Cinco clubes de la Liga de Expansión iniciaron audiencias ante el TAS para recuperar el ascenso y descenso en México. El fallo podría llegar en diciembre de 2026 o enero de 2027

El futuro del ascenso y descenso en el fútbol mexicano entró en una nueva etapa este miércoles 18 de noviembre, con el inicio de las audiencias ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). La Cámara Nacional de Comercio, en la Ciudad de México, es la sede de un procedimiento que podría modificar las condiciones de competencia entre la Liga MX y la Liga de Expansión, después de seis años sin movimientos deportivos entre ambas categorías.

Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC y Mineros de Zacatecas son los cinco clubes que mantienen la disputa legal contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX. Su objetivo es recuperar la posibilidad de alcanzar la Primera División a través de los resultados obtenidos en la cancha, un mecanismo suspendido desde 2020.

De acuerdo con información de Esteban Garrido, quien se encuentra en el lugar de los hechos, la primera audiencia comenzó a las 09:00 horas, después de que los representantes de ambas partes llegaron alrededor de las 08:00 y 08:30. La jornada contempla la presentación de argumentos, documentos y pruebas, en un proceso que continuará el jueves 19 de noviembre y cuya resolución podría conocerse hasta finales de 2026 o principios de 2027.

¿Qué equipos participan en la audiencia del TAS y cuáles son sus argumentos?

Los representantes de Leones Negros, Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC y Mineros de Zacatecas acudieron a la audiencia para defender su postura ante el organismo internacional. Por parte de las autoridades del fútbol mexicano estuvieron presentes Francisco Iturbide, presidente ejecutivo de la Liga MX, e Iñigo Riestra, secretario general de la FMF, acompañados de sus respectivos equipos jurídicos.

Uno de los principales argumentos de los demandantes es la impugnación del artículo 35 del Reglamento de Competencia 2026-2027, que establece la imposibilidad de ascender desde la Liga de Expansión y descender desde la Liga MX. Los clubes consideran que esta disposición les impide competir por un lugar en la máxima categoría mediante el mérito deportivo, por lo que solicitan que el TAS examine su legalidad.

La controversia tiene su origen en abril de 2020, cuando la FMF aprobó suspender el ascenso y descenso durante seis temporadas, como parte de las medidas adoptadas ante los problemas económicos de los clubes. Los equipos inconformes sostienen que ese periodo terminó con la campaña 2025-2026 y cuestionan la decisión de mantener el sistema cerrado en la temporada actual, pese al plazo establecido originalmente.

Este procedimiento tiene un antecedente importante. En septiembre de 2025, el TAS rechazó una apelación presentada por seis clubes de la Liga de Expansión, al considerar que la suspensión todavía comprendía la temporada 2025-2026. Sin embargo, el nuevo recurso, registrado bajo el expediente CAS 2026/A/12590, cuestiona las disposiciones aprobadas para el ciclo siguiente, después del vencimiento de aquel periodo.

Durante la primera jornada, ambas partes tienen la oportunidad de presentar sus argumentos ante el tribunal. La sesión tuvo una pausa alrededor de las 13:30 horas y está previsto que concluya cerca de las 18:00. El objetivo de estas comparecencias es que el panel arbitral cuente con los elementos necesarios para determinar si las disposiciones vigentes se ajustan a las obligaciones de las autoridades del fútbol mexicano.

¿Cuándo dará su resolución el TAS y qué pasará con el ascenso y descenso en México?

La segunda audiencia está programada para el jueves 19 de noviembre, con un horario estimado de 09:00 a 14:00 horas. Esta sesión permitirá completar la presentación de los argumentos y pruebas de las partes involucradas, aunque no se espera que el tribunal anuncie una resolución al término de las comparecencias.

Conforme a la información recabada en el lugar, el fallo podría conocerse en diciembre de 2026 o enero de 2027. No obstante, el TAS todavía no ha comunicado una fecha oficial, por lo que estos meses representan una estimación y no un plazo definitivo para resolver el expediente.

En caso de una resolución favorable para los clubes de la Liga de Expansión, el regreso del ascenso y descenso no necesariamente sería inmediato. Las autoridades del fútbol mexicano tendrían que atender los términos del fallo y determinar las modificaciones reglamentarias y los procedimientos necesarios para su aplicación. Por cuestión de tiempos, el escenario más probable es que el Clausura 2027 comience bajo las condiciones actuales, mientras se define el futuro del sistema de competencia.

Los representantes de los cinco clubes tampoco tienen previsto ofrecer declaraciones durante la primera jornada, aunque el jueves podrían pronunciarse públicamente después de concluir las audiencias. La determinación del TAS será un paso importante para definir si el mérito deportivo recupera su lugar como vía de acceso a la Primera División o si permanece el modelo que ha impedido el ascenso y descenso en el fútbol mexicano desde 2020.