Atlético La Paz vs. Atlético Morelia: así será la final del Apertura 2026 de la Liga de Expansión

Atlético La Paz disputará la primera final de su historia ante Atlético Morelia, campeón del Clausura 2022, por el título de la Liga de Expansión

Final Liga Expansión: Atlético La Paz vs Morelia, fechas y dónde ver. Claro Sports

El Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX ya tiene finalistas y la definición del campeonato tendrá un cruce inédito. Atlético La Paz y Atlético Morelia superaron sus respectivas semifinales y disputarán el título en una serie que enfrentará al líder de la fase regular con el tercer lugar de la clasificación.

Para Atlético La Paz será la primera final de su historia. El conjunto sudcaliforniano llegó a esta instancia después de empatar 1-1 ante Piratas de Veracruz en el partido de vuelta y dejar el marcador global 2-2. Su mejor posición durante la fase regular le permitió avanzar a la serie por el campeonato.

Atlético Morelia consiguió el segundo boleto después de empatar 0-0 ante Leones Negros en el Estadio Jalisco. El resultado le permitió conservar la ventaja de 1-0 obtenida en el partido de ida en el Estadio Morelos y avanzar con un global de 1-0.

¿Cómo llegaron Atlético La Paz y Atlético Morelia a la final?

Atlético La Paz terminó como líder de la fase regular y aprovechó esa condición en semifinales. Después del empate 1-1 en Veracruz, los Aurinegros igualaron 1-1 con Piratas en el Estadio Guaycura y, con el 2-2 global, hicieron valer su mejor posición en la tabla para conseguir el pase.

El resultado significó un momento histórico para el club, que disputará por primera vez una final de la Liga de Expansión. La clasificación también le permitió obtener el derecho de cerrar la serie por el campeonato ante su afición.

Atlético Morelia tuvo una semifinal diferente. Los Canarios vencieron 1-0 a Leones Negros en el Estadio Morelos con un gol de Josecarlos Van Rankin y después resistieron en Guadalajara para empatar 0-0 y conservar la ventaja global.

El conjunto michoacano llega con mayor experiencia en esta instancia. Será su cuarta final desde la creación de la Liga de Expansión, además de contar con el antecedente de haber conquistado el Clausura 2022, cuando derrotó a Cimarrones de Sonora.

¿Cuándo se jugará la final de la Liga de Expansión?

La serie por el título del Apertura 2026 está programada para los sábados 21 y 28 de noviembre. El primer partido tendrá como escenario el Estadio Morelos, mientras que el campeonato se definirá en el Estadio Guaycura, donde se conocerá al campeón del Apertura 2026.

Atlético Morelia será local en el encuentro de ida, mientras que Atlético La Paz tendrá la oportunidad de cerrar la serie ante su afición. Esta distribución responde a la posición que ambos equipos ocuparon durante la fase regular. Al momento, los horarios de los dos partidos todavía están pendientes de confirmación por parte de la Liga de Expansión MX.

Una final entre un debutante y un campeón

La serie presenta dos historias diferentes. Atlético La Paz llega por primera vez a una final, después de una campaña en la que terminó como líder y aprovechó su posición para superar una semifinal que terminó empatada en el marcador global.

Atlético Morelia, en cambio, tiene el antecedente de haber sido campeón del Clausura 2022. En aquella final derrotó 2-0 a Cimarrones de Sonora en el Estadio Morelos y consiguió el primer título de la franquicia en la Liga de Expansión.