El análisis, quiniela y picks para la undécima jornada del fútbol americano profesional: ¿Quién ganará los partidos de este fin de semana?

Picks NFL 2026 Semana 11 | Imago7

Desde que la NFL anunció las fechas de todos sus partidos de la temporada 2026, la Semana 11 estaba marcada en el calendario por par de razones. Primero, es el bye-pocalipsis, porque seis equipos descansan y eso causa caos en los jugadores del Fantasy Football porque demasiados jugadores están fuera. El segundo es que el fútbol americano vuelve a México.

Cuatro años después del 49ers-Cardinals del 2022, tendremos un partidazo al sur de la CDMX entre 49ers y Vikings. Es uno de los mejores partidos de la temporada y, por mucho, el mejor de la Semana 11, que pinta a ser históricamente dispareja. Esta jornada, tenemos a cinco equipos que son favoritos por 10 o más puntos (Texans, Chiefs, Bills, Bears y Broncos), algo que no se veía previo a la Semana 13 desde 2009, según información de Action Network. De los 13 juegos, nueve tienen líneas de seis puntos, algo solo visto tres ocasiones desde 2010 a esta altura de la temporada (Semana 5 de 2020, Semana 10 de 2014 y Semana 8 de 2013). En promedio, la línea de puntos es de 8.15 puntos, el máximo desde 1977.

Los favoritos llevan un mes imprimiendo dinero. De la Semana 7 a la 10, ganaron 44 de 57 partidos, cobrando en 36. Favoritos de 4 puntos o más ganaron 16 de 17 juegos, con la única excepción la máquina de contenido que son los Dallas Cowboys ante Gardner Minshew en labor de relevo. Esto eventualmente va a cambiar, porque no es por nada que surgen cada vez más casinos, ¿pero de verdad alguien quiere ir con Daniel Jones, Carson Beck, Kyle McCord, Jalen Milroe y otros quarterbacks de esa calaña? Puede que no sea la jornada más atractiva, pero en poco tendremos algo para limpiar el paladar: el día 25 inicia la Semana 12, la de Acción de Gracias, en la que tendrá juegos en miércoles, jueves, viernes, domingo y lunes. Esa jornada partiremos los picks, con los tres primeros días en miércoles y el resto más adelante. Al tiempo. Ahora vamos con la Semana 11.

Momios y línea entre paréntesis, consultados el jueves. El ganador directo aparecerá primero, el ganador contra la línea en mayúsculas y con la línea del casino indicado. Dudas, sugerencias, comentarios y mentadas las atendemos en @hlazzeri13. SALTAR A UN PARTIDO: Colts vs Texans (TNF) | Steelers vs Eagles | Buccaneers vs Lions | Titans vs Cowboys | Ravens vs Panthers | Dolphins vs Bills | Saints vs Bears | Cardinals vs Chiefs | Jets vs Chargers | Raiders vs Broncos | Vikings vs 49ers (SNF en México) | Bengals vs Commanders (MNF)

Picks NFL 2026 Colts vs Texans | Brad Rempel-Imagn Images

Indianapolis Colts en Houston Texans (-12.5, 44.0)

Los Houston Texans son una de las más grandes decepciones de la temporada. La defensa se cayó a pedazos tras dos temporadas entre lo mejor de la liga y tienen la misma cantidad de victorias que los Colts, quienes activaron el modo venta hace par de semanas y casi pierden ante Miami y Kyle McCord de QB. Así se explica que Houston sea favorito por doble dígito

C.J. Stroud debería de quemar a un perímetro de los Colts que no tendrá a Charvarius Ward, Sauce Gardner está en duda y son de los que menos presionan en la NFL. En el sureste de Texas no habrá mal clima, como en la segunda mitad en Cleveland. Cerrar el partido podría costarles porque no corren bien el balón, algo que no va a solucionar el regreso de David Montgomery (promedia menos de 3 yardas por acarreo). La defensa de Houston tiene métricas decentes jugada a jugada, pero han permitido demasiados pases largos. Tienen bajas este jueves, ya que Danielle Hunter no jugará y Azeez Al-Shaair fue puesto en reserva de lesionados. Daniel Jones tendrá que lanzar para mantenerse cerca, pero tendría media línea ofensiva fuera y no tienen receptores tras cambiar a Josh Downs y Keenan Allen. Kyle McCord lanzó apenas 209 yardas, 101 más que Danny Dimes ante benditos Dolphins. Houston se puede enfocar en atascar la caja y dudo que Dulin, Burks y compañía les hagan daño.

