Jugando Claro, en vivo | Lunes 20 abril 2026

Sanciones, polémica y cierre de torneo: así se vive la recta final del Clausura 2026 en Jugando Claro

La polémica tras la pelea entre América y Toluca en la Jornada 15 ya tiene resolución, y en Jugando Claro se desmenuzaron todos los detalles de las sanciones que sacudieron a la Liga MX en un momento clave del torneo. La Comisión Disciplinaria tomó decisiones que ya generan debate, especialmente por la diferencia de castigos entre los involucrados.

Uno de los puntos centrales del análisis fue la sanción a Helinho, quien recibió tres partidos de suspensión, el castigo más severo tras los incidentes. En contraste, Henry Martín solo fue suspendido un encuentro, situación que abrió la discusión sobre los criterios utilizados por la Liga MX para sancionar la conducta antideportiva.

Además, el programa abordó los castigos a Antonio Mohamed y su auxiliar, quienes también fueron suspendidos por su participación en la bronca. Sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención fue que el Estadio Banorte no fue vetado, ya que las sanciones se limitaron al ámbito deportivo y económico, evitando un impacto mayor para el cierre del torneo.

En Jugando Claro también se puso la lupa en lo que viene en la Jornada 16, donde varios equipos se juegan su futuro. Pumas enfrentará a Juárez con bajas sensibles, mientras que América visitará a León en un duelo clave y Cruz Azul buscará recuperar terreno en su lucha por el liderato.

El programa ofreció un análisis claro, directo y actualizado de la situación, destacando cómo estas sanciones pueden influir en la recta final del Clausura 2026. Cada decisión disciplinaria puede marcar diferencia en la tabla y en el camino hacia la Liguilla.

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