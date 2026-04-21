¡Oficial! La Liga de Expansión MX anuncia los horarios de los cuartos de final del Clausura 2026

La lucha por el título arranca esta semana con cuatro series que prometen sacar chispas en cada uno de sus frentes en busca del boleto a semifinales

Listos los horarios de cuartos de final Liga de Expansión MX. | Imago 7

La Liga de Expansión MX dio a conocer el calendario, con fechas y horarios, para los cuartos de final del Clausura 2026, con lo que inicia la fase decisiva del torneo tras el cierre de la etapa regular. Ocho equipos siguen en la pelea por el título y ya conocen el camino que deberán recorrer en esta instancia de la Fiesta Grande en el circuito de plata.

Los partidos de ida se disputarán el miércoles 22 y jueves 23 de abril, mientras que los encuentros de vuelta quedaron programados para el sábado 25 y domingo 26 de abril, fechas en las que se definirán a los cuatro conjuntos semifinalistas del campeonato.

Así se jugarán los cuartos de final

Los clubes que lograron su clasificación a los cuartos de final son Tepatitlán, Cancún, Atlético Morelia, Atlético La Paz, Jaiba Brava, Mineros de Zacatecas, Tapatío y Atlante, quienes buscarán el boleto que los lleve a la siguiente ronda en esta serie a dos partidos.

Hay que recordar que, de acuerdo con el formato del torneo, las eliminatorias se juegan a ida y vuelta, y el equipo que tenga mejor posición en la tabla general cuenta con la ventaja de cerrar en casa. En caso de empate en el marcador global, el criterio de desempate favorece al club mejor ubicado en la clasificación.

Así quedó la clasificación general

1.- Tepatitlán | 26 puntos

2.- Cancún | 25 puntos

3.- Atlético Morelia | 23 puntos

4.- Atlético La Paz | 22 puntos

5.- Jaiba Brava | 21 puntos

6.- Mineros de Zacatecas | 21 puntos

7.- Tapatío FC | 20 puntos

8.- Atlante | 20 puntos

Horarios cuartos de final Liga de Expansión MX

Todo está listo para que arranque la lucha por el título del torneo de Clausura 2026 en la Liga de Expansión MX, con días, sedes y horarios oficiales:

Atlético Morelia vs Mineros

Partido de ida | Miércoles 22 de abril | 19:00 horas | Estadio Carlos Vega Villalba.

Partido de vuelta | Sábado 25 de abril | 19:00 horas | Estadio Morelos.

Atlético La Paz vs Jaiba Brava

Partido de ida | Miércoles 22 de abril | 21:00 horas | Estadio Tamaulipas.

Partido de vuelta | Sábado 25 de abril | 21:00 horas (del centro de México) | Estadio Guaycura.

Tepatitlán vs Atlante

Partido de ida | Jueves 23 de abril | 17:00 horas | Estadio Agustín Coruco Díaz.

Partido de vuelta | Domingo 26 de abril | 17:00 horas | Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez.

Cancún vs Tapatío

Partido de ida | Jueves 23 de abril | 19:00 horas | Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez.

Partido de vuelta | Domingo 26 de abril | 19:00 horas (del centro de México) | Estadio Andrés Quinta Roo.

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