Resulta que en esta rivalidad, los Texans solo una vez le han podido ganar a Indy en casa por más de dos touchdowns (34-7 en la Semana 1 de 2011, la campaña que no jugó Peyton Manning tras ser operado del cuello y Kerry Collins fue el QB de los Colts). Ni a Riley Leonard le pudieron ganar por paliza el año pasado. Houston apenas tiene marca de 8-15-1 en casa en esta serie y aunque Shane Steichen suele tener un buen plan de juego inicial, Houston querrá sangre tras perder el primer duelo (aunque no jugó Nico Collins). Con bajas en la OLine y un precario cuerpo de receptores, no creo que Indy tenga los 20 puntos que necesitaría para estar en esto. No cometeré otra osadía como el día que decidí que era buena idea ir con Joe Fagnano en una pierna. TEXANS (-12.5 en Caliente) 31, Colts 14. VOLVER A LOS PARTIDOS

Picks NFL 2026 Steelers vs Eagles | Joseph Maiorana-Imagn Images

Pittsburgh Steelers en Philadelphia Eagles (+4.5, 37.5)

Los Steelers no han ganado en Philly en la Era del Super Bowl. Su último triunfo fue en 1965. Si no es ante Joe Milton, no sé cuándo vaya a ser. Eagles viene de su semana de descanso, por lo que podrían recuperar a sus receptores, DeVonta Smith y Dontayvion Wicks. Saquon tuvo par de semanas para reposar. No habrán mejores condiciones para que Sean Mannion muestre su ofensiva.

En la defensiva es donde el duelo no es del todo favorable. Philly cambió a Jordan Davis, algo que no es lo ideal ante un equipo que quiere correr tanto como Pittsburgh. No pudieron hacerlo ante los Bengals, en buena medida porque iban abajo 10-0 tras tener apenas tres snaps de ofensiva, pero antes de eso tenían uno de los mejores ataques terrestres de la NFL. El esquema del coach Fangio, de jugar con personal ligero, jugar zona y no cargar, ha estado mucho peor en 2026 que en años previos. A los Steelers les ha costado lanzar ante cobertura individual y cargas. Es probable que los Steelers echen lámina con su personal pesado. La defensa relativamente han mantenido a los Eagles en los partidos ante Rams, Panthers, Cowboys, Giants y Commanders, pero al final se doblan porque el ataque no les da un respiro: promedian 4.4 puntos en la segunda mitad, y eso incluye 20 puntos en las primeras dos semanas.

Pittsburgh, por su ofensiva, es perfectamente capaz de perder este partido, pero he sido quemado muchas veces por Philly y no tengo la más mínima intención de respaldar a Joe Milton. STEELERS (-4.5 en Caliente) 20, Eagles 13. VOLVER A LOS PARTIDOS

Tampa Bay Buccaneers en Detroit Lions (-7.5, 44.5)

Tras el partido en Alemania, la línea abrió en Lions -3.5, pero Baker Mayfield parece que no jugará, así que tenemos a Detroit favorito por un touchdown ante Jalon Daniels, quien es más móvil, pero le tratan con pinzas en el juego por pase, tratando de que no cometa errores.

Tampa Bay salvó su temporada porque tiene una de las mejores defensivas de la liga. Utilizan una fórmula similar a la de Minnesota: cargar mucho para congestionar el juego terrestre, obligar a muchos pases cortos, con la posibilidad de confundir al QB porque nunca sabes quién presiona o quién se va a cobertura. Jared Goff tiene un historial considerable ante el coach Todd Bowles, aunque en los últimos duelos les ha costado (ganaron 24-9 en 2025, perdieron 16-20 en 2024). La baja de Aidan Hutchinson podría contribuir a que los Bucs estén en el partido, porque se caen a pedazos en temas de presión sin su mejor edge. Los Bucs quieren correr y Detroit no ha sido tan sólido contra la carrera.

