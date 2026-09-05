Dan Hooker vs Salahdine Parnasse, en vivo UFC Paris, hoy 5 de septiembre: resultados de las peleas en directo
Dan Hooker y Salahdine Parnasse tendrán una pelea en el Accor Arena de París en busca de ascender en el ranking de los pesos ligeros de UFC
Dan Hooker vs Salahdine Parnasse: ¿Quién es favorito para ganar según la IA?
De acuerdo con información de la IA, Salahdine Parnasse parte como favorito ante Dan Hooker en la pelea estelar de UFC Fight Night 287, aunque el margen de ventaja cambia según el modelo consultado. Los mercados de predicción le otorgan al francés entre 81 y 82 por ciento de posibilidades de victoria, mientras que las casas de apuestas elevan esa cifra hasta 85.7-86.2 por ciento. Los modelos estadísticos son más cautelosos y colocan a Parnasse con 56 por ciento frente al 44 por ciento de Hooker, en gran medida por la incertidumbre que representa su debut en UFC. A su favor aparecen ocho años de diferencia de edad, además de una mayor velocidad, movilidad y variedad en el grappling.
El escenario que más se repite en los pronósticos apunta a un triunfo de Parnasse por KO o TKO antes de los rounds de campeonato. Su velocidad y volumen de golpeo podrían representar un problema para Hooker, quien recibe 4.94 golpes significativos por minuto. El neozelandés, sin embargo, cuenta con argumentos para cambiar el guion: su Muay Thai de largo alcance, los rodillazos y su experiencia en combates de alto desgaste pueden llevar la pelea a un terreno más favorable. Por eso, aunque la IA coloca al francés como claro favorito, el 44 por ciento que algunos modelos conceden a Hooker deja abierta la puerta a una sorpresa si el duelo se extiende y se convierte en una batalla física.
¿A qué hora inicia la función de UFC Paris?
París se prepara para una nueva noche de UFC este sábado 5 de septiembre, con una cartelera que pondrá en juego intensidad, espectáculo y grandes nombres de las artes marciales mixtas desde temprano: la función preliminar arrancará a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, y la cartelera principal tendrá su inicio a las 13:00. El plato fuerte será el enfrentamiento entre Dan Hooker y Salahdine Parnasse, una pelea que todavía no cuenta con una hora definida para su llegada al octágono, pues todo dependerá del desenlace de los combates previos: una serie de victorias rápidas podría adelantar el estelar, mientras que una batalla que alcance todos sus asaltos extendería la espera por el enfrentamiento que cerrará la función.
México y Centroamérica: 10:00 horas
Estados Unidos: 12:00 horas ET / 09:00 horas PT
Colombia: 11:00 horas
Argentina: 13:00 horas
¿Quién transmite en vivo UFC Paris y dónde mirar por TV y online?
París se prepara para una noche especial de UFC con Salahdine Parnasse ante el mayor desafío de su carrera y Dan Hooker dispuesto a arruinarle la fiesta al peleador local. El Accor Arena será el escenario de una cartelera que tendrá al francés y al neozelandés como protagonistas de una pelea estelar con mucho en juego dentro del peso ligero. La función podrá seguirse para el público de Latinoamérica a través de Paramount+ y UFC Fight Pass, plataformas que requieren una suscripción activa, con una jornada que promete acción desde los primeros combates hasta el esperado cierre.
Claro Sports también estará presente con una cobertura especial de UFC Paris para que no pierdas detalle de lo que suceda dentro del octágono. Sigue nuestro minuto a minuto y descubre todos los resultados, las acciones más importantes, los protagonistas y los momentos que marquen la función parisina. Mantente al tanto de nuestra cobertura y vive cada capítulo de una noche que puede representar un antes y un después para Parnasse, mientras Hooker busca demostrar que su experiencia todavía puede imponerse ante uno de los prospectos más esperados de UFC.
UFC Paris: ¿Cuál es la cartelera completa del evento?
Dan Hooker (24-14) y Salahdine Parnasse (23-2) se enfrentan este sábado 5 de septiembre en la pelea estelar de UFC Fight Night, una función que tendrá como escenario el Accor Arena de París. El neozelandés llega con la experiencia de 38 combates profesionales y la necesidad de recuperar terreno después de dos derrotas consecutivas, mientras que el francés hará su esperado debut en UFC tras conquistar los campeonatos de peso pluma y ligero de KSW. Parnasse tendrá el respaldo de su público y parte como amplio favorito, pero Hooker conoce de sobra el nivel de la compañía y buscará convertirse en el primer gran obstáculo del “León de Atlas” dentro del octágono.
Para Parnasse, una victoria ante un veterano como Hooker representa la oportunidad de demostrar desde su debut que está listo para competir con la élite de las 155 libras. Hooker, por su parte, busca frenar el ascenso del francés y recuperar protagonismo dentro de una división repleta de contendientes. En el octágono también habrá un contraste de estilos: el neozelandés intentará aprovechar su alcance, su striking y su trabajo en el clinch, mientras Parnasse apostará por su velocidad, movilidad y recursos de grappling. Con objetivos distintos, ambos llegan a París ante una pelea que puede marcar un nuevo rumbo en sus respectivas carreras.
Cartelera estelar
Dan Hooker (24-14-0) vs Salahdine Parnasse (23-2-0) | Peso ligero
Farés Ziam (18-5-0) vs Axel Sola (12-1-1) | Peso ligero
Michael Page (25-3-0) vs Nursulton Ruziboev (37-9-2) | Peso mediano
Daniil Donchenko (15-2-0) vs Punahele Soriano (13-4-0) | Peso welter
Kurtis Campbell (8-1-0) vs Trevor Peek (9-3-0) | Peso pluma
Losene Keita (16-2-0) vs Muhammad Naimov (13-4-0) | Peso pluma
Preliminares
Morgan Charrière (21-12-1) vs Felipe Lima (14-2-0) | Peso pluma
Mario Pinto (12-0-0) vs Ryan Spann (24-11-0) | Peso completo
Oumar Sy (12-2-0) vs Modestas Bukauskas (20-7-0) | Peso semipesado
Nathaniel Wood (23-6-0) vs Pavel Andrusca (8-0-0) | Peso pluma
Michael Aljarouj (13-3-0) vs Fabia Sintes (11-3-0) | Peso mosca
Nora Cornolle (9-4-0) vs Klaudia Syguła (8-2-0) | Peso gallo fem.
Matthieu Letho Duclos (10-3-0) vs Luis Felipe Dias (18-5-0) | Peso mediano
Delphine Benouaich (7-2-0) vs Sofia Montenegro (6-2-0) | Peso paja fem.