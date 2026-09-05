Al Ittihad vs Al Nassr: resumen, goles y resultado del partido de la jornada 5 de la Liga Profesional Saudí

El Clásico Saudí es para el Al Ittihad

Al Ittihad se quedó con el clásico saudí al imponerse 2-1 al Al Nassr en un partido que comenzó a inclinar desde los primeros minutos. George Ilenikhena fue la figura del encuentro con un doblete, al marcar al minuto 3 y volver a aparecer al 22 para colocar una ventaja que obligó al conjunto de Cristiano Ronaldo a reaccionar antes del descanso. Angelo Gabriel recortó distancias al 37 y mantuvo abierto el partido para la segunda mitad.

Al Nassr adelantó líneas en el complemento y buscó el empate con Cristiano Ronaldo, João Félix y Sadio Mané, pero se encontró con una defensa que respondió en los momentos de mayor presión. Danilo Pereira evitó una oportunidad clara de Cristiano, mientras que Predrag Rajkovic sostuvo la ventaja con intervenciones determinantes, incluida una atajada con el rostro ante un remate de Mané durante el tiempo agregado.

El resultado terminó con el paso perfecto de Al Nassr en el campeonato y confirmó una tarde en la que Al Ittihad supo aprovechar sus oportunidades y resistir durante el cierre. El encuentro también dejó el debut de Richard Ríos con los Tigres, quien ingresó para disputar toda la segunda mitad después de la lesión de Mukhtar Ali.

CRÓNICA: Cristiano Ronaldo y Al Nassr sufren su primera derrota de la temporada