Edwards y una gran defensiva le permiten a los Timberwolves empatar la serie ante Nuggets

Gran labor defensiva de la visita en los minutos finales del encuentro le permitió darle forma al triunfo. Ahora la serie se traslada a Target Center, en Minneapolis

Donte DiVincenzo celebra empatar la serie en Denver | Reuters

Minnesota Timberwolves logró una valiosa victoria ante Denver Nuggets por 119-114 esto para meterse de lleno a los Playoffs de la NBA y empatar la serie de primera ronda eliminatoria en la Conferencia Oeste. El equipo visitante remontó una desventaja de 19 puntos en el Ball Arena y cambió el rumbo del partido en los minutos finales, en un duelo marcado por el intercambio de posesiones y el conocimiento entre ambos conjuntos.

El inicio fue favorable para Denver, que tomó ventaja con una racha que lo colocó arriba 44-25 en el primer cuarto. Los Nuggets dominaron en ambos lados de la cancha durante ese tramo, mientras Minnesota tuvo dificultades para encontrar ritmo en sus ofensivas.

La reacción de los Timberwolves comenzó antes del descanso. El equipo recortó la diferencia y se acercó en el marcador, aunque un tiro de Jamal Murray desde larga distancia permitió a Denver mantener la ventaja al finalizar la primera mitad. El partido se mantuvo abierto con ambos equipos alternando momentos de control.

En el tercer cuarto, Nikola Jokić tomó protagonismo en ataque y sumó 16 puntos para sostener a los Nuggets en la pelea. A pesar de ello, Minnesota continuó con su recuperación y mantuvo la presión sobre el marcador, evitando que Denver ampliara la diferencia.

El último cuarto definió el encuentro. Minnesota tomó la delantera tras una clavada de Jaden McDaniels y una bandeja en transición de Donte DiVincenzo. Denver tuvo problemas para anotar durante varios minutos, lo que permitió a los Timberwolves consolidar su ventaja en el cierre.

Aaron Gordon acercó a los Nuggets con un triple a falta de 78 segundos, y más adelante Jokić sumó un mate para mantener el partido en disputa. Sin embargo, Jamal Murray falló un intento a falta de 11 segundos que pudo cambiar el resultado.

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Wolves win Game 2 on the road and tie the series 1-1!



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En la jugada siguiente, DiVincenzo capturó el rebote y lideró un contraataque que terminó con una clavada para asegurar el triunfo de Minnesota. La secuencia selló el marcador y dejó sin respuesta al equipo local en los últimos instantes.

Anthony Edwards lideró a los Timberwolves con 30 puntos y 10 rebotes, mientras Julius Randle aportó 24 unidades. Por Denver, Murray terminó con 30 puntos, siete asistencias y siete rebotes, y Jokić registró 24 puntos, 15 rebotes y ocho asistencias. Con este resultado, la serie se encuentra empatada y se trasladará a Minneapolis para el Juego 3.

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