Al Ittihad vs Al Nassr: resumen, goles y resultado del partido de la jornada 5 de la Liga Profesional Saudí
El conjunto de Cristiano Ronaldo perdió el paso perfecto en el Clásico Saudí
El Clásico Saudí es para el Al Ittihad
Al Ittihad se quedó con el clásico saudí al imponerse 2-1 al Al Nassr en un partido que comenzó a inclinar desde los primeros minutos. George Ilenikhena fue la figura del encuentro con un doblete, al marcar al minuto 3 y volver a aparecer al 22 para colocar una ventaja que obligó al conjunto de Cristiano Ronaldo a reaccionar antes del descanso. Angelo Gabriel recortó distancias al 37 y mantuvo abierto el partido para la segunda mitad.
Al Nassr adelantó líneas en el complemento y buscó el empate con Cristiano Ronaldo, João Félix y Sadio Mané, pero se encontró con una defensa que respondió en los momentos de mayor presión. Danilo Pereira evitó una oportunidad clara de Cristiano, mientras que Predrag Rajkovic sostuvo la ventaja con intervenciones determinantes, incluida una atajada con el rostro ante un remate de Mané durante el tiempo agregado.
El resultado terminó con el paso perfecto de Al Nassr en el campeonato y confirmó una tarde en la que Al Ittihad supo aprovechar sus oportunidades y resistir durante el cierre. El encuentro también dejó el debut de Richard Ríos con los Tigres, quien ingresó para disputar toda la segunda mitad después de la lesión de Mukhtar Ali.
CRÓNICA: Cristiano Ronaldo y Al Nassr sufren su primera derrota de la temporada
¡FINAL DEL PARTIDO!
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 90+6 | Los últimos intentos del Al Nassr no generaron peligro para el Al Ittihad. Disparos y centro sin sentido le facilitaron la victoria en los últimos minutos al equipo de los Tigres que le arrebata la marca perfecta al conjunto de Cristiano Ronaldo y compañía.
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 90+4 | El Al Ittihad se aferra al resultado con las uñas. Ahora una cobertura de Youssef En-Nesyri le impide al Al Nassr anotar el gol del emapte.
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 90+2 | ¡La sacó con la cara! El arquero serbio del Al Ittihad, Rajkovic, mantiene la ventaja gracias a que el intento de Sadio Mané golpeó su rostro desviando el balón.
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 90 | Se cumplen los 90 minutos reglamentarios… se van a jugar seis minutos más.
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 88 | Sadio Mané se queja de un desplazamiento dentro del área de parte de Marwan… pero el árbitro no señala nada.
¡Otra vez Danilo!
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 86 | Joao Félix recibe el balón recorta y dispara desde fuera del área… pero su balón termina en córner luego de una cobertura del capitán de Los Tigres…¡el Al Ittihad!
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 84 | Todo parece indicar que el partido terminará con un Al Nassr encima del Al Ittihad en busca del empate y por qué no, de la remontada. ¿Lo conseguirán?
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 82 | El Al Nassr se da cuenta que le resta poco tiempo al marcador por lo que comienza a inclinar la cancha y bombardear el área de Rajkovic que, como les he narrado, no está al 100%.
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 80 | Entramos a la recta final del partido. El Al Nassr lo sigue perdiendo y nose ve por dónde podría empatar el juego luego de que el Al Ittihad se mantiene con el dominio del encuentro.
¡DANILO!
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 78 | El defensor Danilo Pereira se duele luego de cortar un servicoi al área que traía etiqueta de gol. El capitán de Los Tigres se queda adolorido en el terreno de juego.
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 75 | Richard Ríos se quejaba de una falta, no la marcan, por lo que Angelo Gabriel reacciona para filtrar un balón a Joao Félix que nunca se dio cuenta donde estaba el balón perdiendo una buena oportunidad ofensiva.
Danilo le roba el gol a Cristiano
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 72 | El defensor y capitán del Al Ittihad realizó una gran cobertura sobre CR7 al impedir, de último minuto, que rematara totalmente solo. ¡Era un gol cantada para el portugués!
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 70 | Cabezazo defensivo del recién ingresado En-Nesyri que le otorga un tiro de esquina al Al Nassr que, lamentablemente, no llega ni al primer poste.
Cambios en el Al Ittihad
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 68 | Se va el anotador de los dos goles de Los Tigres, George Ilenikhena, así como Al Ghamdi para darle entrada a Youssef En Nesyri y Marwan Al Sahafi
¡Atajada de Rajkovic!
