La Liga de Expansión y la FMF mostraron optimismo tras la segunda audiencia del TAS sobre el ascenso y descenso en la Liga MX. El fallo podría conocerse en diciembre o enero

El futuro del ascenso y descenso en el fútbol mexicano quedó en manos del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), después de que este jueves 19 de noviembre concluyera el segundo día de audiencias entre cinco clubes de la Liga de Expansión, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX. Al término de las comparecencias, los representantes de ambas partes manifestaron confianza en los argumentos que presentaron ante el organismo internacional, aunque reconocieron que deberán esperar varias semanas para conocer la resolución.

Las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, ubicadas sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, fueron escenario de las dos jornadas del procedimiento. La primera audiencia se extendió durante aproximadamente 11 horas, mientras que la segunda tuvo una duración de entre cinco y seis horas, periodo en el que los involucrados completaron la presentación de sus argumentos y pruebas.

Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Atlético Morelia, Atlético La Paz, Cancún FC y Mineros de Zacatecas son los cinco equipos que buscan recuperar la posibilidad de ascender a Primera División mediante sus resultados deportivos. Su reclamo se concentra en el artículo 35 del Reglamento de Competencia 2026-2027, que mantiene suspendido el intercambio de clubes entre las dos categorías.

El conflicto tiene su origen en la suspensión del ascenso y descenso aprobada en abril de 2020 por un periodo de seis temporadas, plazo que, de acuerdo con los clubes demandantes, concluyó al finalizar la campaña 2025-2026. Sin embargo, la normativa vigente mantiene la restricción, situación que motivó un nuevo recurso ante el TAS para intentar revertir la decisión.

Leones Negros sale con confianza y espera recuperar el ascenso deportivo

Las partes esperan la resolución para 2027 | Imago7

Alberto Castellanos, presidente del Patronato de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, fue uno de los representantes que ofrecieron declaraciones después de la segunda audiencia. El directivo evitó revelar detalles del procedimiento debido a las condiciones de confidencialidad, aunque manifestó confianza en el trabajo realizado por los cinco clubes que buscan el regreso del ascenso y descenso.

“Es un tema totalmente confidencial. Bueno, a esperar los resultados en las próximas semanas”, expresó Castellanos, quien posteriormente explicó que los representantes de la Liga de Expansión cumplieron con su responsabilidad de exponer los argumentos ante el tribunal: “Sensación de confianza para nosotros, cumplimos con nuestro rol, que es defender nuestra causa y, bueno, lo demás pues ya queda en ellos”.

El representante de Leones Negros también destacó el esfuerzo realizado durante las dos jornadas y reiteró que el objetivo de los demandantes es modificar las condiciones actuales del fútbol mexicano. “Todo tranquilo, todo bien. Hemos venido a dar la cara, a tratar de conseguir que esto se revierta y que, bueno, dimos todo nuestro esfuerzo. Vamos a esperar ahora, estamos en manos de otras personas”, señaló el directivo al concluir su participación.

Las declaraciones de Castellanos reflejan la expectativa de los clubes de la Liga de Expansión por recuperar una vía deportiva hacia la Primera División después de seis años sin ascenso ni descenso. No obstante, el resultado del procedimiento permanece abierto y cualquier modificación dependerá de la evaluación que realicen los árbitros del TAS sobre las pruebas y los argumentos presentados.

La FMF defiende sus decisiones y espera el fallo del TAS

Por parte de la Federación Mexicana de Futbol, Iñigo Riestra, secretario general del organismo, también expresó optimismo sobre el desarrollo de las audiencias. El directivo sostuvo que los representantes federativos pudieron exponer sus argumentos y que los integrantes del panel cuentan con los elementos necesarios para tomar una determinación.

“Mira, como lo platicamos ayer, yo agradezco mucho el interés, entiendo el interés que esto genera. Sin embargo, obviamente al ser un procedimiento confidencial y por respeto a las partes, no me puedo pronunciar sobre lo que pasó en la audiencia. Lo que les puedo decir es que nos fue muy bien, los jueces tuvieron la oportunidad de escuchar a todas las partes, tienen la información completa y ahora les corresponde a ellos hacer su análisis y notificarnos”, declaró Riestra.

El secretario general de la FMF también defendió la legalidad de las determinaciones adoptadas por las autoridades del fútbol mexicano. “Mira, otra vez, no quiero entrar en detalles. Nosotros estamos muy claros, hace mucho tiempo, de que las decisiones que tomamos están de acuerdo a los estatutos y los reglamentos, y esperamos que lo confirmen los jueces”, añadió, al reiterar la postura que mantiene la Federación frente a la impugnación presentada por los cinco clubes.

La resolución del TAS podría conocerse durante diciembre de 2026 o enero de 2027, de acuerdo con las estimaciones alrededor del procedimiento. Sin embargo, hasta el momento no existe una fecha oficial para anunciar el fallo. Una determinación favorable a los clubes demandantes tampoco representaría necesariamente el regreso inmediato del ascenso y descenso, debido a los ajustes reglamentarios que podrían requerirse.

De esta manera, el segundo día de audiencias concluyó con señales de confianza tanto de la Liga de Expansión como de la Federación Mexicana de Futbol, pero sin una definición sobre el futuro del sistema de competencia. Después de seis años sin movimientos deportivos entre ambas divisiones, la continuidad del modelo actual o su eventual modificación dependerá de la resolución del TAS.