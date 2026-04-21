¿Quién es John Ternus, el próximo CEO de Apple?

Apple apuesta por John Ternus, ingeniero clave en el desarrollo del iPhone y Mac, para liderar su nueva etapa tras la salida de Tim Cook

Apple nombra a John Ternus como CEO y define su nueva era tecnológica. Reuters

Apple se prepara para una nueva etapa en su historia con un cambio en la dirección ejecutiva. Tras años bajo el liderazgo de Tim Cook, la compañía tecnológica ha decidido dar paso a una figura que ha crecido dentro de su propia estructura. El nombre de John Ternus ha comenzado a tomar relevancia en el sector tecnológico. Su perfil no responde al de un ejecutivo tradicional, sino al de un ingeniero con experiencia directa en el desarrollo de productos clave dentro de la empresa.

Este movimiento marca una señal clara sobre el rumbo que Apple busca tomar en los próximos años. La elección de Ternus apunta a reforzar la innovación desde la base técnica, en un contexto donde la competencia en tecnología continúa en crecimiento.

Jonh Ternus es el próximo CEO de Apple: esta es su biografía

John Ternus es un ingeniero que ha desarrollado gran parte de su carrera dentro de Apple. Ingresó a la compañía en 2001 y, desde entonces, ha estado vinculado al desarrollo de algunos de los dispositivos más importantes de la marca.

A lo largo de los años, Ternus ocupó distintos cargos dentro del área de ingeniería de hardware. Su trabajo ha estado relacionado con la evolución de productos como el iPhone, iPad y Mac, participando en procesos clave de diseño y desarrollo.

En 2021 fue nombrado vicepresidente senior de ingeniería de hardware, una de las posiciones más relevantes dentro de Apple. Desde ese puesto, supervisó equipos encargados de crear y mejorar los dispositivos que forman parte del núcleo del negocio de la compañía.

Su perfil destaca por su conocimiento técnico y su experiencia en innovación de producto. A diferencia de otros líderes corporativos, su trayectoria está directamente ligada a la ingeniería, lo que ha sido considerado un factor importante en su designación como próximo CEO.

La apuesta de Apple con Ternus responde a una estrategia enfocada en fortalecer su capacidad de desarrollo tecnológico en un entorno donde la inteligencia artificial, los chips propios y los nuevos dispositivos juegan un papel central.

¿Quiénes han sido CEO de Apple?

Apple ha tenido varios líderes a lo largo de su historia, cada uno con un impacto distinto en la evolución de la compañía. Steve Jobs fue uno de los fundadores y el primer gran referente de la empresa. Su liderazgo estuvo marcado por la creación de productos que transformaron la industria tecnológica, como el iPhone, el iPod y la Mac.

Tras la salida inicial de Jobs, otros ejecutivos tomaron el control de la compañía, incluyendo a John Sculley, quien dirigió Apple durante una etapa de cambios importantes en el mercado tecnológico.

Steve Jobs regresó a la empresa en 1997, en un momento complicado para la compañía. Durante su segunda etapa como CEO, impulsó una transformación que consolidó a Apple como una de las marcas más influyentes del mundo. Después de Jobs, Tim Cook asumió la dirección en 2011. Durante su gestión, Apple mantuvo su crecimiento financiero y amplió su ecosistema de servicios, además de consolidar su presencia global.

Con la llegada de John Ternus, Apple inicia una nueva fase en la que la ingeniería y el desarrollo tecnológico se colocan como elementos centrales en su estrategia a futuro.

Esta es la lista completa de los CEO que han liderado la empresa desde su fundación:

Michael Scott (1977–1981): Fue el primer CEO de la compañía, contratado principalmente para supervisar a los jóvenes fundadores.

(1977–1981): Fue el primer CEO de la compañía, contratado principalmente para supervisar a los jóvenes fundadores. Mike Markkula (1981–1983): Un inversor clave de Apple que asumió el mando tras la salida de Scott.

(1981–1983): Un inversor clave de Apple que asumió el mando tras la salida de Scott. John Sculley (1983–1993): Reclutado desde PepsiCo por Steve Jobs, fue quien finalmente forzó la salida de Jobs de Apple en 1985.

(1983–1993): Reclutado desde PepsiCo por Steve Jobs, fue quien finalmente forzó la salida de Jobs de Apple en 1985. Michael Spindler (1993–1996): Sucedió a Sculley y lideró durante una etapa de grandes dificultades financieras para la empresa.

(1993–1996): Sucedió a Sculley y lideró durante una etapa de grandes dificultades financieras para la empresa. Gil Amelio (1996–1997): Su gestión fue breve, pero decisiva al comprar NeXT, lo que permitió el regreso de Steve Jobs.

(1996–1997): Su gestión fue breve, pero decisiva al comprar NeXT, lo que permitió el regreso de Steve Jobs. Steve Jobs (1997–2011): Cofundador que regresó como CEO interino y luego permanente, transformando a Apple en una potencia tecnológica mundial con productos como el iPhone y el iPad.

(1997–2011): Cofundador que regresó como CEO interino y luego permanente, transformando a Apple en una potencia tecnológica mundial con productos como el iPhone y el iPad. Tim Cook (2011–2026): Lideró la compañía durante casi 15 años tras la renuncia de Jobs, logrando una expansión global y un crecimiento de mercado sin precedentes.

(2011–2026): Lideró la compañía durante casi 15 años tras la renuncia de Jobs, logrando una expansión global y un crecimiento de mercado sin precedentes. John Ternus (Desde abril de 2026): Anterior vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, asumió el cargo tras el retiro programado de Cook

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