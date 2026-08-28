Cristiano Ronaldo recorta distancia rumbo a los mil goles con triunfo del Al Nassr

El portugués marcó el gol del triunfo 2-1 del Al Nassr sobre Al Taawoun, que mantiene al campeón con paso perfecto tras cuatro jornadas

El astro luso llegó a los 978 goles | Reuters

Al Nassr mantuvo su paso perfecto en la Liga Profesional Saudí 2026-27 después de vencer 2-1 al Al Taawoun en el Al-Awwal Park, en partido correspondiente a la jornada 4. El campeón tuvo que remontar después de verse abajo desde los primeros minutos, pero encontró el empate antes del descanso y Cristiano Ronaldo apareció al comienzo del complemento para marcar el tanto definitivo.

El conjunto de Ange Postecoglou llegó al compromiso después de ganar sus primeros tres encuentros del campeonato y volvió a responder ante un escenario adverso. Con este resultado, Al Nassr alcanza cuatro victorias consecutivas y 12 puntos, luego de haber superado previamente a Al Fateh, Al Riyadh y Al Ettifaq.

Al Taawoun sorprende y Samú Costa responde antes del descanso

Al Nassr tomó la pelota desde el comienzo, pero fue Al Taawoun el que golpeó primero. Al minuto 11, Bassam Al-Hurayji aprovechó un rebote dentro del área después de que un disparo desde la frontal fuera desviado y terminara en el travesaño. La pelota quedó a disposición del futbolista visitante, quien apareció frente al arco para colocar el 0-1 y cambiar el desarrollo del encuentro.

La respuesta local se construyó a partir de la posesión y los constantes intentos por las bandas. Kingsley Coman, Sadio Mané y JoAo Félix intentaron conectar con Cristiano Ronaldo, mientras Mailson tuvo intervenciones para mantener la ventaja. Al Nassr terminó la primera mitad con 69 por ciento de posesión, ocho remates y seis tiros de esquina, aunque Al Taawoun también generó peligro cuando encontró espacios para salir al contragolpe.

Cuando parecía que los visitantes llegarían al descanso con ventaja, apareció Samú Costa. Al 45+5′, el mediocampista portugués recibió fuera del área y sacó un disparo raso que pasó cerca del poste para vencer a Mailson y establecer el 1-1. El gol coronó una primera mitad en la que Costa completó sus 37 pases, incluidos 31 de 31 en campo contrario, además de registrar dos pases clave.

Cristiano Ronaldo aparece para completar la remontada

Al Nassr regresó del descanso decidido a darle la vuelta al marcador y necesitó apenas cinco minutos para conseguirlo. Mohamed Simakan remató dentro del área y Cristiano Ronaldo apareció frente al arco para desviar la pelota y mandarla al fondo de la red al minuto 50. El portugués colocó el 2-1 y alcanzó 978 goles en su carrera profesional, quedando a 22 de la barrera de los mil tantos.

🔥 ¡GOOOOOOOOOOOOL DE CRISTIANO RONALDO! 🔥

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La suerte le sonría a 'El Bicho' y llega a 978 goles. Cada vez más cerca de la meta. pic.twitter.com/ZcQWWbxS71 — FOX (@somos_FOX) August 28, 2026

Al Taawoun adelantó líneas después del segundo gol y obligó al equipo de Postecoglou a administrar con mayor cuidado su ventaja. Simakan realizó un corte importante al 67′ y Sadio Mané también participó en labores defensivas, mientras los visitantes buscaron a Abderrazak Hamdallah para intentar igualar. Al Nassr perdió parte del control que había tenido con la pelota, pero evitó que su rival encontrara una ocasión clara para el 2-2.

El cierre también dejó oportunidades para sentenciar el partido. Mané estrelló un remate en el poste al minuto 79, mientras JoAo Félix aprovechó un error en la salida de Al Taawoun al 89′ y obligó a Mailson a realizar otra intervención. Cristiano salió al minuto 80 para dejar su lugar a Abdullah Al-Hamdan, pero su anotación terminó marcando la diferencia: Al Nassr ganó 2-1, consiguió su cuarta victoria en cuatro jornadas y Cristiano volvió a decidir un partido para el campeón saudí.

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