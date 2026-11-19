Corona Capital 2026: ¿Dónde ver en vivo la transmisión del festival de música en la CDMX?
La cartelera, horarios y maneras para seguir la16a edición del Corona Capital en plataformas digitales
La espera terminó para los amantes de la música alternativa, el rock y el indie en México. La decimosexta edición del Corona Capital ya tiene todo preparado para encender los motores de la capital del país con un cartel monumental encabezado por figuras de talla mundial como Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes. Para quienes no alcanzaron boletos o prefieren disfrutar de la experiencia desde la comodidad de su hogar, los organizadores han confirmado que habrá transmisión oficial y gratuita durante todo el fin de semana.
A continuación, te presentamos la guía definitiva con fechas, plataformas de streaming y los horarios oficiales de los escenarios principales para que no te pierdas ni un segundo de esta fiesta sonora.
¿Cuándo y dónde es el Corona Capital 2026?
El Corona Capital 2026 se llevará a cabo durante tres días: viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026. Como ya es tradición, la sede oficial será la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.
MÁS INFORMACIÓN: Boletos para el Corona Capital
Para la edición del 2026, el festival reunirá a un total de 68 artistas y agrupaciones internacionales que se repartirán en múltiples escenarios. Las actividades musicales arrancarían diario alrededor de las 15:20 horas y se extenderán hasta la 01:00 de la madrugada del día siguiente, ofreciendo más de nueve horas de música continua.
¿Quién transmite en vivo el Corona Capital 2026 y dónde ver por TV y online?
Si te quedaste sin entradas o vives fuera de la capital mexicana, podrás seguir gran parte de las presentaciones en tiempo real sin costo alguno. A diferencia de otras ediciones donde la señal dependía de servicios de televisión de paga o plataformas de suscripción cerradas, este año el festival apostó por el acceso a través de sus redes sociales oficiales.
La transmisión oficial en vivo estará disponible gratis en las cuentas de YouTube y Facebook del Corona Capital.
MÁS INFORMACIÓN: ¿Cuáles son los objetos que sí puedes llevar al Corona Capital 2026 y cuáles están prohibidos?
Horarios oficiales por banda y escenarios en el Corona Capital 2026
Estos son los horarios confirmados para los dos escenarios principales del festival durante los tres días del Corona Capital:
- Viernes 20 de noviembre
- Escenario Corona
- 15:20 a 16:00: Hot Milk
- 16:40 a 17:20: Sofia Isella
- 18:10 a 19:00: CHVRCHES
- 20:25 a 21:30: Yung Lean
- 23:00 a 01:00: Gorillaz
- Escenario Doritos
- 16:00 a 16:40: Friko
- 17:20 a 18:10: Chezile
- 19:00 a 20:10: The Kooks
- 21:30 a 23:00: Mumford & Sons
- Escenario Corona Cero
- 16:00 a 16:40: Absolutely
- 17:20 a 18:10: Violet Grohl
- 19:00 a 20:10: CMAT
- 21:30 a 23:00 James Blake
- Escenario Nivea
- 15:20 a 16:00: Olive Jones
- 16:40 a 17:20: Thee Sinseers
- 18:10 a 19:00: Grace Ives
- 20:10 a 21:30: Durand Jones & The Indications
- Escenario Viva Tent
- 15:30 a 16:00: Darianna Everett
- 16:30 a 17:00: Anna Luna
- 17:30 a 18:10: Model/Actriz
- 18:40 a 19:30: RIP Magic
- 20:00 a 21:00: JMSN
- 21:40 a 22:40: Fcukers
- 23:20 a 0:20: Jamie XX
- Escenario Corona
- Sábado 21 de noviembre
- Escenario Corona
- 15:20 a 16:00: Quarters
- 16:40 a 17:20: Sawyer Hill
- 18:10 a 19:00: Balu Brigada
- 20:10 a 21:30: Pierce The Veil
- 23:00 a 01:00: Twenty One Pilots
- Escenario Doritos
- 16:00 a 16:40: We Are Scientists
- 17:20 a 18:10: Dope Lemon
- 19:00 a 20:10: Mother Mother
- 21:30 a 23:00: The Offspring
- Escenario Corona Cero
- 16:00 a 16:40: Militaire Gun
- 17:20 a 18:10: Baby Queen
- 19:00 a 20:10: Maisie Peters
- 21:30 a 23:00: Underworld
- Escenario Nivea
- 15:20 a 16:00: Jordana
- 16:40 a 17:20: Strawberry Guy
- 18:10 a 19:00: Σtella
- 20:10 a 21:10: Borns
- 23:00 a 0:00: Sebastien Tellier
- Escenario Viva Tent
- 15:30 a 16:00: Felipe Gordon
- 16:20 a 17:00: MS*Gloom
- 17:30 a 18:10: Princess Chelsea
- 18:40 a 19:30: The Hellp
- 20:00 a 21:00: New Constellations
- 21:40 a 22:40: Peaches
- 23:20 a 0:20: Rikas
- Escenario Corona
- Domingo 22 de noviembre
- Escenario Corona
- 15:20 a 16:00: Ratboys
- 16:40 a 17:20: Good Kid
- 18:10 a 19:00: The Black Crowes
- 20:20 a 21:20: Lola Young
- 23:00 a 01:00: The Strokes
- Escenario Doritos
- 16:00 a 16:40: Bad Suns
- 17:20 a 18:10: Manic Street Preachers
- 19:00 a 20:10: BUNT. (In The Round)
- 21:30 a 22:45: The xx
- Escenario Corona Cero
- 16:00 a 16:40: Freak Slug
- 17:20 a 18:10: Angine de Poitrine
- 19:20 a 20:10: Johnny Marr
- 22:00 a 23:00: Lil Yachty
- Escenario Nivea
- 15:20 a 16:00: Roar
- 16:40 a 17:20: Tripling Rock
- 18:10 a 19:00: Loyle Carner
- 20:10 a 21:30: Tricky
- Escenario Viva Tent
- 15:30 a 16:00: Celine Dessberg
- 16:20 a 17:00: Moyka
- 17:30 a 18:10: Ninajirachi
- 18:40 a 19:30: Ela Minus
- 20:00 a 21:00: Purity Ring
- 21:40 a 22:40: Rev Ru
- 23:20 a 0:50; Santigold
- Escenario Corona