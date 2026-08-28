¿Qué futbolistas centroamericanos disputarán la Europa League y Conference League 2026-27?
Seis serán los representantes de Centroamérica en Europa.
Este viernes 28 de agosto se sorteó la fase regular de la UEFA Europa League 2026-27, la segunda competencia más fuerte del mundo que será altamente cubierta por Clarosports, en conjunto con la Conference League. El caso es que los 36 equipos participantes ya conocieron su respectiva suerte y ya se preparan con calendario y rivales en mano para lo que viene a partir del 16 de septiembre, cuando se dispute la primera jornada.
El caso es que durante el desarrollo de las dos competencias más importantes de Europa por detrás de la Champions League, habrá presencia de seis futbolistas de Centroamérica. Tendremos a tres costarricences, dos hondureños y a un panameño viendo acción a lo largo de la temporada con sus respectivos equipos.
Jeyland Mitchell, con el Sturm Graz, Josimar Alcocer, con el Sparta Praga y Orlando Galo con el Riga serán los tres representantes de Costa Rica, mientras que Derek Moncada en el Lugano y Luis Palma del Lech Poznan serán los hondureños presentes, así como Amir Murillo quien lleve la bandera de Panamá.
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Cuándo juega Jeyland Mitchell en la Europa League 2026-27
Jeyland Mitchell, jugador del seleccionado de Costa Rica, jugará junto a su equipo el Sturm Graz, de la primera división de Austria, si bien aún resta conocer las fechas exactas de cada uno de los siete partidos que jugará, sí sabemos el orden y las localias.
- Az Alkmaar vs Sutrm Graz
- Bournemouth vs Sutrm Graz
- Dinamo Zagreb vs Sturm Graz
- Hoffenheim vs Sturm Graz
- Sutrm Graz vs Celje
- Sturm Graz vs Marsella
- Sturm Graz vs Rennes
- Sturm Graz vs Ofi Creta
Cuándo juega Josimar Alcocer en la Europa League 2026-27
Josimar Alcocer jugador del seleccionado de Costa Rica disputará la fase regular de la competencia con su equipo, el Sparta Praga. A la espera de conocer cuáles serán las fechas confirmadas, compartimos el orden de los rivales.
- Ararat vs Sparta Praga
- Crystal Palace vs Sparta Praga
- Olympliakos vs Sparta Praga
- Salzburg vs Sparta Praga
- Sparta Praga vs Rennes
- Sparta Praga vs AZ Alkmaar
- Sparta Praga vs Bournemouth
- Sparta Praga vs Lillestrom
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Cuándo juega Luis Palma en la Europa League 2026-27
El hondureño Luis Palma disputará una nueva edición de la Europa League con su equipo el Lech Poznan
- Benfica vs Lech Poznan
- Crystal Palace vs Lech Poznan
- Lech Poznan vs Bayer Leverkusen
- Lech Poznan vs Sunderland
- Lech Poznan vs Ferencvaros
- Lech Poznan vs Torreense
Cuándo juega Amir Murillo en la Europa League 2026-27
El panameño tendrá su primera Europa League en el Besiktas, tras jugar la pasada edición con el Marsella.
- Bayer Leverkusen vs Besiktas
- Besiktas vs Beer Sheva
- Besiktas vs Marsella
- Besiktas vs Royale Union
- Besiktas vs Crystal Palace
- Celtic vs Besiktas
- Hoffenheim vs Besiktas
Cuándo juega Orlando Galo en la Conference League 2026-27
El jugador del seleccionado de Costa Rica, Orlando Galo, disputará la fase regular de la competencia con su equipo del Riga FC de Letonia.
- Borack Banja vs Riga
- Kauno Zalgiris
- Pafos vs Riga
- Riga vs Jablonec
- Riga vs Atalanta
- Riga vs Kayrat
Cuándo juega Derek Moncada en la Conference League 2026-27
El internacional hondureño que forma parte del seleccionado de ‘La H’ jugará la Conference junto a su equipo el FC Lugano la competencia.
- Copenhagen vs Lugano
- Getafe vs Lugano
- Jablonec vs Lugano
- Lugano vs Estrella Roja
- Lugano vs ST Truiden
- Lugano Zalgiris