Mundial 2026, que se celebrará en Norteamérica durante este verano.

El informe periodístico indica que Gianni Infantino obtuvo 4 millones 274 mil francos suizos en 2024 como presidente de la FIFA. Sin embargo, sus ingresos habrían incluido un monto adicional de 1.76 millones de dólares. Poco más de 620 mil dólares de este segundo sueldo oculto se habrían destinado al alquiler de una villa frente al mar, ubicada en Sunset Islands, una de las zonas más exclusivas de Miami Beach.

El segundo ingreso salió a la luz después de que la empresa FWC2026 US Inc., encargada de organizar el Mundial 2026 en territorio estadounidense, lo reportara ante el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS). Sin embargo, la FIFA no incluyó ese monto en sus balances financieros globales de acceso público, una omisión que habría contravenido el artículo 43 de su propio reglamento.

Pese a que The Times consultó a la FIFA para esclarecer las cifras, el organismo no habría respondido a los cuestionamientos financieros. Otras fuentes citadas en la investigación señalan que Gianni Infantino recibió pagos similares en 2025 y 2026, los cuales tampoco habrían sido declarados ante el propio organismo.

El presidente de la FIFA se comprometió públicamente a informar cada año sobre su salario desde que asumió el cargo en 2016. Sin embargo, la investigación ha puesto en duda la palabra de Gianni Infantino, quien ha atravesado meses convulsos debido a que un sector de los miembros que rigen el fútbol internacional ha cuestionado su labor al frente del organismo.

El nuevo escándalo surge en la recta final del proceso para conocer a los candidatos que disputarán la presidencia de la FIFA en las elecciones que se llevarán a cabo el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos. Todo apunta a que Gianni Infantino se presentará con la intención de reelegirse en el cargo. Los candidatos que quieran competir por el puesto tienen hasta el 18 de noviembre para presentar su postulación oficial. Quienes busquen participar en las elecciones necesitan el respaldo de al menos cinco de las 211 federaciones miembro.

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La posición de Gianni Infantino también ha sido objeto de cuestionamientos desde el final de la pasada Copa del Mundo. Otra investigación periodística reveló que el presidente planeaba vender el 20 por ciento de los derechos comerciales de los Mundiales de 2030, 2034 y 2038 a través de una empresa externa llamada FIFA Forward Enterprise (FFE), con la promesa de recaudar unos 4 mil 200 millones de dólares. La propuesta, aparentemente, no habría sido consultada con las 211 asociaciones miembro, una situación que provocó críticas de algunos sectores, como la UEFA por la supuesta falta de transparencia, además de percibir de forma negativa la intención de privatizar el fútbol mundial.