Las claves de Cristiano Ronaldo y Al Nassr para ser campeones de la Liga Saudí: esto necesitan para coronarse

Al Nassr de Cristiano Ronaldo tiene todo en sus manos para dejar atrás la sequía de títulos en la liga de Arabia Saudita

Qué necesita el Al Nassr para ser campeón | Reuters

La temporada 2026 de la Liga Profesional Saudí está entrando en su etapa decisiva, y Cristiano Ronaldo tiene la oportunidad de conseguir su primer título liguero con Al Nassr. Desde su llegada a Arabia Saudita en diciembre de 2022, el delantero portugués no ha logrado conquistar la liga, pero este año se perfila como una gran oportunidad para cambiar esa situación. Con una ventaja de ocho puntos sobre su escolta más cercano, Al Hilal, y con cinco partidos restantes en la temporada, el equipo de Ronaldo sigue siendo el principal favorito para alzar el trofeo.

Al Nassr viene de una victoria por la mínima sobre Al Ettifaq en la jornada 29, un triunfo que le permitió mantener su ventaja. Sin embargo, para asegurar su campeonato, el equipo dirigido por Rudi Garcia aún debe afrontar algunos desafíos importantes en los próximos partidos. A continuación, analizamos los puntos clave que necesita cumplir el equipo de CR7 para salir campeón de la Liga Saudí 2026.

¿Qué necesita el Al Nassr de CR7 para ser campeón de la Liga Saudí 2026? Aquí los puntos clave

Al Nassr depende de sí mismo para coronarse campeón de la Liga Saudí 2026. Aunque su principal perseguidor, Al Hilal, aún tiene un partido pendiente, la ventaja actual de ocho puntos sobre el equipo azul le da un margen considerable. Si Al Hilal gana ese partido, la distancia entre ambos equipos se reducirá a cinco unidades. Aún así, Al Nassr sigue dependiendo de sí mismo para asegurar el título, ya que con solo cinco encuentros restantes en la temporada, puede permitirse perder un partido, siempre y cuando su rival directo gane todos los encuentros restantes.

Si Al Hilal no gana su partido pendiente, la distancia con el segundo lugar podría ampliarse a siete puntos, lo que reduce aún más el margen de error para los próximos partidos. En este contexto, el equipo de Cristiano Ronaldo podría afrontar el cierre de temporada con un margen de una derrota y un empate, dependiendo de los resultados de su competidor más cercano, Al-Hilal. A pesar de los escenarios posibles, Al Nassr se encuentra en una situación favorable y sigue avanzando con paso firme hacia el título.

¿Cómo se define al campeón de la Liga Profesional Saudí?

La Liga Profesional Saudí, conocida también como la Saudi Pro League, sigue un formato de liga regular en el que todos los equipos compiten entre sí en un sistema de todos contra todos. El equipo que acumule más puntos al final de la temporada es coronado como campeón. Este formato ha sido tradicionalmente el mismo a lo largo de la historia de la liga y, al finalizar los 30 partidos de la temporada regular, el club con mayor cantidad de puntos se lleva el trofeo de campeón.

El sistema de puntuación es el mismo que en otras ligas europeas, con tres puntos por victoria, un punto por empate y cero puntos por derrota. En caso de empate en puntos, se recurriría a la diferencia de goles para determinar la posición final en la tabla. En este sentido, Al Nassr, que mantiene una ventaja sólida en la parte alta de la clasificación, está cada vez más cerca de conseguir el título que se les ha escapado en las últimas temporadas.

¿Cuánto tiempo tiene sin ser campeón el Al Nassr en la liga de Arabia Saudita?

Al-Nassr no ha conseguido el campeonato de la Liga Saudí desde 2019. Aunque ha sido uno de los clubes más destacados de la liga a lo largo de los años, el equipo ha tenido que conformarse con dos subcampeonatos en las temporadas 2022-23 y 2023-24. Estos resultados no solo han dejado al club con la sensación de que aún le falta algo por conquistar, sino que también han generado una creciente presión sobre sus jugadores y cuerpo técnico para lograr el título en esta temporada.

La ausencia de títulos en los últimos años ha sido una fuente constante de frustración para la afición de Al Nassr, que ha visto cómo su equipo ha sido superado por otras instituciones, especialmente Al Hilal, que se ha coronado campeón en varias ocasiones. Este año, sin embargo, las expectativas son altas, y con Cristiano Ronaldo como su figura principal, el equipo tiene una oportunidad única de recuperar el campeonato y devolver al club a la cima del fútbol saudí.

¿Quiénes son los máximos campeones de la Liga Profesional Saudí?

Al Hilal es el club más exitoso de la historia de la Liga Saudí, con 19 títulos de liga en su haber. El equipo ha dominado la competencia durante varias décadas, convirtiéndose en una de las potencias más importantes del fútbol árabe. Le siguen en el listado Al Ittihad, con 10 campeonatos, y Al Nassr, que ha ganado la liga en 9 ocasiones. A pesar de su éxito a nivel nacional, Al Nassr no ha conseguido el título en los últimos años, lo que ha generado cierta urgencia en el club para recuperar el primer lugar en la clasificación.

Otros clubes históricos como Al Shabab (6 títulos) y Al Ahli (4 títulos) también han sido importantes en la historia del fútbol saudí. Sin embargo, la competencia de equipos como Al Hilal, que ha sido un habitual campeón en las últimas décadas, sigue siendo el principal obstáculo para Al Nassr, que busca devolver a su club a la gloria tras varios años sin alcanzar la cima de la liga.

Estos son los máximos ganadores de la Liga Saudí

Al Hilal Saudi | 19

Al Ittihad | 10

Al Nassr | 9

Al Shabab | 6

Al Ahli Saudi | 4

Al Ettifaq | 2

Al Fateh | 1

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