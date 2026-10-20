¡Julián Quiñones regresa a la actividad! El mexicano colabora en la victoria del Al Qadisiya

El Al Qadisiya venció al Al Taawon con un 0-1 en la jornada 10 de la Saudi Pro League, un partido enmarcado por el regreso de Julián Quiñones

Julián Quiñones regresa a la actividad en la Saudi Pro League | Reuters

El Al Qadisiya consiguió una agónica victoria por 1-0 ante el Al Taawon FC este martes 20 de octubre, en la jornada 10 de la Saudi Pro League. El resultado tuvo un valor especial por el regreso de Julián Quiñones a la actividad durante los 90 minutos y por el salto de su equipo al liderato provisional del campeonato, a la espera de los compromisos pendientes del Al Hilal y el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, sus principales perseguidores en la lucha por la cima.

El delantero mexicano volvió a las canchas después de una ausencia que despertó dudas sobre su estado físico. Julián Quiñones no recibió el llamado de la Selección Mexicana para la pasada fecha FIFA debido a aparentes problemas musculares, aunque a principios de octubre ya había retomado la actividad con su club. Pese a esa recuperación, el atacante tampoco entró en la convocatoria para el compromiso del pasado 16 de octubre ante el Abha, por lo que su participación ante el Al Taawon representó un paso importante en su puesta a punto.

Tras ese periodo fuera de las convocatorias, Brendan Rodgers decidió incluir al mexicano en el once y mantenerlo durante todo el encuentro en el Al-Taawoun Stadium. Los 90 minutos resultaron fundamentales para que el goleador recuperara ritmo competitivo y demostrara que puede aportar soluciones en un momento decisivo de la temporada, justo cuando el Al Qadisiya busca consolidarse como uno de los principales candidatos al título.

El conjunto visitante asumió el protagonismo desde el inicio y dominó poco más del 70 por ciento de la posesión, con 16 remates, siete de ellos con dirección a portería. Sin embargo, el dominio territorial no se tradujo con facilidad en el marcador, pues la falta de contundencia prolongó la incertidumbre hasta los últimos instantes. En ese escenario, Julián Quiñones representó una alternativa para romper el orden defensivo del rival y abrir espacios en el área.

Cuando el empate parecía inevitable, Julián Quiñones apareció en el ocaso del partido con una intervención decisiva. El mexicano bajó un balón con la cabeza y cumplió una función de poste dentro del área, una acción que permitió la continuidad de la jugada tras un par de pases. Tijjani Reijnders aprovechó la oportunidad y sacó un disparo de derecha hacia el primer poste para marcar el único gol del encuentro al minuto 90+6.

¡GOOOOOOL!



Tijani Reijnders le va a dar sobre el final los 3 puntos al equipo de Julián Quiñones.



95' | Al-Taawoun 0-1 Al Qadsiah #SPLenFOX pic.twitter.com/ahFDcUQq1L — FOX (@somos_FOX) October 20, 2026

La anotación bastó para sellar una victoria sufrida, pero de enorme trascendencia para las aspiraciones del Al Qadisiya. Con los tres puntos, el equipo alcanzó de manera provisional la primera posición de la Saudi Pro League, con 25 unidades, una por encima del Al Hilal y dos más que el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. No obstante, ambos perseguidores todavía tienen un partido pendiente, por lo que el liderato podría cambiar en los próximos días. La diferencia también convierte cada jornada en una prueba de resistencia para un campeonato que comienza a perfilar una lucha cerrada por la cima.

El siguiente compromiso de Julián Quiñones será este viernes 23 de octubre ante el Al Hilal, en el Prince Saud bin Jalawi Stadium, en un duelo directo por el liderato de la competición. El encuentro pondrá a prueba la capacidad del Al Qadisiya para defender su posición ante uno de los planteles más poderosos de Arabia Saudita. Para el atacante mexicano, además, será una oportunidad de dar continuidad a su regreso y convertirse en una pieza determinante en la carrera de su equipo por mantenerse en lo más alto de la clasificación.