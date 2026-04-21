Playoffs NBA 2026 en vivo: Los Cavaliers siguen dominando en casa; los Knicks tienen un arranque potente

Intensa actividad la que viviremos este 20 de abril con tres juegos del calendario

La NBA da banderazo a la pelea por el Larry 0´Brien | Reuters

Los Playoffs 2026 de la NBA están en marcha. La primera ronda eliminatoria nos comienza a regalar duelos por demás vibrantes y varias quintetas ya están dando golpes importantes en la mesa, demostrando sus deseos de llevarse su respectiva serie para poder llegar así a las semifinales de conferencia.

El primer juego de cada serie ya está en los registros, y equipos como Cavaliers, Nuggets, Knicks, Lakers, Celtics, Thunder, Magic y Spurs han tomado la ventaja. Ahora que arrancan las acciones del Juego 2 todos ellos esperan poder aumentar su diferencia para así tener el futuro en sus manos y poder buscar con cierta comodidad su pase a la siguiente ronda.

Juegos de los NBA Playoffs 2026 hoy 20 de abril: horarios oficiales

Este lunes 20 de abril, los Toronto Raptos, los Atlanta Hawks y los Minnesota Timberwolves salen a la duela como los necesitados a llevarse el triunfo para así regresar a casa con la serie empatada y aprovechar a su público en dos juegos. En Claro Sports te mostramos el desarrollo de cada uno de los juegos de este día:

Hawks 23-32 Knicks | Juego 2 | En desarrollo

1er cuarto | Juego muy físico el que se presenta en la duela del Madison Square Garden. El equipo neoyorquino comienza a rotar a su quinteta y a dominar la pintura. Mikal Bridges y Mitchell Robinson y Josh Hart empiezan a ser constantes en el departamento de puntos.

Raptors 66-80 Cavaliers | Juego 2 | En desarrollo

Medio tiempo | Los Cavs siguen imponiendo condiciones en casa, al menos hasta el medio tiempo. James Harden, Donovan Mitchell y Evan Mobley lideran el ataque con 16, 15 y 12 puntos respectivamente. Por su parte los Raptors sufren para establecer una ofensiva sólida, teniendo a RJ Barret como su mejor cosechador con 10 puntos.

¿Cómo van las series de la primera ronda eliminatoria de los Playoffs de la NBA? Resultados completos

Cavaliers, Nuggets, Knicks, Lakers, Celtics, Thunder, Magic y Spurs dieron un paso adelante al ganar el Juego 1, por lo que Raptors, Timberwolves, Hawks, Rockets, 76ers, Suns, Pistons y Trail Blazers deberán de sacudirse el golpe y emparejar la serie a temprana hora.

Conferencia Este

(1) Detroit Pistons vs. (8) Orlando Magic

Juego 1: Orlando Magic 112-101 Detroit Pistons | CRÓNICA | Serie 1-0 ORL

| Serie 1-0 ORL Juego 2: Orlando Magic en Detroit Pistons | 22 de abril 17:00 horas

Juego 3: Detroit Pistons en Orlando Magic | 25 de abril 11:00 horas

Juego 4: Detroit Pistons en Orlando Magic | 27 de abril

Juego 5: Orlando Magic en Detroit Pistons | 29 de abril*

Juego 6: Detroit Pistons en Orlando Magic | 1 de mayo*

Juego 7: Orlando Magic en Detroit Pistons | 3 de mayo*

(2) Boston Celtics vs. (7) Philadelphia 76ers

Juego 1: Philadelphia 76ers 91-123 Boston Celtics | CRÓNICA | Serie 1-0 BOS

| Serie 1-0 BOS Juego 2: Philadelphia 76ers en Boston Celtics | 21 de abril 17:00 horas

Juego 3: Boston Celtics en Philadelphia 76ers | 24 de abril 17:00 horas

Juego 4: Boston Celtics en Philadelphia 76ers | 26 de abril 17:00 horas

Juego 5: Philadelphia 76ers en Boston Celtics | 28 de abril*

Juego 6: Boston Celtics en Philadelphia 76ers | 30 de abril*

Juego 7: Philadelphia 76ers en Boston Celtics | 2 de mayo*

(3) New York Knicks vs. (6) Atlanta Hawks

Juego 1: Atlanta Hawks 102-113 New York Knicks | CRÓNICA | Serie 1-0 NYK

| Serie 1-0 NYK Juego 2: Atlanta Hawks en New York Knicks | 20 de abril 18:00 horas

