¿Qué futbolistas centroamericanos disputarán la Europa League y Conference League 2026-27?

Seis serán los representantes de Centroamérica en Europa.

Michael Amir Murillo brilla en Besiktas | HAKAN AKGUN / ANADOLU VIA AFP

Este viernes 28 de agosto se sorteó la fase regular de la UEFA Europa League 2026-27, la segunda competencia más fuerte del mundo que será altamente cubierta por Clarosports, en conjunto con la Conference League. El caso es que los 36 equipos participantes ya conocieron su respectiva suerte y ya se preparan con calendario y rivales en mano para lo que viene a partir del 16 de septiembre, cuando se dispute la primera jornada.

El caso es que durante el desarrollo de las dos competencias más importantes de Europa por detrás de la Champions League, habrá presencia de seis futbolistas de Centroamérica. Tendremos a tres costarricences, dos hondureños y a un panameño viendo acción a lo largo de la temporada con sus respectivos equipos.

Jeyland Mitchell, con el Sturm Graz, Josimar Alcocer, con el Sparta Praga y Orlando Galo con el Riga serán los tres representantes de Costa Rica, mientras que Derek Moncada en el Lugano y Luis Palma del Lech Poznan serán los hondureños presentes, así como Amir Murillo quien lleve la bandera de Panamá.

Cuándo juega Jeyland Mitchell en la Europa League 2026-27

Jeyland Mitchell, jugador del seleccionado de Costa Rica, jugará junto a su equipo el Sturm Graz, de la primera división de Austria, si bien aún resta conocer las fechas exactas de cada uno de los siete partidos que jugará, sí sabemos el orden y las localias.

Az Alkmaar vs Sutrm Graz

Bournemouth vs Sutrm Graz

Dinamo Zagreb vs Sturm Graz

Hoffenheim vs Sturm Graz

Sutrm Graz vs Celje

Sturm Graz vs Marsella

Sturm Graz vs Rennes

Sturm Graz vs Ofi Creta

Cuándo juega Josimar Alcocer en la Europa League 2026-27

Josimar Alcocer jugador del seleccionado de Costa Rica disputará la fase regular de la competencia con su equipo, el Sparta Praga. A la espera de conocer cuáles serán las fechas confirmadas, compartimos el orden de los rivales.

Ararat vs Sparta Praga

Crystal Palace vs Sparta Praga

Olympliakos vs Sparta Praga

Salzburg vs Sparta Praga

Sparta Praga vs Rennes

Sparta Praga vs AZ Alkmaar

Sparta Praga vs Bournemouth

Sparta Praga vs Lillestrom

Cuándo juega Luis Palma en la Europa League 2026-27

El hondureño Luis Palma disputará una nueva edición de la Europa League con su equipo el Lech Poznan

Benfica vs Lech Poznan

Crystal Palace vs Lech Poznan

Lech Poznan vs Bayer Leverkusen

Lech Poznan vs Sunderland

Lech Poznan vs Ferencvaros

Lech Poznan vs Torreense

Cuándo juega Amir Murillo en la Europa League 2026-27

El panameño tendrá su primera Europa League en el Besiktas, tras jugar la pasada edición con el Marsella.

Bayer Leverkusen vs Besiktas

Besiktas vs Beer Sheva

Besiktas vs Marsella

Besiktas vs Royale Union

Besiktas vs Crystal Palace

Celtic vs Besiktas

Hoffenheim vs Besiktas

Cuándo juega Orlando Galo en la Conference League 2026-27

El jugador del seleccionado de Costa Rica, Orlando Galo, disputará la fase regular de la competencia con su equipo del Riga FC de Letonia.

Borack Banja vs Riga

Kauno Zalgiris

Pafos vs Riga

Riga vs Jablonec

Riga vs Atalanta

Riga vs Kayrat

Cuándo juega Derek Moncada en la Conference League 2026-27

El internacional hondureño que forma parte del seleccionado de ‘La H’ jugará la Conference junto a su equipo el FC Lugano la competencia.

Copenhagen vs Lugano

Getafe vs Lugano

Jablonec vs Lugano

Lugano vs Estrella Roja

Lugano vs ST Truiden

Lugano Zalgiris

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