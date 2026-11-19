La cartelera, horarios y maneras para seguir la16a edición del Corona Capital en plataformas digitales

Dónde ver por internet el Corona Capital | Claro Sports

La espera terminó para los amantes de la música alternativa, el rock y el indie en México. La decimosexta edición del Corona Capital ya tiene todo preparado para encender los motores de la capital del país con un cartel monumental encabezado por figuras de talla mundial como Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes. Para quienes no alcanzaron boletos o prefieren disfrutar de la experiencia desde la comodidad de su hogar, los organizadores han confirmado que habrá transmisión oficial y gratuita durante todo el fin de semana.

A continuación, te presentamos la guía definitiva con fechas, plataformas de streaming y los horarios oficiales de los escenarios principales para que no te pierdas ni un segundo de esta fiesta sonora.

¿Cuándo y dónde es el Corona Capital 2026?

El Corona Capital 2026 se llevará a cabo durante tres días: viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026. Como ya es tradición, la sede oficial será la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

MÁS INFORMACIÓN: Boletos para el Corona Capital

Para la edición del 2026, el festival reunirá a un total de 68 artistas y agrupaciones internacionales que se repartirán en múltiples escenarios. Las actividades musicales arrancarían diario alrededor de las 15:20 horas y se extenderán hasta la 01:00 de la madrugada del día siguiente, ofreciendo más de nueve horas de música continua.

¿Quién transmite en vivo el Corona Capital 2026 y dónde ver por TV y online?

Si te quedaste sin entradas o vives fuera de la capital mexicana, podrás seguir gran parte de las presentaciones en tiempo real sin costo alguno. A diferencia de otras ediciones donde la señal dependía de servicios de televisión de paga o plataformas de suscripción cerradas, este año el festival apostó por el acceso a través de sus redes sociales oficiales.

La transmisión oficial en vivo estará disponible gratis en las cuentas de YouTube y Facebook del Corona Capital.

Horarios oficiales por banda y escenarios en el Corona Capital 2026

Estos son los horarios confirmados para los dos escenarios principales del festival durante los tres días del Corona Capital: