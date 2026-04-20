Liguilla Liga Expansión MX 2026: ¿Cómo se juega la Fiesta Grande? Partidos, fechas y dónde ver en vivo

Tepatitlán cerrócomo lider, mientras que la Jaiba Brava busca el bicampeonato. El Atlante se hizo del último boleto disponible a los cuartos de final

El duelo Jaiba vs Morelia dio fin a la fase regular | Imago7

La Liga Expansión MX entra en su fase decisiva tras concluir las 14 jornadas del Clausura 2026. Ocho equipos lograron su lugar en la Liguilla, una instancia que definirá al campeón en una serie de eliminatorias directas. Tepatitlán terminó como líder con 26 puntos, seguido por Cancún FC y Atlético Morelia, mientras que clubes como Atlante y Tapatío aseguraron su lugar en los últimos puestos disponibles.

Así se juega la Liguilla de la Liga Expansión MX 2026: partidos definidos, fechas y horarios

La Liguilla se disputa con los ocho mejores equipos del torneo, enfrentados en series de ida y vuelta según su posición en la tabla general. Para los cuartos de final, los cruces quedaron definidos de la siguiente manera:

Tepatitlán vs Atlante

Cancún FC vs Tapatío

Atlético Morelia vs Mineros de Zacatecas

Atlético La Paz vs Jaiba Brava

Los partidos de ida están programados para el miércoles 22 y jueves 23 de abril, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán el sábado 25 y domingo 26 de abril en casa de los equipos mejor posicionados. La Federación Mexicana de Fútbol confirmará los horarios oficiales en próximas horas.

¿Quién transmite en vivo la Liguilla de la Liga Expansión MX 2026 y dónde ver por TV y streaming?

La Liga Expansión MX fue transmitida en su fase regular por señales como las de ESPN, AYM Sports, HI! Sports y Azteca Deportes Network, además de sistemas de streaming como Disney+, por lo que se espera que dichas señales cuenten con los partidos de cuartos de final en próximas semanas.

¿Vale el gol de visitante en la Liguilla de la Liga Expansión? Estos son los criterios de desempate

En caso de empate en el marcador global tras los dos partidos, el criterio principal de desempate es la posición en la tabla general. Es decir, el equipo mejor ubicado durante la fase regular avanzará a la siguiente ronda. En este formato no se contempla el gol de visitante, por lo que las anotaciones fuera de casa no tienen valor adicional.

Fechas clave de la Liguilla de Liga Expansión MX 2026: cuartos de final, semifinales y final

La fase de cuartos de final se disputará entre el 22 y el 26 de abril. Posteriormente, las semifinales se jugarán entre el 29 de abril y el 2 de mayo, manteniendo el formato de ida y vuelta. La final también se resolverá en dos partidos. La ida se jugará el 9 de mayo y la vuelta el día 16.

Finalmente, el Campeón de Campeones se jugará los días 23 y 30 de mayo, serie en la que ya espera la Jaiba Brava.

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