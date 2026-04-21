NASCAR México: Razo y Tame Racing apuntan a lo más alto

Xavier Razo destaca la rápida adaptación con Tame Racing y apunta al podio en Tulum rumbo al título de la NASCAR México Series 2026

La temporada 2026 de la NASCAR México Series ha marcado el inicio de una alianza clave en el automovilismo nacional, con la unión entre el piloto Xavier Razo y la histórica escudería Tame Racing. Este proyecto no solo representa el regreso de Motorcraft como patrocinador estelar, sino también una apuesta técnica que busca competir por el campeonato desde las primeras fechas del calendario.

Al volante del icónico auto #7, Razo encara este nuevo reto con la intención de capitalizar la experiencia adquirida en campañas anteriores, especialmente tras un 2024 en el que mostró un nivel competitivo sólido. Por su parte, Tame Racing ha realizado ajustes importantes en su infraestructura con el objetivo de maximizar el rendimiento y encontrar la regularidad necesaria en pista.

El propio piloto destacó la rápida adaptación al nuevo entorno, algo que incluso superó sus expectativas iniciales. “Creo que la sinergia ha sido muy buena. Yo pensé que adaptarnos a un ingeniero nuevo, un coche nuevo y mecánicos nuevos iba a ser más difícil, pero desde la primera práctica ya estábamos en segundo lugar. Calificamos e hicimos la pole, luego un tercer lugar, entonces la experiencia de Tame Racing, junto a la de Tayson Ibarra y la mía, resultaron ser una buena receta“, explicó.

Además, Razo dejó claro que el objetivo está puesto en seguir sumando victorias dentro del campeonato. “Creo que la onceava victoria puede estar muy cerca“, afirmó, mostrando confianza en el trabajo que se ha realizado en conjunto con el equipo.

El piloto también reconoció que este cambio lo ha sacado de su zona de confort, pero lo ha motivado de cara a los retos que vienen. “Me tiene muy motivado. A veces los cambios son difíciles, pero ahora que estoy en algo tan diferente me siento renovado y creo que vienen buenas cosas“, comentó.

Tras un inicio complicado en San Luis Potosí y Tuxtla Gutiérrez, Razo buscará revertir la situación este fin de semana en la carrera de Tulum 100, una competencia que presenta características particulares y que podría marcar un punto de inflexión en la temporada.

“Es una pista en la cual no tenemos mucha información. Sabemos que será de 600 metros, de concreto y dentro de un aeropuerto. Es muy corta para este tipo de autos, así que será una sorpresa y condiciones parejas para todos“, explicó el piloto.

Con este panorama, Xavier Razo y Tame Racing se preparan para un nuevo desafío, con la mirada puesta en el podio y la ambición de consolidarse como protagonistas en la NASCAR México Series 2026.

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