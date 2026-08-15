San Francisco recibirá el Juego de Estrellas de la MLB en el 2028

La entidad recibirá el All Stars Game por cuarta vez. El Oracle Park será sede del juego por segunda ocasión

Oracle Park, mítica casa de los Giants | LACHLAN CUNNINGHAM / GETTY IMAGES VIA AFP

La Major League Baseball confirmó que el Juego de Estrellas de 2028 se disputará en el Oracle Park, casa de los Gigantes de San Francisco. El anuncio fue realizado por el comisionado Rob Manfred, quien adelantó que el Área de la Bahía volverá a recibir uno de los eventos centrales del calendario de Grandes Ligas.

El estadio ya fue sede del Clásico de Verano en 2007, edición recordada por el jonrón dentro del parque de Ichiro Suzuki. La pelota rebotó en la zona del jardín derecho-central y permitió al japonés completar la vuelta al diamante, una acción que quedó ligada a la historia del inmueble.

“Con su afición, su estadio y su historia beisbolística, San Francisco será un anfitrión para la Semana del Juego de Estrellas”, señaló Manfred. El comisionado agregó que MLB espera llevar nuevamente al Área de la Bahía “la emoción de la Semana del Juego de Estrellas y la celebración del béisbol”.

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Para los Giants, la designación de 2028 significará la cuarta ocasión en la que la franquicia recibe el Juego de Estrellas desde su llegada a California. Candlestick Park albergó el encuentro en 1961 y 1984, mientras Oracle Park lo hizo en el mencionado 2007.

Con esta elección, Oracle Park se convertirá en el octavo estadio activo en recibir el Juego de Estrellas en más de una ocasión. La lista incluye a Fenway Park, Wrigley Field, Angel Stadium, Dodger Stadium, Progressive Field, Coors Field y T-Mobile Park.

Larry Baer, presidente y director ejecutivo de los Giants, celebró la decisión de MLB. “Esta es una oportunidad para mostrar nuestra organización, nuestra ciudad y la pasión de nuestros aficionados”, expresó. El dirigente también señaló que el evento servirá para presentar distintos espacios y sectores de San Francisco ante visitantes de otros puntos.

La ciudad sumará así otro evento deportivo a su calendario después de haber recibido actividades relacionadas con el Super Bowl, la Copa del Mundo y el Juego de Estrellas de la NBA de 2025. MLB llevará en 2028 una semana que incluirá actividades previas al partido central y que atraerá a jugadores, familias y aficionados.

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Antes de la cita en San Francisco, el Juego de Estrellas de la próxima temporada se realizará en Wrigley Field, en Chicago. La designación de Oracle Park permite a MLB mantener su rotación de sedes y preparar desde ahora el regreso del Clásico de Verano a una ciudad que ya formó parte de su historia.

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