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 65 | ¡El portero del Al Ittihad vuelve a ser protagonista al salvar un cabezazo tras un tiro de esquina! La parte mala para Los Tigres es que el portero serbio quedó tendido sobre el terreno de juego. En estos momentos es atendido, mientra se desarrolla la pausa de hidratación.
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 62 | Falta sobre Rajkovic. El portero serbio salió con el puño a despejar el tiro de esquina mandado al área chica de parte del Al Nassr. En su salida, fue contactado por un jugador contrario.
Intentos de Cristiano y Richard Ríos
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 59 | Richard Ríos estaba armando una buena jugada. Mando el pase, esperaba la devolución en una pared rápida, peeeeeero, no se la pasaron y terminó en fuera de juego. En la reacción, Cristiano Ronaldo se animó a disparar al quedarse solo… peeeeeero pudo haber pasado el balón para que su compañero empatara el partido. Nada les salió a ninguno de los dos equipos.
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 57 | Cristiano Ronaldo trata de encontrar a un compañero con un centro raso y con poca fuerza. La intención era buena, pero no había nadie en la zona a dónde lo mandó.
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 55 | Centro sin fuerza de parte de Angelo Gabriel que el arquero del Al Ittihad, Rajkovic, detiene con ambas manos.
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 53 | Tarjeta amarilla para Lopy luego de bajar y cortar el intento del Al Nassr.
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 52 | Looooooopy. El futbolista del Al Ittihad mantiene el asedio del conjunto de Los Tigres al arco del equipo de Cristiano Ronaldo que no reacciona; otra vez vuelven a ser dominados.
¡MANOTAZO SALVADOR!
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 50 | Alaquidi salva el arco del Al Nassr. Un remate a quemarropa fue detenido de manera milagrosa por parte del arquero luego de que sacara el brazo para impedir que se movieran las redes por tercera ocasión en el juego.
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 48 | No se marca una falta a favor del Al Nassr lo que le permite al Al Ittihad organizar el contragolpe que termina con un tiro desviado de Ilenikhena, delantero con dos goles en el partido.
¡DEBUTA RICHARD RÍOS!
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 46 | El colombiano, recientemente adquirido por el Al Ittihad al Benfica, disputa sus primeros minutos con Los Tigres por la lesión de Mukhtar.
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 45 | ¡Así fue el descuento del Al Nassr! ¿Podrán revertir el mal resultado?
¡EL ESFÉRICO SE VUELVE A MOVER Y LA TIERRA SE VUELVE A DETENER!
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 45 | El clásico de Arabia Saudita vuelve a la actividad tras 15 minutos de descanso. ¿Podrán CR7 y compañía darle la vuelta al encuentro?
¡SE ACABA EL PRIMER TIEMPO!
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 45+5 | Los primeros 45 minutos terminan con un mal, pero mal tiro completamente desviado del arco del Al Nassr de parte del propio número 32 del Al Ittihad, Al Julaydan, quien minutos antes había errado un pase que iba a dejar a sus compañeros solos frente al arquero. ¡Vámonos a descansar!
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 45+4 | ¡Qué error y qué buena intervención! Al Julaydan tenía a dos compañeros completamente solos, solo tenía que dar un buen pase… situación que no se dio debido a que la defensa del Al Nassr cortó en el último minuto su servicio bastante defectuoso. Si ese balón pasaba eran dos jugadores de Los Tigres contra el portero.
¡LESIÓN!
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 45+2 | MUKHTAR, UNO DE LOS ELEMENTOS QUE LE ESTABA DANDO EL DOMINIO AL AL ITTIHAD VA A TENER QUE SALIR DEL TERRENO DE JUEGO. EL FUTBOLISTA DETUVO UN CONTRAGOLPE Y SE DUELE DE LA INGLE. POSIBLE DEBUT DE RICHARD RÍOS.
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 45 | Luego de un tiro de esquina a favor del Al Ittihad, se indica que se agregarán tres minutos.
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 43 | El Al Nassr desea empatar antes de que se termine el primer tiempo por lo que está llenando de servicios el área del Al Ittihad.
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 41 | Entramos a la recta final del primer tiempo con un Al Nassr que solo necesitó una buena jugada para volver a meterse en el partido tras un gran dominio ejercido por los Tigres del Al Ittihad.
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 39 | Una buena barrida defensiva en la cobertura de una pase hacia la banda de parte del Al Ittihad detiene un intento ofensivo de su rival.
