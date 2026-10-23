La increíble similitud entre Saprissa y Cartaginés: iguales en todo

Ganaron, perdieron e igualaron la misma cantidad de partidos.

Saprissa, líder de Costa Rica | Media Concacaf

El Torneo Apertura 2026 de Costa Rica pone en marcha una nueva jornada este viernes 23 de octubre, con el encuentro entre Escorpiones y Sporting como punto de partida. El campeonato se acerca a su tramo decisivo y cada resultado empieza a tener un peso mayor, tanto para los equipos que buscan mantenerse arriba como para aquellos que necesitan recuperar terreno para entrar en la zona de clasificación.

La atención estará puesta en la posibilidad de que comiencen a marcarse diferencias entre los aspirantes a disputar las instancias finales. Con varios clubes involucrados en esa pelea, ganar puede representar un impulso importante y perder puede complicar el panorama. En ese escenario, Saprissa y Cartaginés llegan como los principales protagonistas de la lucha por el liderato, separados únicamente por la diferencia de gol.

Los dos equipos comparten una particularidad estadística: ambos acumulan ocho victorias, cuatro derrotas y ningún empate. Sus 24 puntos son producto de campañas que, hasta el momento, solamente han tenido triunfos o caídas. Esa coincidencia explica la paridad en la cima y añade un atractivo especial a la competencia entre morados y brumosos.

La ventaja de Saprissa aparece al revisar los goles. El conjunto tibaseño suma 26 tantos a favor y 12 en contra, para una diferencia de +14, mientras que Cartaginés registra 23 anotaciones y 14 recibidas, con un saldo de +9. Los morados han convertido tres goles más y recibido dos menos, números que les permiten ocupar el primer puesto pese a tener las mismas unidades que su perseguidor.

Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 Saprissa 12 8 0 4 26 12 +14 24 2 Cartaginés 12 8 0 4 23 14 +9 24 3 Sporting FC 12 6 3 3 22 18 +4 21 4 Alajuelense 12 5 4 3 20 14 +6 19

Para defender esa posición, Saprissa deberá superar una visita exigente a San Carlos. El equipo local marcha quinto con 19 puntos y necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación. Por eso, el compromiso reúne dos objetivos importantes: los morados quieren seguir en la cima y su adversario busca meterse entre los cuatro mejores.

San Carlos tiene las mismas unidades que Alajuelense, que por diferencia de gol ocupa actualmente el cuarto lugar. Esa igualdad aumenta la importancia del encuentro ante el líder, porque cualquier punto puede influir en una disputa ajustada. Para Saprissa, además, dejar unidades en el camino podría abrirle a Cartaginés la posibilidad de superarlo en la tabla.

El conjunto dirigido por Amarini Villatoro también tendrá que buscar su resultado como visitante, en este caso frente a Herediano. Los florenses llegan golpeados y con un margen cada vez menor para sostener sus aspiraciones de clasificación. Cartaginés intentará aprovechar ese presente, aunque enfrentará a un rival necesitado de reaccionar para conservar sus posibilidades.

Así, la pelea por el primer lugar y la disputa por ingresar entre los cuatro mejores se cruzan en una fecha de mucho valor. Saprissa y Cartaginés intentarán prolongar su lucha en la cima, mientras que San Carlos y Herediano buscarán respuestas desde situaciones diferentes. El margen se reduce y el Apertura empieza a entrar en esas jornadas en las que sumar puede cambiar buena parte del panorama.

Dato para ajustar antes de publicar: ocho triunfos y cuatro derrotas suman 12 partidos, como muestra la tabla que me pasaste. Por eso evité mencionar “once fechas” o presentar esta como la jornada 12; conviene confirmar ese número.

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