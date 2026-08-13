La Comisión de Apelaciones revoca las multas a los equipos por protesta en Liga de Expansión

Leones Negros, Atlético La Paz, Atlético Morelia, Mineros de Zacatecas y Cancún FC notificaron que la multa carecía de base reglamentaria suficiente

Leones Negros durante un partido en la Liga de Expansión | Imago 7

La Comisión de Apelaciones de la Federación Mexicana de Fútbol revocó las sanciones que habían recibido varios clubes de la Liga de Expansión MX por participar en una manifestación contra la eliminación del sistema de ascenso y descenso.

Leones Negros, Atlético La Paz, Atlético Morelia y Mineros de Zacatecas informaron mediante un comunicado conjunto que fueron notificados de la resolución. Cancún FC también estuvo involucrado en la protesta realizada antes de los encuentros.

“El día de ayer se les fue notificada la decisión de la Comisión de Apelaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, mediante la cual se revocaron las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria el pasado 29 de julio de 2026”, explicaron las instituciones.

La protesta consistió en que los futbolistas permanecieran durante 60 segundos sobre el terreno de juego y realizaran pases únicamente entre jugadores del equipo local. Desde las bancas, los suplentes acompañaron la acción con el grito de “¡Ascenso, Ascenso!”.

Comunicado Leones Negros | @LeonesNegrosCF

Después de esos hechos, la Comisión Disciplinaria aplicó multas de 2,000 UMAs, equivalentes a cerca de 239 mil pesos, y emitió una advertencia para evitar que este tipo de manifestaciones volviera a repetirse.

Los clubes detallaron que la sanción fue sustentada originalmente en el artículo 57 del Reglamento de Sanciones. “La Comisión Disciplinaria nos sancionó con fundamento en el artículo 57 del Reglamento de Sanciones, considerando que dicha manifestación constituía una conducta sancionable”, indicaron.

Sin embargo, tras revisar los recursos presentados, la Comisión de Apelaciones consideró que ese fundamento no era suficiente para mantener la medida. “La resolución de la Comisión Disciplinaria no contaba con una base reglamentaria suficiente para sostener la sanción impuesta”, señalaron los equipos en el documento.

La Comisión también estableció que cualquier incumplimiento al artículo 57 deberá sancionarse conforme a las consecuencias específicas previstas en ese mismo apartado. Con ello, las multas y medidas impuestas quedaron sin efecto.

El comunicado también confirmó que el conflicto por el ascenso y descenso continúa en otra instancia. “Los clubes antes mencionados junto con Cancún FC hemos presentado una apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte en contra de la decisión del Comité Ejecutivo de la FMF de eliminar el sistema de ascenso y descenso”, informaron.

El procedimiento ante el TAS sigue en curso, por lo que los clubes indicaron que no harán más comentarios sobre el caso mientras se desarrolla el arbitraje. De esta manera, la disputa se mantiene abierta en el plano jurídico, aunque las sanciones disciplinarias por la manifestación ya fueron revocadas.

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