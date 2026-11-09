Así quedan las semifinales de la Liga Expansión MX Apertura 2026, al momento: partidos, cruces y dónde ver en vivo

La Liga Expansión MX define sus semifinales del Apertura 2026. Conoce los cruces, equipos clasificados, fechas, horarios y dónde ver los partidos en vivo

Piratas FC avansó a semidinales del Apertura 2026 | Imago7

La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas. Después de una ronda de cuartos de final que se resolvió entre el 7 y 8 de noviembre, Atlético La Paz, Leones Negros, Atlético Morelia y Piratas FC consiguieron sus boletos para disputar la antesala de la final del campeonato.

Los cruces de semifinales enfrentarán a Atlético La Paz contra Piratas FC y a Leones Negros frente a Atlético Morelia. Los cuatro equipos finalizaron la fase regular en las primeras posiciones de la clasificación, por lo que las eliminatorias mantendrán el orden de los sembrados y definirán a los dos contendientes por el título.

Atlético La Paz aseguró su clasificación tras superar 4-3 a Tlaxcala en el marcador global, mientras que Leones Negros eliminó a Alacranes de Durango gracias a su mejor posición en la tabla, después de empatar 2-2 en el acumulado. Por su parte, Atlético Morelia derrotó 4-2 a Venados y Piratas dejó fuera a Cancún FC tras igualar 2-2 en el global.

Con los enfrentamientos establecidos, la Liga de Expansión MX se prepara para disputar las semifinales entre el 11 y el 15 de noviembre de 2026. Los clubes mejor ubicados tendrán la oportunidad de cerrar sus series como locales, mientras que las fechas específicas, los horarios y los canales de transmisión deberán confirmarse en el calendario oficial de cada eliminatoria.

¿Cómo se juegan las semifinales de la Liga Expansión MX Apertura 2026? Partidos y sedes definidas

Las semifinales del Apertura 2026 se disputarán a partidos de ida y vuelta, con los cuatro equipos clasificados distribuidos según su posición en la tabla general. Atlético La Paz, líder de la fase regular, enfrentará al cuarto lugar, Piratas FC, mientras que Leones Negros, segundo clasificado, se medirá al Atlético Morelia, tercero del campeonato.

Estos son los cruces confirmados, las sedes y el orden de los partidos de semifinales:

Semifinal Partido de ida Partido de vuelta Atlético La Paz vs Piratas FC Piratas vs La Paz — Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente La Paz vs Piratas — Estadio Guaycura Leones Negros vs Atlético Morelia Morelia vs Leones Negros — Estadio Morelos Leones Negros vs Morelia — Estadio Jalisco

Atlético La Paz y Leones Negros contarán con la ventaja de disputar el encuentro de vuelta en sus respectivos estadios. Además, la posición de la fase regular será un factor para definir a los finalistas en caso de empate en el marcador global, tal como ocurrió con Leones Negros y Piratas durante los cuartos de final.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Expansión MX Apertura 2026?

Atlético La Paz terminó como líder general del Apertura 2026 con 30 puntos, los mismos que consiguió Leones Negros, aunque el conjunto bajacaliforniano obtuvo una mejor diferencia de goles. Atlético Morelia terminó tercero con 26 unidades y Piratas FC ocupó el cuarto puesto con 25 puntos.

Así terminó la tabla general de la Liga de Expansión MX tras las 15 jornadas de la fase regular, antes del inicio de la Liguilla:

Pos. Equipo PJ DG Puntos 1 Atlético La Paz 15 +18 30 2 Leones Negros 15 +14 30 3 Atlético Morelia 15 +7 26 4 Piratas FC 15 +12 25 5 Cancún FC 15 +10 25 6 Venados FC 15 +6 25 7 Alacranes de Durango 15 +6 24 8 Tlaxcala FC 15 +2 22 9 Alebrijes de Oaxaca 15 -10 22 10 Mineros de Zacatecas 15 0 18 11 Tapatío 15 -3 18 12 Correcaminos 15 -3 17 13 Dorados de Sinaloa 15 -9 16 14 Jaiba Brava 15 -10 15 15 Cruz Azul Hidalgo 15 -7 14 16 Tepatitlán FC 15 -33 7

Los cuatro equipos que permanecen en la disputa del campeonato corresponden a los primeros cuatro lugares de esta clasificación. La posición final resulta relevante porque los clubes mejor sembrados cerrarán como locales y tendrán ventaja deportiva en caso de igualdad global en semifinales.

Semifinales de la Liga Expansión MX Apertura 2026: ¿Cuándo y a qué hora se juegan?

Las semifinales comenzarán el miércoles 11 de noviembre y concluirán el domingo 15 de noviembre de 2026. El calendario contempla dos días para los encuentros de ida y otros dos para las vueltas, aunque la asignación específica de fechas y horarios para cada enfrentamiento permanece pendiente de confirmación oficial.

Instancia Fecha Horarios Semifinales de ida Miércoles 11 y jueves 12 de noviembre Por confirmar Semifinales de vuelta Sábado 14 y domingo 15 de noviembre Por confirmar Final de ida Sábado 21 de noviembre Por confirmar Final de vuelta Sábado 28 de noviembre Por confirmar

Los horarios definitivos dependerán de la programación de la Liga de Expansión MX y de los acuerdos con los clubes participantes. La Paz y Leones Negros tendrán prioridad para definir las condiciones de sus partidos de vuelta, mientras que Morelia y Piratas abrirán las eliminatorias en casa.

¿Quién transmite en vivo las semifinales de la Liga Expansión MX y dónde ver por TV y online?

Los partidos de la Liguilla de la Liga de Expansión MX se han transmitido en México a través de ESPN, Disney+ Premium y AYM Sports. Estas señales ofrecieron cobertura de los cuartos de final, incluidos los encuentros de Atlético La Paz, Leones Negros, Atlético Morelia y Piratas FC.

Las opciones de televisión y plataformas digitales que han emitido encuentros de la fase final son las siguientes:

Canal o plataforma Modalidad ESPN, ESPN 2 y ESPN 4 Televisión de paga, según el partido Disney+ Premium Streaming por suscripción AYM Sports Televisión de paga y opciones digitales YouTube de AYM Sports Transmisión gratuita de determinados encuentros

Hasta el cierre de esta actualización, no se ha confirmado la distribución específica de las transmisiones de las cuatro semifinales. Por lo tanto, los aficionados deberán consultar la programación oficial para conocer qué canal tendrá cada partido, así como las opciones disponibles para seguirlos por internet.

El Apertura 2026 entra así en su penúltima eliminatoria con Atlético La Paz, Leones Negros, Atlético Morelia y Piratas FC en busca de los dos lugares de la final, cuya vuelta está prevista para el 28 de noviembre.