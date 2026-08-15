AMFpro respalda a los jugadores de la Liga de Expansión

Publicado por Redacción Claro Sports

La Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales pidió que los jugadores sean consultados antes de cualquier cambio

Clausura 2026
El nuevo campeón de la Expansión se definirá el 16 de mayo | Imago7

La Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro) fijó postura ante la situación que atraviesa el futbol mexicano por el ascenso y descenso y dejó claro que los futbolistas no deben cargar con la responsabilidad de un problema que, aseguran, fue generado por decisiones tomadas desde distintos ámbitos del futbol nacional.

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