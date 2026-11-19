Estas serían las fechas de las finales de la Liga BetPlay 2026-II y la Copa Colombia 2026
La definición por la estrella de Navidad se extendería hasta la tercera semana de diciembre, mientras que la del torneo que une a los clubes de la primera y la segunda división iría hasta el 22 de diciembre.
Los aplazamientos de partidos en la fase todos contra todos por conciertos en Bogotá, Cali y Medellín, así como el lamentable terremoto del 10 de agosto que dejó inhabilitado por algunas semanas los estadios Hernán Ramírez Villegas de Pereira, el Palogrande de Manizales y el Pascual Guerrero de Cali, ocasionó un colapso en el calendario del fútbol profesional colombiano, que obligó a alargar las fechas de disputa de los campeonatos.
Luego de finalizadas las 19 jornadas y sorteados los grupos de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay 2026-II, la Dimayor oficializó las dos primeras jornadas de la fase que decide los clubes que clasifican a la gran final. El director de Planeta Fútbol en RCN Deportes reveló la fecha de las otras seis jornadas de las semifinales, junto con la fecha en la que se disputará la Gran Final por la estrella de Navidad:
- Fecha 3: 27 de noviembre
- Fecha 4: 1 y 2 de diciembre
- Fecha 5: 5 y 6 de diciembre
- Fecha 6: 8 y 9 de diciembre
- Final de ida: 13 de diciembre
- Final de vuelta: 16 de diciembre
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Fecha, hora y dónde ver los partidos de las fechas 1 y 2 de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay 2026-II
Fecha 1
Grupo A
Independiente Medellín vs. Santa Fe
- Fecha: viernes 20 de noviembre.
- Hora: 4:30 p. m.
- TV: Win + Fútbol y Win Play.
Once Caldas vs. Atlético Nacional
- Fecha: sábado 21 de noviembre.
- Hora: 8:15 p. m.
- TV: Win + Fútbol, Win Sports y Win Play.
Grupo B
Atlético Bucaramanga vs. América de Cali
- Fecha: viernes 20 de noviembre.
- Hora: 6:35 p. m.
- TV: Win + Fútbol y Win Play.
Deportivo Cali vs. Millonarios FC
- Fecha: viernes 20 de noviembre.
- Hora: 8:40 p. m.
- TV: Win + Fútbol y Win Play.
Fecha 2
Grupo A
Independiente Santa Fe vs. Once Caldas
- Fecha: miércoles 25 de noviembre.
- Hora: 6:20 p. m.
- TV: Win + Fútbol, Win Sports y Win Play.
Atlético Nacional vs. Independiente Medellín
- Fecha: miércoles 25 de noviembre.
- Hora: 8:30 p. m.
- TV: Win + Fútbol y Win Play.
Grupo B
Millonarios FC vs. Atlético Bucaramanga
- Fecha: martes 24 de noviembre.
- Hora: 6:20 p. m.
- TV: Win + Fútbol y Win Play.
América de Cali vs. Deportivo Cali
- Fecha: martes 24 de noviembre.
- Hora: 8:30 p. m.
- TV: Win + Fútbol y Win Play.
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Fechas de la final de la Copa Colombia 2026 entre América de Cali vs. Once Caldas
La final de la Copa Colombia 2026, torneo que une a los equipos de la primera y la segunda división del fútbol profesional colombiano, será protagonizada por América de Cali y Once Caldas. El equipo ‘Escarlata’ accedió tras derrotar 3-2 en el marcador global a Internacional de Bogotá. La ida, disputada en el estadio de Techo, terminó en victoria 2-1 para el cuadro rojo con goles de Marlon Torres y Edson Tortolero; el gol del equipo local fue marcado por Fabricio Sanguinetti. En la vuelta, el elenco bogotano fue el que anotó primero a través de Johan Caballero; pero Marcos Mina al minuto 88 empató el duelo.
La otra llave entre Once Caldas y Atlético Nacional orquestó el batacazo del campeonato cuando el conjunto manizalita dejó por fuera a la nómina liderada por Franco Armani, Edwin Cardona y varias figuras más. El partido de ida, disputado en el estadio Palogrande, quedó 1-1 con anotaciones de Felipe Gómez para los locales y James Rodríguez en la visita. La vuelta nuevamente fue empate 2-2; el ‘Verdolaga’ se fue en ventaja con tantos de Elias Cabrera y el jugador con más partidos disputados con la Selección Colombia.
El partido de ida se jugará en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, mientras que la vuelta y el campeón se conocerán en el estadio Palogrande de Manizales. Esta final es inédita en la historia de la Copa, pese a que ambos clubes ya han disputado finales, pero no es un trofeo que esté en sus palmarés. Estas son las fechas informadas por Carlos Antonio Vélez para la final del torneo:
- Final de ida: 19 de diciembre.
- Final de vuelta: 22 de diciembre.