GOOOOOOOL DEL AL NASSR
Al Ittihad 2-1 Al Nassr | Min 37 | POR FIN, POR FIN, POR FIN. EL AL NASSR REACCIONA. SE LO PEDÍAMOS Y LO CUMPLIERON. UN PASE FILTRADO POR AIRE Y DE PRIMERA INTENCIÓN HACIA JOAO FELIX QUIEN REMATA HACIA PORTERÍA FALLANDO UN MANO A MANO CONTRA EL PORTERO, PERO EN EL CONTRARREMATE, ANGELO GABRIEL MUEVE LAS REDES PARA ACERCAR AL AL NASSR.
Al Ittihad 2-0 Al Nassr | Min 35 | Centro sin mucha fuerza de parte de Joao Félix que el portero del Ittihad detiene sin problemas.
Al Ittihad 2-0 Al Nassr | Min 34 | El conjunto de Los Tigres del Al Ittihad se el amo y señor del balón y, por ende, del partido. Hasta ahora, una opción real de contragolpe o reacción no se ha visto en el equipo de Cristiano Ronaldo.
¡Así fue el segundo gol del Al Ittihad!
Al Ittihad 2-0 Al Nassr | Min 32 | Así fue el doblete del atacante de los Tigres, George Ilenikhena
Al Ittihad 2-0 Al Nassr | Min 29 | Fuerte contacto entre el portero del Al Ittihad, Predrag Rajkovic, y el elemento del Al Nassr, Abdulelah Al-Amri luego de un centro desde tres cuartos de cancha directamente al corazón del área de los Tigres. Afortunadamente, los dos jugadores continúan en el partido sin problemas.
Al Ittihad 2-0 Al Nassr | Min 26 | Se reanuda el partido. El Al Nassr tiene como misión despertar antes de que acabe el primer tiempo, pero, realmente, no se ve por dónde o cómo lo haga.
¡Pausa de hidratación!
Al Ittihad 2-0 Al Nassr | Min 23 | Una pausa muy necesario por las altas temperaturas… y para que el Al Nassr pueda reorganizarse y reaccione en el partido porque ha recibido dos mazazos bastante importantes.
GOLAAAAAAAZO
Al Ittihad 2-0 Al Nassr | Min 22 | A lo Zlatan. Ilenikhena vuelve a moverse entre líneas en una jugada que le está haciendo mucho daño al Al Nassr. El servicio fue perfecto hacia el movimiento del delantero que salta, y, en el aire, alcanza a tocar el balón para desviárselo al portero del Al Nassr y marcar su segundo de la tarde y el segundo para el Al Ittihad.
Fuera de juego de Cristiano Ronaldo
Al Ittihad 1-0 Al Nassr | Min 21 | Cristiano estaba organizando una jugada de peligro que muy seguramente iba a terminar en una jugada de gol para el Al Nassr, pero el portugués, al momento de recibir el balón, se encontraba adelantado.
¡SE CANCELA EL SEGUNDO GOL DEL AL ITTIHAD!
Al Ittihad 1-0 Al Nassr | Min 19 | El dominio del Al Ittihad se vio reflejado en una nueva oportunidad que movió las redes del Al Nassr luego de una media vuelta de Ilenikhena. Sin embargo, el propio número 9 de Los Tigres estaba en fuera de juego por lo que se invalidó la acción.
Al Ittihad 1-0 Al Nassr | Min 18 | El conjunto del Al Ittihad no pudo terminar una jugada, pero impidió que el Al Nassr contragolpeara gracias a una barrida de Mukhtar que envió el balón por la línea de fondo.
Al Ittihad 1-0 Al Nassr | Min 16 | Centro de Sadio Mané que buscaba a Cristiano. La defensa reaccionó, pero el balón le cayó a otro elemento del Al Nassr que volvió a buscar a Cristiano. Esta vez el portugués remató con una especia de ‘inglesita’, pero la jugada terminó por ser invalidada luego de fuera de juego.
¡Así fue el gol del Al Ittihad!
Al Ittihad 1-0 Al Nassr | Min 14 | Con este gol, los Tigres abrieron el marcador en el Clásico del fútbol saudí
Primera queja de Cristiano Ronaldo
Al Ittihad 1-0 Al Nassr | Min 12 | El portugués le había marcado el movimiento a su compañero, quien reaccionó, peeeeero, su pase no fue tan potente que la defensa de Los Tigres del Al Ittihad pudo reaccionar desarrollando la frustración del exfutbolista del Manchester United, Juventus, Real Madrid, entre otros.
Al Ittihad 1-0 Al Nassr | Min 9 | Falta de los Tigres al jugador número 79 de los Knights, es decir, Joao Félix. Rápidamente, el balón se vuelve a poner en movimiento.
