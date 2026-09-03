¡Inaudito! Deportivo Cali denuncia actos de violencia e intimidación contra Johan Martínez

El combinado ‘Azucarero’ reveló que personas inescrupulosas intimidaron y violentaron al futbolista cuando estaba con su familia.

Johan Martínez, jugador del Deportivo Cali | Vizzor Image

Un lamentable hecho denunció hace poco el Deportivo Cali, el cual involucra a uno de sus jugadores del actual plantel, Johan Martínez. Al parecer los hechos se dieron en las últimas horas y las autoridades legales ya están informadas sobre el caso que tiene con indignación a la institución.

El cuadro ‘Azucarero’ viene de vivir un momento de bastante tensión en el pasado partido contra Atlético Bucaramanga, pues varios hinchas se metieron al terreno de juego cuando el partido no había acabado. Como tal ese cotejo finalizó en igualdad, pero habrá que esperar si la Dimayor cambia su decisión en cuanto al marcador de ese compromiso.

Por otro lado, todavía el ‘Verdiblanco’ está intentando salir de la crisis de resultados que arrastra desde hace unas temporadas, esto bajo el mando del entrenador Rafael Dudamel. Todavía el combinado caleño está en la pelea por entrar a los ocho, pero parte de su afición sigue con dudas.

Una situación totalmente reprochable

Si bien el hincha tiene derecho a estar inconforme con algunas situaciones de la actualidad del Cali, lo que es inaceptable es que se agreda a un miembro de la institución, sea el que sea. Pues eso fue lo que le pasó a Martínez, quien en las últimas horas vivió un momento angustiante.

El combinado ‘Verdiblanco’ emitió un comunicado en el cual dieron a conocer que el futbolista fue víctima de intimidaciones y violencia el pasado miércoles 2 de septiembre cuando se encontraba con su familia. No ha mayores detalles sobre si resultó herido o algo por el estilo.

Se añade en el texto que el club ya está trabajando con las autoridades para esclarecer los hechos y poder dar con los responsables. También hicieron un llamado a respetar la vida y la integridad de sus jugadores, más allá de cualquier descontento que pueda existir actualmente.

Habrá que esperar si se logra dar con las personas que hicieron estos actos para que así puedan responder por ello. En cuanto a lo deportivo, el Cali debe preparar de la mejor manera el partido por los octavos de final de la Copa BetPlay ante Atlético Nacional, que es el más próximo en el calendario.

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