¡Henry Martín regresa! El posible XI del América para asaltar el Bajío ante León

El delantero de las Águilas viaja con el plantel después de meses de inactividad por lesión y podría volver a las canchas en la jornada 16 del Clausura 2026

Henry Martín podría tener minutos contra el León. | Imago 7

El Club América se juega la vida este martes en su visita a León, en un duelo correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2026. No es un partido cualquiera: es una ‘final’ anticipada por la clasificación directa a la Liguilla. Ambos equipos llegan empatados con 22 unidades, con las Águilas apenas por encima de la Fiera gracias a la diferencia de goles.

La gran noticia para el nido de Coapa es el regreso de Henry Martín. El delantero yucateco viajó con el plantel tras meses de inactividad por lesión. Su impacto no es solo futbolístico, sino anímico; Henry se mostró sumamente participativo en los entrenamientos recientes y fue pieza clave en la arenga previa al triunfo contra Toluca. Aunque difícilmente sea titular, su presencia en el banquillo es el impulso que André Jardine necesitaba.

El posible XI de América vs León

Tras el éxito obtenido ante los Diablos Rojos, Jardine parece haber encontrado la estabilidad con una línea de cinco defensores, apostando por la solidez defensiva y transiciones letales.

Portero: Rodolfo Cota.

Defensas: Isaías Violante, Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres y Cristian Borja.

Mediocampistas: Rodrigo Dourado y Erick Sánchez.

Delanteros: Alejandro Zendejas, Raphael Veiga y Brian Rodríguez.

La estrategia de André Jardine

El técnico brasileño, André Jardine, repetirá el esquema que le devolvió el orden al equipo. La clave del planteamiento reside en:

Bloque bajo sólido: Con tres centrales nominales (Reyes, Juárez y Cáceres) para anular el ataque esmeralda.

Carrileros con llegada: Violante y Borja serán fundamentales para dar amplitud al campo.

Vértigo puro: La velocidad de Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas por las bandas busca explotar los espacios que deje León al atacar, con Raphael Veiga como el director de orquesta en el último tercio.

Con la clasificación a la Fiesta Grande en juego, el América sabe que un triunfo en el Bajío los pondría más cerca de la Liguilla.

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