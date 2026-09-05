Benfica impone condiciones ante Marítimo y se lleva el triunfo con goleada en la Liga de Portugal

El conjunto de Lisboa golpeó temprano, resistió algunos intentos del local y terminó ampliando la diferencia en la segunda mitad

Benfica resolvió con autoridad su visita al Marítimo y se quedó con una victoria de 3-0 en la jornada 5 de la Liga de Portugal. El conjunto de Lisboa golpeó temprano, resistió algunos intentos del local y terminó ampliando la diferencia en la segunda mitad para asegurar tres puntos que le permiten mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

El partido comenzó con Benfica instalado en campo rival. Apenas al minuto 7, Leandro Barreiro abrió el marcador con un remate de izquierda desde el centro del área que terminó en la escuadra. Antes de esa jugada, João Palhinha y Gianluca Prestianni ya habían avisado, por lo que la ventaja fue consecuencia de un arranque con mayor presencia ofensiva por parte de las Águilas.

Marítimo trató de reaccionar con remates desde fuera del área y algunas acciones a balón parado. Martín Tejón y Romain Correia encontraron espacios para probar de media distancia, aunque la defensa visitante consiguió bloquear los intentos. Benfica también tuvo la posibilidad de ampliar la diferencia antes del descanso, especialmente con un disparo de Vangelis Pavlidis que terminó en el poste.

La primera mitad también dejó una baja para los visitantes. Alexander Bah tuvo que abandonar el partido por lesión al minuto 17 y su lugar fue ocupado por Jakub Kaminski. Pese al ajuste obligado, Benfica mantuvo el control general del encuentro y se marchó al descanso con la mínima ventaja.

Marítimo salió con mayor intención en el complemento y generó algunas aproximaciones en los primeros minutos. Adrián Butzke tuvo un cabezazo que salió desviado, mientras el conjunto local buscó hacer daño mediante centros y jugadas a balón parado. Sin embargo, Benfica fue recuperando terreno y volvió a acercarse con frecuencia al área rival.

El segundo gol llegó al minuto 71. Tras un saque de esquina, Pavlidis ganó por arriba y prolongó de cabeza para que Leandro Barreiro apareciera cerca del arco y marcara también de cabeza. La jugada fue revisada por el VAR antes de ser confirmada, con lo que el mediocampista firmó su doblete y dejó el partido encaminado.

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Con Marítimo obligado a adelantar líneas, Benfica encontró más espacios para atacar. El tercero apareció al 82’, cuando Gianluca Prestianni culminó un contraataque con un disparo de derecha desde el lado izquierdo del área que terminó junto al poste. La definición sentenció un encuentro en el que el visitante supo aprovechar sus momentos.

En los minutos finales, Marítimo todavía buscó el descuento. Nilton Varela exigió al guardameta con un remate desde fuera del área al 84’, pero la respuesta defensiva evitó cualquier modificación en el marcador. Benfica administró la ventaja y cerró el partido sin conceder goles.

El 3-0 deja al Benfica con una victoria de peso fuera de casa y confirma su intención de mantenerse cerca de la parte alta de la clasificación. Marítimo, en cambio, no pudo sostener el ritmo de las primeras jornadas y terminó castigado por la eficacia de un rival que encontró en Barreiro y Prestianni a los protagonistas de la tarde.

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