Cristiano Ronaldo es suspendido por Portugal tras abandonar la concentración de la selección

El delantero podría recibir una sanción de hasta seis meses después de abandonar al combinado luso durante la Fecha FIFA de septiembre

Cristiano recibe suspensión tras conflicto con Jorge Jesus. | IMÁGENES vía Reuters

La Federación Portuguesa de Fútbol abrió un procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo y determinó su suspensión preventiva, después de que el delantero abandonara la concentración de su selección durante la Fecha FIFA de septiembre. La decisión se dio a conocer este sábado 10 de octubre, tras el conflicto entre el futbolista de 41 años y el entrenador Jorge Jesus, que comenzó por su falta de participación en un partido de la UEFA Nations League.

El organismo portugués confirmó que el expediente busca determinar si la conducta del capitán amerita una sanción disciplinaria. Por ahora, la suspensión tiene carácter preventivo y el caso fue enviado a la Comisión de Instrucción Disciplinaria de la federación, que tendrá la responsabilidad de investigar lo ocurrido y establecer las consecuencias para el jugador del Al Nassr.

La controversia comenzó el pasado 27 de septiembre, cuando Cristiano Ronaldo permaneció en la banca durante el encuentro de Portugal ante Noruega. El delantero realizó ejercicios de calentamiento durante aproximadamente media hora, pero no ingresó al terreno de juego, una situación que provocó diferencias con el seleccionador nacional.

El 30 de septiembre, después de una conferencia de prensa de Jorge Jesus y una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença, Cristiano decidió abandonar la concentración en Copenhague, antes del compromiso contra Dinamarca. La federación confirmó su salida y señaló que el resto de los futbolistas continuaría con la preparación de los siguientes partidos.

¿Por qué Cristiano Ronaldo fue suspendido por la selección de Portugal?

La decisión de la federación responde al abandono de la concentración por parte del capitán portugués. El organismo abrió formalmente el procedimiento el 9 de octubre de 2026, después de recibir información sobre los hechos el día 7. Un día después, el expediente fue remitido a la Comisión de Instrucción Disciplinaria con carácter urgente.

De acuerdo con el comunicado federativo, Cristiano Ronaldo quedó sujeto a una suspensión preventiva mientras se desarrolla la investigación. La medida no representa todavía una sanción definitiva y, hasta el momento, no existe una resolución pública sobre el tiempo que podría permanecer fuera de las convocatorias.

El reglamento disciplinario contempla posibles castigos que podrían incluir una suspensión de entre uno y seis meses, además de una multa económica. Sin embargo, la duración de cualquier sanción dependerá de las conclusiones del procedimiento, por lo que todavía no se puede establecer cuántos encuentros se perdería el delantero.

Cristiano Ronaldo explica su conflicto con Jorge Jesus y por qué abandonó Portugal

El pasado 6 de octubre, Cristiano Ronaldo publicó un comunicado en el que expuso su versión de los acontecimientos. El futbolista aseguró que Jorge Jesus le había prometido 30 minutos de participación contra Noruega, pero finalmente decidió mantenerlo en la banca durante todo el encuentro.

“Estuve calentando desde el descanso, vi cómo pasaban los minutos y no me llamaron. El seleccionador no había cumplido con su palabra”, expresó el atacante, quien también aseguró que después del partido sostuvo una reunión con el entrenador y con Simão Coutinho, director deportivo del Al Nassr.

Según el jugador, durante ese encuentro se acordó que el técnico explicaría públicamente lo ocurrido y reconocería que la decisión de hacerlo calentar sin utilizarlo había sido suya. Cristiano sostuvo que ese compromiso tampoco se cumplió, situación que influyó en su decisión de abandonar la concentración. Por su parte, Jorge Jesus negó haber alcanzado el acuerdo que describió el delantero.

El capitán también ofreció disculpas a los aficionados y a sus compañeros por su comportamiento. Además, reconoció que su responsabilidad dentro del equipo nacional hacía más importante aceptar las consecuencias de sus actos, aunque dejó claro que no considera terminada su etapa como seleccionado portugués.

¿Cristiano Ronaldo volverá a jugar con Portugal después de su suspensión?

Pese al procedimiento disciplinario, Cristiano Ronaldo manifestó su intención de continuar con la selección una vez que cumpla la sanción que determine la federación. El delantero aseguró que mantiene su disposición para representar a Portugal, siempre que sus condiciones físicas se lo permitan.

La situación tampoco le ha impedido participar con el Al Nassr. El viernes 9 de octubre, Cristiano marcó su gol número 980 como profesional en la victoria de su equipo por 3-0 frente al Diriyah, correspondiente al campeonato de Arabia Saudita.

Por ahora, el futuro inmediato de Cristiano Ronaldo con Portugal dependerá de la resolución de la Federación Portuguesa de Fútbol. El organismo mantiene abierto el expediente y no ha anunciado una fecha definitiva para comunicar el castigo, mientras que el futbolista espera tener la oportunidad de regresar a las convocatorias nacionales.