Playoffs NBA 2026 en vivo: Los Cavaliers siguen dominando en casa; los Knicks tienen un arranque potente
Intensa actividad la que viviremos este 20 de abril con tres juegos del calendario
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Los Playoffs 2026 de la NBA están en marcha. La primera ronda eliminatoria nos comienza a regalar duelos por demás vibrantes y varias quintetas ya están dando golpes importantes en la mesa, demostrando sus deseos de llevarse su respectiva serie para poder llegar así a las semifinales de conferencia.
El primer juego de cada serie ya está en los registros, y equipos como Cavaliers, Nuggets, Knicks, Lakers, Celtics, Thunder, Magic y Spurs han tomado la ventaja. Ahora que arrancan las acciones del Juego 2 todos ellos esperan poder aumentar su diferencia para así tener el futuro en sus manos y poder buscar con cierta comodidad su pase a la siguiente ronda.
Juegos de los NBA Playoffs 2026 hoy 20 de abril: horarios oficiales
Este lunes 20 de abril, los Toronto Raptos, los Atlanta Hawks y los Minnesota Timberwolves salen a la duela como los necesitados a llevarse el triunfo para así regresar a casa con la serie empatada y aprovechar a su público en dos juegos. En Claro Sports te mostramos el desarrollo de cada uno de los juegos de este día:
Hawks 23-32 Knicks | Juego 2 | En desarrollo
1er cuarto | Juego muy físico el que se presenta en la duela del Madison Square Garden. El equipo neoyorquino comienza a rotar a su quinteta y a dominar la pintura. Mikal Bridges y Mitchell Robinson y Josh Hart empiezan a ser constantes en el departamento de puntos.
Raptors 66-80 Cavaliers | Juego 2 | En desarrollo
Medio tiempo | Los Cavs siguen imponiendo condiciones en casa, al menos hasta el medio tiempo. James Harden, Donovan Mitchell y Evan Mobley lideran el ataque con 16, 15 y 12 puntos respectivamente. Por su parte los Raptors sufren para establecer una ofensiva sólida, teniendo a RJ Barret como su mejor cosechador con 10 puntos.
¿Cómo van las series de la primera ronda eliminatoria de los Playoffs de la NBA? Resultados completos
Cavaliers, Nuggets, Knicks, Lakers, Celtics, Thunder, Magic y Spurs dieron un paso adelante al ganar el Juego 1, por lo que Raptors, Timberwolves, Hawks, Rockets, 76ers, Suns, Pistons y Trail Blazers deberán de sacudirse el golpe y emparejar la serie a temprana hora.
Conferencia Este
(1) Detroit Pistons vs. (8) Orlando Magic
- Juego 1: Orlando Magic 112-101 Detroit Pistons | CRÓNICA | Serie 1-0 ORL
- Juego 2: Orlando Magic en Detroit Pistons | 22 de abril 17:00 horas
- Juego 3: Detroit Pistons en Orlando Magic | 25 de abril 11:00 horas
- Juego 4: Detroit Pistons en Orlando Magic | 27 de abril
- Juego 5: Orlando Magic en Detroit Pistons | 29 de abril*
- Juego 6: Detroit Pistons en Orlando Magic | 1 de mayo*
- Juego 7: Orlando Magic en Detroit Pistons | 3 de mayo*
(2) Boston Celtics vs. (7) Philadelphia 76ers
- Juego 1: Philadelphia 76ers 91-123 Boston Celtics | CRÓNICA | Serie 1-0 BOS
- Juego 2: Philadelphia 76ers en Boston Celtics | 21 de abril 17:00 horas
- Juego 3: Boston Celtics en Philadelphia 76ers | 24 de abril 17:00 horas
- Juego 4: Boston Celtics en Philadelphia 76ers | 26 de abril 17:00 horas
- Juego 5: Philadelphia 76ers en Boston Celtics | 28 de abril*
- Juego 6: Boston Celtics en Philadelphia 76ers | 30 de abril*
- Juego 7: Philadelphia 76ers en Boston Celtics | 2 de mayo*
(3) New York Knicks vs. (6) Atlanta Hawks
- Juego 1: Atlanta Hawks 102-113 New York Knicks | CRÓNICA | Serie 1-0 NYK
- Juego 2: Atlanta Hawks en New York Knicks | 20 de abril 18:00 horas
- Juego 3: New York Knicks en Atlanta Hawks | 23 de abril 17:00 horas
- Juego 4: New York Knicks en Atlanta Hawks | 25 de abril 16:00 horas
- Juego 5: Atlanta Hawks en New York Knicks | 28 de abril*
- Juego 6: New York Knicks en Atlanta Hawks | 30 de abril*
