CJ McCollum lidera remontada y Hawks igualan la serie ante los Knicks

A pesar de que los Knicks dominaron gran parte del partido y llegaron con ventaja al último cuarto, CJ McCollum lideró la reacción con 32 puntos y anotaciones clave en los minutos finales

Los Atlanta Hawks respondieron en el segundo juego de la serie y vencieron 107-106 a los New York Knicks para igualar la eliminatoria de primera ronda. El equipo visitante logró revertir un marcador adverso en los minutos finales, en un partido que se resolvió en la última posesión tras un intento fallido de Mikal Bridges sobre la bocina.

El encuentro tuvo a los Knicks con ventaja durante gran parte del juego. Karl-Anthony Towns impulsó a su equipo en el tercer cuarto con 14 puntos, lo que permitió ampliar la diferencia a 78-64. New York mantuvo el control y llegó a tener una ventaja de ocho unidades cuando restaban menos de cinco minutos en el reloj.

Atlanta comenzó a responder en el cierre con aportaciones desde la banca y transiciones rápidas. Jonathan Kuminga sumó 19 puntos, mientras que Jalen Johnson agregó 17, incluyendo una canasta a falta de 10 segundos que resultó determinante para sostener la ventaja en el tramo final del encuentro.

CJ McCollum tomó el control en los minutos decisivos. El escolta lideró la remontada con 32 puntos y colocó a los Hawks al frente 101-100 a falta de poco más de dos minutos, la primera vez que su equipo lideraba en la segunda mitad. Posteriormente, volvió a anotar para ampliar la diferencia y respondió a un triple de Jalen Brunson con otro lanzamiento que puso el marcador 105-103 a 33 segundos del final.

En los últimos instantes, McCollum falló dos tiros libres que dejaron el partido abierto. Los Knicks avanzaron el balón sin tiempos fuera disponibles, pero Mikal Bridges no logró concretar el tiro final. La jugada selló el resultado y dejó sin respuesta al equipo local.

New York tuvo en Brunson a su principal anotador con 29 puntos, mientras que Towns terminó con 18. Josh Hart también aportó con 15 unidades, 13 rebotes y seis asistencias. Sin embargo, el equipo no logró sostener la ventaja en el cierre, a pesar de haber dominado gran parte del encuentro.

CJ STARRED IN GAME 2!



32 PTS

6 AST

2 STL

3 3PM



HAWKS TIE THE SERIES 1-1 🍿 pic.twitter.com/GLEPzkZqOd — NBA (@NBA) April 21, 2026

El resultado marcó una ruptura en una tendencia histórica para los Knicks, que contaban con un registro favorable cuando llegaban al último cuarto con ventaja de doble dígito. Atlanta logró cambiar el rumbo con una serie de jugadas en el cierre que modificaron el desarrollo del partido.

Con la serie igualada, los Hawks regresarán a casa, ventaja que tratarán de aprovechar para ponerse con un hipotético 3-1 a favor, antes de regresar al Madison Square Garden.

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