Juego 3: New York Knicks en Atlanta Hawks | 23 de abril 17:00 horas

Juego 4: New York Knicks en Atlanta Hawks | 25 de abril 16:00 horas

Juego 5: Atlanta Hawks en New York Knicks | 28 de abril*

Juego 6: New York Knicks en Atlanta Hawks | 30 de abril*

Juego 7: Atlanta Hawks en New York Knicks | 2 de mayo*

(4) Cleveland Cavaliers vs. (5) Toronto Raptors

Juego 1: Toronto Raptors 113-126 Cleveland Cavaliers | Serie 1-0 CAVS

Juego 2: Toronto Raptors en Cleveland Cavaliers | 20 de abril 17:00 horas

Juego 3: Cleveland Cavaliers en Toronto Raptors | 23 de abril 18:00 horas

Juego 4: Cleveland Cavaliers en Toronto Raptors | 26 de abril 11:00 horas

Juego 5: Toronto Raptors en Cleveland Cavaliers | 29 de abril*

Juego 6: Cleveland Cavaliers en Toronto Raptors | 1 de mayo*

Juego 7: Toronto Raptors en Cleveland Cavaliers | 3 de mayo*

Conferencia Oeste

(1) Oklahoma City Thunder vs. (8) Phoenix Suns

Juego 1: Phoenix Suns 84-119 Oklahoma City Thunder | CRÓNICA | Serie 1-0 THU

| Serie 1-0 THU Juego 2: Phoenix Suns en Oklahoma City Thunder | 22 de abril 19:30 horas

Juego 3: Oklahoma City Thunder en Phoenix Suns | 25 de abril 13:30 horas

Juego 4: Oklahoma City Thunder en Phoenix Suns | 27 de abril

Juego 5: Phoenix Suns en Oklahoma City Thunder | 29 de abril*

Juego 6: Oklahoma City Thunder en Phoenix Suns | 1 de mayo*

Juego 7: Phoenix Suns en Oklahoma City Thunder | 3 de mayo*

(2) San Antonio Spurs vs. (7) Portland Trail Blazers

Juego 1: Portland Trail Blazers 98-111 San Antonio Spurs | CRÓNICA | Serie 1-0 SAS

| Serie 1-0 SAS Juego 2: Portland Trail Blazers en San Antonio Spurs | 21 de abril 18:00 horas

Juego 3: San Antonio Spurs en Portland Trail Blazers | 24 de abril 20:30 horas

Juego 4: San Antonio Spurs en Portland Trail Blazers | 26 de abril 13:30 horas

Juego 5: Portland Trail Blazers en San Antonio Spurs | 28 de abril*

Juego 6: San Antonio Spurs en Portland Trail Blazers | 30 de abril*

Juego 7: Portland Trail Blazers en San Antonio Spurs | 2 de mayo*

(3) Denver Nuggets vs. (6) Minnesota Timberwolves

Juego 1: Minnesota Timberwolves 105-116 Denver Nuggets | CRÓNICA | Serie 1-0 DEN

| Serie 1-0 DEN Juego 2: Minnesota Timberwolves en Denver Nuggets | 20 de abril 20:30 horas

Juego 3: Denver Nuggets en Minnesota Timberwolves | 23 de abril 19:30 horas

Juego 4: Denver Nuggets en Minnesota Timberwolves | 25 de abril 18:30 horas

Juego 5: Minnesota Timberwolves en Denver Nuggets | 27 de abril*

Juego 6: Denver Nuggets en Minnesota Timberwolves | 30 de abril*

Juego 7: Minnesota Timberwolves en Denver Nuggets | 2 de mayo*

(4) Los Angeles Lakers vs. (5) Houston Rockets

Juego 1: Houston Rockets 98-107 Los Angeles Lakers | CRÓNICA | Serie 1-0 LAL

| Serie 1-0 LAL Juego 2: Houston Rockets en Los Angeles Lakers | 21 de abril 20:30 horas

Juego 3: Los Angeles Lakers en Houston Rockets | 24 de abril 18:00 horas

Juego 4: Los Angeles Lakers en Houston Rockets | 26 de abril 19:30 horas

Juego 5: Houston Rockets en Los Angeles Lakers | 29 de abril*

Juego 6: Los Angeles Lakers en Houston Rockets | 1 de mayo*

Juego 7: Houston Rockets en Los Angeles Lakers | 3 de mayo*

¿Cuántos juegos se deben ganar para avanzar a las finales de la NBA 2026? Reglas y criterios

En los Playoffs de la NBA 2026, cada serie se disputa al mejor de siete partidos, lo que significa que el primer equipo en conseguir cuatro victorias avanza a la siguiente ronda. Este formato aplica desde la primera ronda hasta las Finales de Conferencia, y también en las Finales de la NBA.

Para llegar a las Finales, un equipo debe superar tres series consecutivas dentro de su conferencia: primera ronda, semifinales y finales de conferencia. Es decir, en el camino completo necesita ganar un mínimo de 12 partidos si no pierde ningún juego en sus eliminatorias.

El sistema de localía sigue el formato 2-2-1-1-1: el equipo con mejor récord en la temporada regular juega los dos primeros partidos en casa, luego visita dos encuentros, y en caso de ser necesario, alterna localía en los últimos tres juegos. Este esquema busca equilibrar la ventaja competitiva durante toda la serie.

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