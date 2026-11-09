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Así quedan las semifinales de la Liga Expansión MX Apertura 2026, al momento: partidos, cruces y dónde ver en vivo

Publicado por Abraham Bencid

La Liga Expansión MX define sus semifinales del Apertura 2026. Conoce los cruces, equipos clasificados, fechas, horarios y dónde ver los partidos en vivo

Litsas las semifinales del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX
Piratas FC avansó a semidinales del Apertura 2026 | Imago7

La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas. Después de una ronda de cuartos de final que se resolvió entre el 7 y 8 de noviembre, Atlético La Paz, Leones Negros, Atlético Morelia y Piratas FC consiguieron sus boletos para disputar la antesala de la final del campeonato.

Los cruces de semifinales enfrentarán a Atlético La Paz contra Piratas FC y a Leones Negros frente a Atlético Morelia. Los cuatro equipos finalizaron la fase regular en las primeras posiciones de la clasificación, por lo que las eliminatorias mantendrán el orden de los sembrados y definirán a los dos contendientes por el título.

Atlético La Paz aseguró su clasificación tras superar 4-3 a Tlaxcala en el marcador global, mientras que Leones Negros eliminó a Alacranes de Durango gracias a su mejor posición en la tabla, después de empatar 2-2 en el acumulado. Por su parte, Atlético Morelia derrotó 4-2 a Venados y Piratas dejó fuera a Cancún FC tras igualar 2-2 en el global.

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Con los enfrentamientos establecidos, la Liga de Expansión MX se prepara para disputar las semifinales entre el 11 y el 15 de noviembre de 2026. Los clubes mejor ubicados tendrán la oportunidad de cerrar sus series como locales, mientras que las fechas específicas, los horarios y los canales de transmisión deberán confirmarse en el calendario oficial de cada eliminatoria.

¿Cómo se juegan las semifinales de la Liga Expansión MX Apertura 2026? Partidos y sedes definidas

Las semifinales del Apertura 2026 se disputarán a partidos de ida y vuelta, con los cuatro equipos clasificados distribuidos según su posición en la tabla general. Atlético La Paz, líder de la fase regular, enfrentará al cuarto lugar, Piratas FC, mientras que Leones Negros, segundo clasificado, se medirá al Atlético Morelia, tercero del campeonato.

Estos son los cruces confirmados, las sedes y el orden de los partidos de semifinales:

SemifinalPartido de idaPartido de vuelta
Atlético La Paz vs Piratas FCPiratas vs La Paz — Estadio Luis ‘Pirata’ FuenteLa Paz vs Piratas — Estadio Guaycura
Leones Negros vs Atlético MoreliaMorelia vs Leones Negros — Estadio MorelosLeones Negros vs Morelia — Estadio Jalisco

Atlético La Paz y Leones Negros contarán con la ventaja de disputar el encuentro de vuelta en sus respectivos estadios. Además, la posición de la fase regular será un factor para definir a los finalistas en caso de empate en el marcador global, tal como ocurrió con Leones Negros y Piratas durante los cuartos de final.

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¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Expansión MX Apertura 2026?

Atlético La Paz terminó como líder general del Apertura 2026 con 30 puntos, los mismos que consiguió Leones Negros, aunque el conjunto bajacaliforniano obtuvo una mejor diferencia de goles. Atlético Morelia terminó tercero con 26 unidades y Piratas FC ocupó el cuarto puesto con 25 puntos.

Así terminó la tabla general de la Liga de Expansión MX tras las 15 jornadas de la fase regular, antes del inicio de la Liguilla:

Pos.EquipoPJDGPuntos
1Atlético La Paz15+1830
2Leones Negros15+1430
3Atlético Morelia15+726
4Piratas FC15+1225
5Cancún FC15+1025
6Venados FC15+625
7Alacranes de Durango15+624
8Tlaxcala FC15+222
9Alebrijes de Oaxaca15-1022
10Mineros de Zacatecas15018
11Tapatío15-318
12Correcaminos15-317
13Dorados de Sinaloa15-916
14Jaiba Brava15-1015
15Cruz Azul Hidalgo15-714
16Tepatitlán FC15-337

Los cuatro equipos que permanecen en la disputa del campeonato corresponden a los primeros cuatro lugares de esta clasificación. La posición final resulta relevante porque los clubes mejor sembrados cerrarán como locales y tendrán ventaja deportiva en caso de igualdad global en semifinales.

Semifinales de la Liga Expansión MX Apertura 2026: ¿Cuándo y a qué hora se juegan?

Las semifinales comenzarán el miércoles 11 de noviembre y concluirán el domingo 15 de noviembre de 2026. El calendario contempla dos días para los encuentros de ida y otros dos para las vueltas, aunque la asignación específica de fechas y horarios para cada enfrentamiento permanece pendiente de confirmación oficial.

InstanciaFechaHorarios
Semifinales de idaMiércoles 11 y jueves 12 de noviembrePor confirmar
Semifinales de vueltaSábado 14 y domingo 15 de noviembrePor confirmar
Final de idaSábado 21 de noviembrePor confirmar
Final de vueltaSábado 28 de noviembrePor confirmar

Los horarios definitivos dependerán de la programación de la Liga de Expansión MX y de los acuerdos con los clubes participantes. La Paz y Leones Negros tendrán prioridad para definir las condiciones de sus partidos de vuelta, mientras que Morelia y Piratas abrirán las eliminatorias en casa.

¿Quién transmite en vivo las semifinales de la Liga Expansión MX y dónde ver por TV y online?

Los partidos de la Liguilla de la Liga de Expansión MX se han transmitido en México a través de ESPN, Disney+ Premium y AYM Sports. Estas señales ofrecieron cobertura de los cuartos de final, incluidos los encuentros de Atlético La Paz, Leones Negros, Atlético Morelia y Piratas FC.

Las opciones de televisión y plataformas digitales que han emitido encuentros de la fase final son las siguientes:

Canal o plataformaModalidad
ESPN, ESPN 2 y ESPN 4Televisión de paga, según el partido
Disney+ PremiumStreaming por suscripción
AYM SportsTelevisión de paga y opciones digitales
YouTube de AYM SportsTransmisión gratuita de determinados encuentros

Hasta el cierre de esta actualización, no se ha confirmado la distribución específica de las transmisiones de las cuatro semifinales. Por lo tanto, los aficionados deberán consultar la programación oficial para conocer qué canal tendrá cada partido, así como las opciones disponibles para seguirlos por internet.

El Apertura 2026 entra así en su penúltima eliminatoria con Atlético La Paz, Leones Negros, Atlético Morelia y Piratas FC en busca de los dos lugares de la final, cuya vuelta está prevista para el 28 de noviembre.

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