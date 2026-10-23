Cristiano Ronaldo llega a 982 goles y Al Nassr vence a Al Faisaly para seguir peleando por el liderato

El portugués llegó a 982 goles en su carrera durante la victoria 3-1 de Al Nassr sobre Al Faisaly y quedó a solo 18 anotaciones de alcanzar la histórica cifra de los mil

CR7 se acerca a la histórica cifra | Reuters

Cristiano Ronaldo llegó a los 982 goles en su carrera profesional durante la victoria de Al Nassr por 3-1 sobre Al Faisaly, en partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga Profesional Saudí 2026-27. El delantero portugués volvió a marcar y quedó a solamente 18 anotaciones de alcanzar la histórica cifra de los mil goles.

El conjunto dirigido por Ange Postecoglou consiguió tres puntos como visitante gracias a las anotaciones de Abdullah Al-Hamdan, Cristiano Ronaldo y Ângelo Gabriel, mientras que Théo Bongonda descontó para los locales. La victoria permitió a Al Nassr mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

Al-Hamdan adelanta a Al Nassr y Cristiano Ronaldo se encuentra con el poste

Al Nassr necesitó apenas cuatro minutos para abrir el marcador. Samú Costa recuperó el balón en el centro del campo y Abdullah Al-Hamdan aprovechó la oportunidad para sacar un potente disparo desde fuera del área, que terminó ingresando junto al poste izquierdo de Fernando Pacheco. El delantero respondió de inmediato a la confianza de Postecoglou, quien decidió colocarlo como titular junto a Cristiano Ronaldo.

Con la ventaja temprana, los visitantes comenzaron a controlar la posesión y encontraron espacios principalmente por las bandas. Sadio Mané fue uno de los futbolistas más activos del ataque, generando oportunidades para sus compañeros, mientras que João Félix estuvo cerca de ampliar la diferencia al minuto 17 con un remate desde la frontal que terminó rechazado por la defensa.

Cristiano Ronaldo tuvo su primera oportunidad clara al minuto 31, cuando recibió el balón y sacó un disparo cruzado de zurda que se estrelló contra el poste. El portugués se quedó cerca de aumentar la ventaja, mientras que Al Faisaly respondió con un remate de Andrei Girotto que pasó junto al arco de Bento al 36′.

En los últimos minutos de la primera mitad, el equipo local intentó adelantar líneas para equilibrar el encuentro. Alexandre Mendy generó peligro al minuto 41, pero Nawaf Boushal apareció para interceptar su disparo. Al Nassr también buscó incrementar la diferencia antes del descanso, aunque el marcador permaneció 0-1 después de los primeros 45 minutos.

Cristiano Ronaldo llega a 982 goles y Ângelo sentencia la victoria de Al Nassr

La segunda mitad comenzó con una nueva oportunidad para el conjunto visitante, que mantuvo su propuesta ofensiva. Al minuto 49 apareció Cristiano Ronaldo para marcar el segundo gol de Al Nassr, después de un centro de João Félix que el capitán portugués conectó de cabeza dentro del área para superar a Fernando Pacheco.

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La anotación representó el gol número 982 en la carrera profesional de Cristiano Ronaldo, quien quedó a 18 tantos de alcanzar la marca de los mil. El delantero incluso volvió a enviar el balón a las redes poco después, tras recibir una asistencia de Al-Hamdan, pero la jugada fue invalidada por fuera de juego del atacante saudí.

Cuando Al Nassr parecía tener el partido bajo control, Al Faisaly encontró una oportunidad para regresar al encuentro. Al minuto 66, Théo Bongonda descontó con un remate de cabeza cruzado, después de recibir un centro preciso de Mohammed Al-Shanqiti. La anotación permitió a los locales recortar la distancia y recuperar las esperanzas de conseguir el empate.

Postecoglou respondió con modificaciones para recuperar el dominio del partido. Ângelo Gabriel ingresó al minuto 68 en sustitución de Samú Costa, una decisión que terminó siendo determinante. El brasileño aprovechó una asistencia de pecho de Al-Hamdan para conectar un disparo de zurda desde la frontal del área y colocar el balón junto al poste derecho de Pacheco al minuto 78, estableciendo el 1-3.

A pesar de la desventaja, Al Faisaly continuó buscando reducir la diferencia durante la recta final. Alexandre Mendy exigió a Bento al minuto 87 con un disparo cruzado y, dos minutos después, estrelló un remate de cabeza contra el larguero. Sin embargo, los locales no consiguieron transformar sus oportunidades en anotaciones y Al Nassr conservó la ventaja hasta el silbatazo final.

Con el triunfo por 3-1, Al Nassr sumó tres puntos importantes en sus aspiraciones de pelear por el campeonato saudí, mientras que Cristiano Ronaldo volvió a colocarse como protagonista de la jornada. El portugués mantiene su camino hacia los mil goles y continúa ampliando una cuenta que lo tiene a solamente 18 anotaciones de cumplir uno de los grandes objetivos de su carrera.