- Juego 7: Atlanta Hawks en New York Knicks | 2 de mayo*
(4) Cleveland Cavaliers vs. (5) Toronto Raptors
- Juego 1: Toronto Raptors 113-126 Cleveland Cavaliers | Serie 1-0 CAVS
- Juego 2: Toronto Raptors en Cleveland Cavaliers | 20 de abril 17:00 horas
- Juego 3: Cleveland Cavaliers en Toronto Raptors | 23 de abril 18:00 horas
- Juego 4: Cleveland Cavaliers en Toronto Raptors | 26 de abril 11:00 horas
- Juego 5: Toronto Raptors en Cleveland Cavaliers | 29 de abril*
- Juego 6: Cleveland Cavaliers en Toronto Raptors | 1 de mayo*
- Juego 7: Toronto Raptors en Cleveland Cavaliers | 3 de mayo*
Conferencia Oeste
(1) Oklahoma City Thunder vs. (8) Phoenix Suns
- Juego 1: Phoenix Suns 84-119 Oklahoma City Thunder | CRÓNICA | Serie 1-0 THU
- Juego 2: Phoenix Suns en Oklahoma City Thunder | 22 de abril 19:30 horas
- Juego 3: Oklahoma City Thunder en Phoenix Suns | 25 de abril 13:30 horas
- Juego 4: Oklahoma City Thunder en Phoenix Suns | 27 de abril
- Juego 5: Phoenix Suns en Oklahoma City Thunder | 29 de abril*
- Juego 6: Oklahoma City Thunder en Phoenix Suns | 1 de mayo*
- Juego 7: Phoenix Suns en Oklahoma City Thunder | 3 de mayo*
(2) San Antonio Spurs vs. (7) Portland Trail Blazers
- Juego 1: Portland Trail Blazers 98-111 San Antonio Spurs | CRÓNICA | Serie 1-0 SAS
- Juego 2: Portland Trail Blazers en San Antonio Spurs | 21 de abril 18:00 horas
- Juego 3: San Antonio Spurs en Portland Trail Blazers | 24 de abril 20:30 horas
- Juego 4: San Antonio Spurs en Portland Trail Blazers | 26 de abril 13:30 horas
- Juego 5: Portland Trail Blazers en San Antonio Spurs | 28 de abril*
- Juego 6: San Antonio Spurs en Portland Trail Blazers | 30 de abril*
- Juego 7: Portland Trail Blazers en San Antonio Spurs | 2 de mayo*
(3) Denver Nuggets vs. (6) Minnesota Timberwolves
- Juego 1: Minnesota Timberwolves 105-116 Denver Nuggets | CRÓNICA | Serie 1-0 DEN
- Juego 2: Minnesota Timberwolves en Denver Nuggets | 20 de abril 20:30 horas
- Juego 3: Denver Nuggets en Minnesota Timberwolves | 23 de abril 19:30 horas
- Juego 4: Denver Nuggets en Minnesota Timberwolves | 25 de abril 18:30 horas
- Juego 5: Minnesota Timberwolves en Denver Nuggets | 27 de abril*
- Juego 6: Denver Nuggets en Minnesota Timberwolves | 30 de abril*
- Juego 7: Minnesota Timberwolves en Denver Nuggets | 2 de mayo*
(4) Los Angeles Lakers vs. (5) Houston Rockets
- Juego 1: Houston Rockets 98-107 Los Angeles Lakers | CRÓNICA | Serie 1-0 LAL
- Juego 2: Houston Rockets en Los Angeles Lakers | 21 de abril 20:30 horas
- Juego 3: Los Angeles Lakers en Houston Rockets | 24 de abril 18:00 horas
- Juego 4: Los Angeles Lakers en Houston Rockets | 26 de abril 19:30 horas
- Juego 5: Houston Rockets en Los Angeles Lakers | 29 de abril*
- Juego 6: Los Angeles Lakers en Houston Rockets | 1 de mayo*
- Juego 7: Houston Rockets en Los Angeles Lakers | 3 de mayo*
¿Cuántos juegos se deben ganar para avanzar a las finales de la NBA 2026? Reglas y criterios
En los Playoffs de la NBA 2026, cada serie se disputa al mejor de siete partidos, lo que significa que el primer equipo en conseguir cuatro victorias avanza a la siguiente ronda. Este formato aplica desde la primera ronda hasta las Finales de Conferencia, y también en las Finales de la NBA.
Para llegar a las Finales, un equipo debe superar tres series consecutivas dentro de su conferencia: primera ronda, semifinales y finales de conferencia. Es decir, en el camino completo necesita ganar un mínimo de 12 partidos si no pierde ningún juego en sus eliminatorias.
El sistema de localía sigue el formato 2-2-1-1-1: el equipo con mejor récord en la temporada regular juega los dos primeros partidos en casa, luego visita dos encuentros, y en caso de ser necesario, alterna localía en los últimos tres juegos. Este esquema busca equilibrar la ventaja competitiva durante toda la serie.