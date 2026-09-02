Oficial: Richard Ríos salta al fútbol árabe y firma con Al Ittihad

El volante llega a recuperar terreno después de perder continuidad en el inicio de temporada con el Benfica.

Richard Ríos, volante de la Selección Colombia | REUTERS

Movida ‘express’ del Benfica con un jugador fijo en las convocatorias de la Selección Colombia. El volante Ríchard Ríos emprende vuelo a Arabia Saudita, liga que ha llamado la atención por sus sorprendentes fichajes en el último tiempo y el alto poderío financiero. Después de perder terreno en su lucha por la titular, se irá cedido por una temporada al Al Ittihad de la mencionada liga, sin opción de compra hasta ahora.

Ríos fue clave en la temporada anterior para José Mourinho, pero su ida al Real Madrid frustró opciones de continuidad. Tampoco le ayudó su poca regularidad en la Copa del Mundo, incluso al punto de perder el puesto que tenía fijo en el once titular de Néstor Lorenzo. Un nombre sorpresa, como el de Gustavo Puerta, ocupó su lugar.

No fue el mejor Mundial para Ríos, quien volvió al Benfica con un nuevo timonel que no confió tanto en él. De hecho, terminó esperando su turno en el banco de suplentes, caso diferente a lo que fue su llegada hace un año procedente del Palmeiras. Solo tuvo un partido de seis en la nómina titular de las ‘Águilas’, ahora comandadas por Marco Silva.

En contra del reloj, Benfica tomó la determinación de cederlo a uno de los equipos protagonistas en la actualidad. Es nada menos que el Al Ittihad, el ‘Decano’, que dirige actualmente Jens Wissing y cuenta con varios jugadores de recorrido en el Viejo Continente. El futbolista más valioso, en la actualidad, es el portugués Roger Fernandes (20 millones de euros según Transfermarkt).

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¿Cómo va Al Ittihad en la Saudi Pro League?

Aunque está un escalón por debajo del Al Hilal y Al Nassr entre los candidatos a llevarse el trofeo, no deja de ser un equipo competitivo. El año pasado logró dar la vuelta olímpica con la gestión de Laurent Blanc y la presencia del icónico Karim Benzema, quien fue el máximo goleador del equipo en esa temporada. Sin embargo, la anterior campaña cerró en la quinta colocación.

Hasta la fecha, el equipo de Jeddah está instalado en la quinta posición con 8 puntos, a cuatro del trono compartido por Al Hilal y el Al Nassr. Posiblemente Ríos, ya instalado, debute el sábado 5 de septiembre ante Cristiano Ronaldo y compañía en condición de local, por la fecha 5 del torneo saudí.

El volante pasa a ser el segundo colombiano que milite actualmente en la máxima categoría del fútbol saudí. El otro representante es Roger Martínez, recién llegado al Al Shabab como su principal carta de gol.

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