AMFpro respalda a los jugadores de la Liga de Expansión

La Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales pidió que los jugadores sean consultados antes de cualquier cambio

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La Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro) fijó postura ante la situación que atraviesa el futbol mexicano por el ascenso y descenso y dejó claro que los futbolistas no deben cargar con la responsabilidad de un problema que, aseguran, fue generado por decisiones tomadas desde distintos ámbitos del futbol nacional.

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