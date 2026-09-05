Mixco vs Comunicaciones en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el partido entre Mixco y Comunicaciones por la séptima jornada del partido por el Torneo Apertura de Guatemala.

Mixco Comunicaciones, Liga Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto! Mixco y Comunicaciones se enfrentan por la séptima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Chicharroneros buscarán aprovechar su condición de local para acercarse a los primeros puestos, mientras que los Cremas afrontarán el encuentro como el inicio de una nueva etapa tras la salida de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa.

Mixco suma nueve puntos y ocupa el sexto lugar, producto de tres victorias y tres derrotas. El equipo dirigido por Fabricio Benítez todavía busca mayor regularidad en el Apertura 2026, aunque cuenta con un registro favorable en casa. Los tres triunfos que consiguió en el campeonato fueron como local, por lo que ante Comunicaciones intentará repetir esa fórmula y sumar tres puntos que le permitan escalar posiciones.

Por su parte, Comunicaciones tiene siete puntos y se encuentra en la novena posición, con dos victorias, un empate y tres derrotas. El comienzo del torneo derivó en la salida de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa y Kevin García asumió el banquillo de manera interina. Los Cremas llegan después de perder 1-0 ante Municipal en el Clásico y acumulan dos derrotas consecutivas, por lo que buscarán iniciar esta nueva etapa con un resultado que les permita recuperar terreno.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Mixco vs Comunicaciones hoy sábado 5 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Mixco y Comunicaciones será el sábado 5 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Mixco vs Comunicaciones para la jornada 7, al momento

Mixco no podrá contar con Fabián Cuero, expulsado en el partido ante Xelajú MC, mientras que Comunicaciones no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fabricio Benítez y Kevin García no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Mixco : Kevin Moscoso; Allen Yanes, Diego Méndez, Jeshua Urizar; Cristian Jiménez, Lynner García, xxx, Yonathan Pozuelos; Diego Marroquín; Julio César Cruz y Jefrey Segura. DT : Fabricio Benítez.

: Kevin Moscoso; Allen Yanes, Diego Méndez, Jeshua Urizar; Cristian Jiménez, Lynner García, xxx, Yonathan Pozuelos; Diego Marroquín; Julio César Cruz y Jefrey Segura. : Fabricio Benítez. Comunicaciones: Fredy Pérez; Nicolás Olivera, Marco Domínguez, Elsar Martínez, Kevin Grijalva; Stheven Robles, Karel Espino; Dewinder Bradley, Dairon Reyes, Jonathan Moncada; y Omar Duarte. DT: Kevin García.

Antecedentes del Mixco vs Comunicaciones y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mixco y Comunicaciones:

2 de abril de 2026 | Comunicaciones 1-0 Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 14 de febrero de 2026 | Mixco 2-2 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 4 de octubre de 2025 | Comunicaciones 0-1 Mixco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 26 de julio de 2025 | Mixco 1-0 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 5 de marzo de 2025 | Mixco 1-0 Comunicaciones | Torneo Clausura 2025

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