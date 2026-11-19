Los Azucareros y Embajadores, en el Clásico Añejo, cerrarán la jornada de viernes en los cuadrangulares.

Deportivo Cali vs Millonarios: posibles nóminas | Claro Sports

Llega una nueva edición del Clásico Añejo en el Estadio Palmaseca. Deportivo Cali y Millonarios, en el último turno del viernes 20 de noviembre, se verán las caras para sacar ventajas en el grupo B de cuadrangulares. Dos planteles llamados a dar la pelea por el título, aunque cualquier margen de error tendrá un precio altísimo.

El Cali, dirigido por Rafael Dudamel, no logró la ventaja deportiva pero cortó una sequía grande de semestres sin meterse en finales. Del otro lado, el Embajador va con ilusión de ir de menos a más en el campeonato. Cabe recordar que ambos, en El Campín, igualaron 1-1 en la fase de todos contra todos. Esto debe saber rumbo al compromiso del viernes 20 de noviembre a las 8:40 p.m. (hora COL).

Posible alineación del Deportivo Cali para el juego por la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Deportivo Cali: Pedro Gallese; Léyser Chaverra, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Daniel Giraldo, Gustavo Cuéllar; Emanuel Reynoso, Johan Martínez, Alexis Castillo Manyoma y Juan Ignacio Dinenno. DT: Rafael Dudamel.

Posible alineación de Millonarios para el juego por la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Stiven Barreiro, Jorge Arias, Danovis Banguero; Mateo García, Rodrigo Ureña, David Mackalister Silva; Juan Guillermo Cuadrado, Andrey Estupiñán y Rodrigo Contreras. DT: Alberto Gamero.

¿Cómo y dónde ver a Millonarios vs Deportivo Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la primera fecha, se podrá ver por la señal de Win+ Fútbol. Para mirar vía streaming, estará disponible por la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los pormenores de la primera fecha.

Últimos cinco partidos del Deportivo Cali

14.11.2026 | Deportivo Cali 2-2 Deportes Tolima | Fecha 19.

07.11.2026 | América de Cali 0-0 Deportivo Cali | Fecha 18.

01.11.2026 | Deportivo Cali 2-0 Boyacá Chicó | Fecha 17.

25.10.2026 | Fortaleza 1-1 Deportivo Cali | Fecha 16.

21.10.2026 | Llaneros 0-3 Deportivo Cali | Fecha 9.

Últimos cinco partidos de Millonarios

14.11.2026 | Millonarios 2-0 Alianza | Fecha 19.

08.11.2026 | Deportes Tolima 2-1 Millonarios | Fecha 18.

04.11.2026 | Millonarios 0-0 América de Cali | Fecha 17.

20.10.2026 | Millonarios 1-1 Once Caldas | Fecha 13.

17.10.2026 | Millonarios 4-1 Jaguares de Córdoba | Fecha 15.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Bismarks Santiago (Atlántico).

Bismarks Santiago (Atlántico). Asistente 1: Jhon Gallego (Caldas).

Jhon Gallego (Caldas). Asistente 2: William Crawford (Córdoba).

William Crawford (Córdoba). Cuarto árbitro: Cristian Mosquera (Valle).

Cristian Mosquera (Valle). VAR: Luis Picón (Antioquia).

Luis Picón (Antioquia). AVAR: Bryan Salazar (Caldas).

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