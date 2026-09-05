Boyacá Chicó vs Once Caldas, en vivo la Liga BetPlay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 9

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Directo Chicó vs Once Caldas/ Claro Sports.

¿A qué hora juega Boyacá Chicó vs Once Caldas y dónde ver en vivo hoy 5 de septiembre del 2026?

La pelota en el Estadio La Independencia de Tunja empezará a rodar a partir de las 04:00 de la tarde.

El compromiso se pude ver a través de la señal de Win+ Fútbol.

Alineaciones Boyacá Chicó vs Once Caldas: así salen a la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II

Boyacá Chicó: David Agudelo; Cristian Mosquera, Jéfferson Mena, Jhonier Alomía, Cristian Blanco; Sebastián Salazar, Juan Carlos Dïaz, Estiven Sarria; Jacobo Pimentel, Santiago Mera y Felipe Cifuentes. DT: Jhon Gómez.

Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Felipe Castaño, Daniel Londoño, Juan Pablo Patiño; Felipe Gómez, Andrés Colorado, Andrés Roa; Michael Barrios, Jefry Zapata y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 9 de Liga BetPlay 2026?

De acuerdo con el veredicto de ChatGPT, el Once Caldas llega como el principal favorito al duelo en La Independencia de Tunja. Su rival llega muy flojo, pues apenas ha sumado dos puntos y no registra victorias. La visita pasó por todo lo contrario: de hecho viene de ganarle 1-2 a Fortaleza.

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