¿Retiro a la vista? Karim Benzema habría decidido dejar Al Hilal y evalúa su futuro

El delantero francés tendría encaminada su salida del club saudí y en los próximos días definiría si continúa jugando o pone fin a su carrera

Karim Benzema podría anunciar su retiro en los próximos días | Reuters

Karim Benzema habría decidido poner fin a su etapa con Al Hilal después de alcanzar un acuerdo para rescindir de manera mutua el contrato que lo vinculaba con el club saudí. De acuerdo con información de Fabrizio Romano, el delantero francés de 38 años saldrá del conjunto y anunciará próximamente cuál será el siguiente paso de su carrera profesional.

“Karim Benzema ha decidido dejar Al Hilal con la terminación mutua del contrato acordada hoy. Benzema anunciará su decisión sobre el futuro pronto; las opciones incluyen el retiro o jugar en otro club saudí. No hay regreso a Europa”, publicó Romano sobre la situación del exjugador del Real Madrid.

De confirmarse la salida, terminaría una etapa corta del atacante en Al Hilal, club al que llegó en enero de 2026 procedente de Al Ittihad. Desde entonces, Benzema disputó 16 partidos, con un registro de 10 goles y cinco asistencias, antes de que comenzaran a surgir reportes sobre una posible salida para la temporada 2026-27.

Durante las últimas semanas, distintos informes habían señalado diferencias entre el jugador y la directiva respecto a las condiciones para terminar el vínculo. Al Hilal buscaba liberar espacio dentro de las plazas destinadas a futbolistas extranjeros, mientras Benzema analizaba las alternativas disponibles para definir su siguiente destino.

Según la información de Romano, el escenario habría cambiado con una rescisión acordada por ambas partes. El movimiento también coincide con la llegada de nuevos atacantes al plantel saudí, entre ellos Ollie Watkins, incorporado este domingo 30 de agosto para reforzar la ofensiva de cara a la nueva campaña.

A sus 38 años, Benzema tendría ahora dos caminos principales sobre la mesa. La información señala que podría continuar su carrera en otro club de Arabia Saudita o anunciar el retiro profesional, mientras que un regreso al fútbol europeo no estaría contemplado.

El francés llegó al fútbol saudí en 2023 después de cerrar una etapa de 14 temporadas con el Real Madrid. Con el conjunto español marcó 354 goles, ganó cinco Champions League, cuatro títulos de LaLiga y conquistó el Balón de Oro en 2022, antes de firmar con Al Ittihad.

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Por ahora, la posible salida de Al Hilal no ha sido anunciada oficialmente por el club ni por el propio futbolista. La decisión final de Benzema marcará si extiende su trayectoria dentro de la Saudi Pro League o si pone punto final a una carrera profesional que comenzó en el Olympique de Lyon y tuvo su etapa más extensa en el Real Madrid.

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