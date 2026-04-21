Liguilla al momento Liga MX Femenil 2026: equipos clasificados y cómo se juegan los cuartos de final

A falta de una jornada por disputarse, la fase final va tomando forma, donde las Rayadas son las favoritas

La Liguilla de la Liga MX Femenil comienza a tomar forma | Imago7

La Liga MX Femenil entra en su fase final tras disputarse 16 jornadas completas del Clausura 2026. El empate 1-1 entre FC Juárez y Chivas en el duelo pendiente de la fecha 11 permitió que la tabla general se actualizara y dejara un panorama casi definido rumbo a la Liguilla.

Con una jornada por disputarse, los primeros lugares ya perfilan los cruces de cuartos de final y solo queda un boleto disponible. Monterrey lidera la clasificación con 40 puntos, seguido por América con 39 unidades, ambos equipos en la parte alta del torneo.

Otros clubes que se mantienen en zona de clasificación son Pachuca, Tigres y Chivas, quienes se ubican dentro de los primeros puestos. Toluca y Cruz Azul también se colocan en posiciones de Liguilla, ocupando el sexto y séptimo lugar, respectivamente. El octavo sitio aún no tiene dueño definido.

¿Cómo se juega la Liguilla de la Liga MX Femenil 2026 hoy? Posiciones, partidos y cruces

La fase final del torneo se disputa con los ocho primeros equipos de la tabla general. El formato establece que el primer lugar enfrenta al octavo, el segundo al séptimo y así de manera consecutiva hasta completar los cruces de cuartos de final.

Al momento, los enfrentamientos quedarían de la siguiente manera: Rayadas vs FC Juárez, América vs Cruz Azul, Pachuca vs Toluca y Tigres vs Chivas. Estos cruces pueden modificarse dependiendo de los resultados de la última jornada.

(1°) Rayadas vs FC Juárez (8°)

(2°) América vs Cruz Azul (7°)

(3°) Pachuca vs Toluca (6°)

(4°) Tigres vs Chivas (5°)

¿Cuándo se juega la jornada 17 de la Liga MX Femenil 2026?

La jornada 17 se jugará el fin de semana del 24 y 25 de abril y definirá el último boleto a la fase final. FC Juárez y Tijuana son los equipos que disputan ese lugar, con 26 y 25 puntos, respectivamente. Ambos clubes jugarán sus partidos en el mismo horario para definir quién avanza a la Liguilla.

Las Bravas enfrentarán a Atlas, mientras que las Xolas harán lo propio contra Mazatlán. El resultado de estos encuentros será determinante para conocer al último clasificado a los cuartos de final del Clausura 2026.

Sábado 24 de abril León vs San Luis | 17:00 horas América vs Pachuca | 19:00 horas Chivas vs Toluca | 19:06 horas Tijuana vs Mazatlán | 21:00 horas Rayadas vs Tigres | 21:06 horas Atlas vs FC Juárez | 21:10 horas



Domingo 25 de abril Puebla vs Necaxa | 12:00 horas Cruz Azul vs Pumas | 15:45 horas Santos vs Querétaro | 17:00 horas



¿Quiénes transmiten en vivo la Liga MX Femenil y dónde ver por TV y streaming?

Los partidos de la Liga MX Femenil cuentan con distintas opciones de transmisión en televisión y plataformas digitales. Las señales disponibles incluyen ViX, Fox ONE, Tubi, ESPN, Canal 9 de Televisa y el canal oficial de YouTube de la liga.

La fase final comenzará con los partidos de ida de los cuartos de final el sábado 2 de mayo, mientras que los encuentros de vuelta se disputarán a media semana. Estos duelos definirán a los equipos que avanzarán a las semifinales del torneo Clausura 2026.

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