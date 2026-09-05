Cristiano Ronaldo y Al Nassr sufren su primera derrota de la temporada

Al Nassr cayó 2-1 ante Al Ittihad, perdió el paso perfecto y quedó a tres puntos del líder Al Hilal en la Liga Profesional Saudí

Cristiano, frustrado ante el Al Ittihad. | Reuters.

Al Nassr perdió por primera vez en la temporada 2026-27 de la Liga Profesional Saudí al caer 2-1 en su visita al Al Ittihad. Los Tigres se llevaron el triunfo en casa, tras un clásico que volvió a entregar intensidad, goles y una nueva noche complicada para Cristiano Ronaldo frente a uno de los rivales que más se le han resistido desde su llegada al fútbol saudí.

El conjunto local golpeó prácticamente desde el arranque. Apenas al minuto 3, George Ilenikhena aprovechó un rebote dentro del área para vencer al arquero y colocar el 1-0, en un inicio donde los Tigres tomaron el control del balón y obligaron al equipo del lusitano a jugar lejos del arco rival.

Ilenikhena volvió a aparecer al minuto 22 con una definición espectacular para firmar su doblete y ampliar la ventaja. El delantero atacó el espacio entre líneas, recibió el servicio y, todavía en el aire, consiguió desviar el balón para superar al guardameta y poner un 2-0 que reflejaba el dominio del cuadro local durante buena parte del primer tiempo.

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Al Nassr encontró vida antes del descanso. Al minuto 37, João Félix recibió un pase filtrado y perdió el mano a mano ante Predrag Rajkovic, pero Angelo Gabriel apareció atento en el contrarremate para marcar el 2-1 y devolver al conjunto visitante a la pelea antes de marcharse a los vestidores.

El complemento mostró a un Al Nassr más insistente, aunque sin la claridad suficiente para alcanzar el empate. Cristiano Ronaldo tuvo una de las oportunidades más importantes al minuto 72, cuando apareció ara rematar dentro del área, pero Danilo Pereira apareció con una cobertura providencial para quitarle un gol que parecía cantado al portugués. Durante el complemento, el centrocampista Richard Ríos entró desde el banquillo para los de casa, e hizo su debut en la máxima categoría saudí.

Rajkovic también fue determinante para sostener la ventaja del Al Ittihad. El guardameta serbio respondió ante los centros y remates del Al Nassr, incluyendo una atajada con la cara. Los locales resistieron el asedio en la recta final y administraron la ventaja hasta consumar un triunfo de enorme peso ante uno de sus grandes rivales.

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Al Nassr pierde terreno en la tabla general

La derrota corta el paso perfecto del Al Nassr y lo deja a tres puntos del Al Hilal, que mantiene su marcha ideal en lo más alto de la clasificación. Además, Cristiano Ronaldo amplió un registro negativo frente al Al Ittihad dentro de la liga saudí: acumula cuatro derrotas y únicamente tres victorias en liga ante los Tigres, una rivalidad que constantemente ha producido algunos de los partidos más intensos del campeonato.

Los Caballeros tendrán poco tiempo para lamentarse. El equipo de Ange Postecoglou volverá a tener actividad a media semana cuando reciba al Abha el próximo miércoles, encuentro en el que Cristiano Ronaldo y compañía buscarán recuperar inmediatamente el camino del triunfo y evitar que este primer tropiezo de la campaña se convierta en el inicio de una racha negativa.

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