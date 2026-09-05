Dan Hooker vs Salahdine Parnasse, en vivo UFC Paris, hoy 5 de septiembre: resultados de las peleas en directo 

Dan Hooker vs Salahdine Parnasse: ¿Quién es favorito para ganar según la IA?

De acuerdo con información de la IA, Salahdine Parnasse parte como favorito ante Dan Hooker en la pelea estelar de UFC Fight Night 287, aunque el margen de ventaja cambia según el modelo consultado. Los mercados de predicción le otorgan al francés entre 81 y 82 por ciento de posibilidades de victoria, mientras que las casas de apuestas elevan esa cifra hasta 85.7-86.2 por ciento. Los modelos estadísticos son más cautelosos y colocan a Parnasse con 56 por ciento frente al 44 por ciento de Hooker, en gran medida por la incertidumbre que representa su debut en UFC. A su favor aparecen ocho años de diferencia de edad, además de una mayor velocidad, movilidad y variedad en el grappling.

El escenario que más se repite en los pronósticos apunta a un triunfo de Parnasse por KO o TKO antes de los rounds de campeonato. Su velocidad y volumen de golpeo podrían representar un problema para Hooker, quien recibe 4.94 golpes significativos por minuto. El neozelandés, sin embargo, cuenta con argumentos para cambiar el guion: su Muay Thai de largo alcance, los rodillazos y su experiencia en combates de alto desgaste pueden llevar la pelea a un terreno más favorable. Por eso, aunque la IA coloca al francés como claro favorito, el 44 por ciento que algunos modelos conceden a Hooker deja abierta la puerta a una sorpresa si el duelo se extiende y se convierte en una batalla física.