Al Ittihad 1-0 Al Nassr | Min 6 | Al Nassr aún no se repone del primer gol de Los Tigres, quienes ‘ya olieron sangre’ y están encima del cuadro de Cristiano Ronaldo. Ahora tienen un tiro de esquina peligroso.
GOOOOOOOL DEL AL ITTIHAD
Al Ittihad 1-0 Al Nassr | Min 3 | GOOOOOOOOOOOL LOS TIGRES RUGEN. Cambio de juego del lado izquierdo al derecho desde donde sacan un servicio. En el primer remate el arquero reacciona, pero en el contra, el número 9 de los Tigres, Ilenikhena, se la cambia de dirección al portero de los Knights para mover las redes por primera vez.
Al Ittihad 0-0 Al Nassr | Min 2 | Primer intento de Cristiano Ronaldo. Un balón raso fue golpeado con la parte interna del astro portugués. El portero del Al Ittihad la detiene sin problemas.
¡El esférico se mueve y la Tierra se detiene!
Al Ittihad 0-0 Al Nassr | Min 0 | El balón ya gira en el clásico entre Al Ittihad y Al Nassr
The Knights ya llegaron
Así como tuvimos la llegada de los Tigres, es momento de ver cómo llegaron The Knights, los elementos del Al Nassr para el clásico ante el Al Ittihad.
¡Así fue la llegada del Al Ittihad a su estadio!
Los Tigres llegaron dispuestos acabar con el invicto del equipo de Cristiano Ronaldo
Alineaciones del Al Ittihad vs Al Nassr para la jornada 5, al momento
Las alineaciones confirmadas para el encuentro:
Posible alineación de Al Ittihad: Predrag Rajkovic; Al Julaydan, Danilo Pereira, Hassan Kadesh, Faris Abdi; Mukhtar Ali, Dion Lopy, Mukhtar, Houssem Aouar, Steven Bergwijn; Ilenikhena.
Posible alineación de Al Nassr: Nawaf Al-Aqidi; Sultan Al-Boushal, Abdulelah Al-Amri, Mohamed Simakan, Salem Al-Najdi; Angelo Gabriel, Samu Costa, Kingsley Coman, Sadio Mané; João Félix y Cristiano Ronaldo (c).
¿Dónde ver el Al Ittihad vs Al Nassr en vivo? Canales de TV y streaming online
Los aficionados en México podrán seguir Al Ittihad vs Al Nassr en vivo a través de FOX One, plataforma que tiene programada la transmisión del encuentro correspondiente a la fecha 5 de la Liga Profesional Saudí.
México: FOX One. El partido comenzará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.
¿A qué hora inicia el Al Ittihad vs Al Nassr hoy 5 de septiembre de 2026?
El partido entre Al Ittihad y Al Nassr comenzará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, este sábado 5 de septiembre. El encuentro tendrá como escenario el Alinma Bank Stadium, ubicado dentro del complejo King Abdullah Sports City de Jeddah. Estos son los horarios del partido en otros países:
México: 12:00 horas
Colombia: 13:00 horas
Argentina: 15:00 horas
Estados Unidos: 11:00 PT y 14:00 ET
¡Partidazo en Arabia Saudita!
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Al Ittihad vs Al Nassr! La jornada 5 de la Liga Profesional Saudí presenta uno de sus partidos principales en el King Abdullah Sports City de Jeddah, donde Cristiano Ronaldo y compañía intentarán mantener el paso perfecto frente a un Al Ittihad que todavía no conoce la derrota en el campeonato.
Al Nassr ocupa el segundo lugar con 12 puntos después de ganar sus primeros cuatro partidos y se encuentra empatado con Al Hilal, líder por diferencia de goles. El cuadro de Riad, además, suma cinco victorias consecutivas entre todas las competiciones y llega después de derrotar 2-1 al Al Taawoun.
Cristiano Ronaldo vuelve a estar en el centro de atención. El portugués suma dos goles en tres apariciones de liga y alcanzó los 104 tantos con Al Nassr dentro de la Saudi Pro League. Además, tiene 978 goles en su carrera y se encuentra a 22 de llegar a la cifra de 1,000.
Al Ittihad, por su parte, ocupa el quinto puesto con ocho unidades tras dos triunfos y dos empates. El conjunto de Jeddah viene de igualar 0-0 ante Al Fateh y recibe a uno de sus principales rivales con la posibilidad de acercarse a los primeros puestos.
Sigue con nosotros todas las acciones, goles, tarjetas y momentos del Al Ittihad vs Al Nassr de la jornada 5 de la Saudi Pro League.