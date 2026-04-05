Julián Quiñones, máximo goleador a nivel Mundial en 2026 tras su doblete ante Al Ettifaq

El mexicano llegó a 19 goles en el año calendario, 26 en liga y 30 en la temporada, pero Al Qadisiya cayó 3-2 en el derbi del este

El delantero mexicano marcó dos goles en la derrota de su equipo | @Alqadsiah

Julián Quiñones es el máximo goleador del mundo en 2026. El delantero mexicano firmó un doblete ante Al Ettifaq en la jornada 27 de la Saudi Pro League. Con ese registro llegó a 19 tantos en el año calendario y alcanzó a Ivan Toney de la tabla global. Sin embargo, no pudo evitar la derrota de su equipo ante su más grande rival. Con el 3-2, el equipo dirigido por Brendan Rodgers sumó su primera derrota desde el 21 de noviembre.

El Derbi del Este comenzó con ventaja visitante. Al minuto 33, el mexicano aprovechó un rebote dentro del área tras un disparo de Mateo Retegui contenido por Marek Rodak y definió de primera para el 0-1. La jugada se originó por banda derecha y encontró al mexicano bien perfilado dentro del área para capitalizar la segunda acción y adelantar a su equipo.

هدف! ⚽️🔥

كينيونيس يفتتح أهداف الديربي بمتابعة للكرة وإنهاء داخل الشباك 🎯#الاتفاق_القادسية | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/ULxrbMYFDD — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) April 5, 2026

El contexto cambió al 35’, cuando Mohammed Aboulshamat fue expulsado tras un manotazo sobre un rival. Al Qadisiya se quedó con diez jugadores y perdió control territorial. A partir de ese momento, Al Ettifaq adelantó líneas, acumuló posesión en campo rival y generó presión constante sobre la portería visitante.

El empate llegó al 40’ con un remate de cabeza dentro del área. La anotación reflejó el dominio del equipo local tras la superioridad numérica. Con el 1-1 se cerró el primer tiempo, pero en el inicio del segundo tiempo, Al Ettifaq concretó la remontada.

Moussa Dembélé marcó el 2-1 con un remate dentro del área, tras una secuencia de presión alta. Más tarde, al 74’, Georginio Wijnaldum amplió la ventaja desde el punto penal para el 3-1, en un escenario condicionado por la inferioridad numérica visitante.

Sin embargo, el delantero mexicano reapareció al 87’ con su segundo gol del partido. Atacó el espacio a la espalda de la defensa y definió dentro tras recibir un pase filtrado, firmando el 3-2 y alcanzando los 26 goles en la competencia. Además, llegó a 30 goles en la campaña y 65 contribuciones directas en 61 partidos con el club.

El tanto de Quiñones encendió la llama de sus compañeros. En tiempo de compensación, Al Qadisiya encontró el empate, pero la acción fue anulada por una falta previa de Gastón Álvarez, que derivó en la segunda tarjeta roja del equipo. La jugada cerró cualquier posibilidad de rescatar puntos en el tramo final del encuentro.

Con la derrota, Al Qadisiya se mantiene en la cuarta posición con 60 puntos tras 27 jornadas, mientras que Al Nassr lidera la tabla con 70 unidades. El resultado condiciona su margen en la pelea por el campeonato en la recta final del torneo.

En la tabla de goleo, Quiñones alcanzó a Toney con 26 tantos y se mantiene por delante de Cristiano Ronaldo, que registra 23. A nivel global en 2026, sus 19 goles lo colocan como el máximo anotador del año calendario, empatado con el delantero inglés.

Te puede interesar