La ofensiva de los Bucs no me encanta y si los Lions ponen distancia de por medio temprano, van a cobrar, pero Tampa no ha perdido por más de una posesión este año. Bien puede ser un duelo similar al Minnesota-Detroit de hace unas semanas. Lions 20, BUCS (+7.5 en Novibet) 16. VOLVER A LOS PARTIDOS

NFL Picks 2026 Titans vs Cowboys | Kevin Jairaj-Imagn Images

Tennessee Titans en Dallas Cowboys (-8.5, 54.5)

Cada que los Giants tropiezan, Dallas se niega a volver a la contienda de la NFC Este. Perder ante los 49ers no es nada de qué avergonzarse, pero la actuación defensiva sí que lo es. Elijan su momento favorito: Quinnen Williams siendo levantado en un bloqueo por un corredor (y lo siguió en rueda de prensa respondiendo ‘me quedaré esa información para mí…’), o Deebo Samuel tomando una reversible para TD sin que hubiera un defensivo en el mismo código postal, o cualquiera de los touchdowns de Christian McCaffrey.

Llega un partido menos complicado ante los Titans, pero hay que reconocerle a Robert Saleh que no ha perdido el vestidor y están jugando duro. Llevan cuatro partidos al hilo anotando al menos 23 puntos, ante rivales decentes (Colts no tanto, pero sí Browns, Bengals y Jaguars). Han decidido ser una ofensiva más estilo ‘colegial’, de pases cortos y jugadas sin reunión. Dallas va a cambiar de coordinador defensivo, pero cuesta imaginar un cambio radical.

Es una línea grande de puntos y Dallas no ha dado razones para confiar en ellos como favoritos de más de un TD. Hasta perdieron con Arizona de Gardner Minshew. Cowboys 31, TITANS (+8.5 en Novibet) 24. VOLVER A LOS PARTIDOS

Baltimore Ravens en Carolina Panthers (-3.0, 43.5)

Este partido me rebasa. ¿Por qué Carolina es favorito por solo un gol de campo ante Jacoby Brissett? Yo sé que están en la NFC Sur, pero esto indicaría que son un equipo similar a los Ravens con el cuarto QB del año. Algo huele mal.

Baltimore no puede correr sin Lamar Jackson. Derrick Henry lleva cinco partidos sin superar las 60 yardas por tierra, con su peor promedio de yardas por acarreo (3.8). Carolina, salvo dos partidos infames ante Chicago y Tampa, han limitado al resto de ataques terrestres. Les cuesta marcar los pases cortos, especialidad de Jacoby Brissett. Por ahí está el partido para Baltimore si su defensa no colapsa. Acaban de permitirle más de 100 yardas por tierra a Omarion Hampton y 23 puntos a los Chargers. Carolina ha cambiado su ataque por las lesiones, usando personal pesado y corriendo más. Eso es justo lo que le incomoda a Baltimore.

El tema es que la línea ya llegó a un gol de campo, lo que da margen de maniobra para los visitantes, que aunque tienen menos descanso, llegan con mucha más urgencia porque se les escapan los puestos de comodines. Necesitan más el partido… y la línea es rara. RAVENS (+3.0 en Caliente) 24, Panthers 23. VOLVER A LOS PARTIDOS

Picks NFL 2026 Dolphins vs Bills | Gregory Fisher / USA Today Sports

Miami Dolphins en Buffalo Bills (-18.5, 45.5)

No vayan a pensar, por un instante, que la defensiva de los Bills es buena. Cualquier equipo luciría tras medirse a Joe Fagnano, Carson Wentz, y el combo Geno Smith-Cade Klubnik. Kyle McCord no va a ser un reto mayor, menos porque Miami suele sufrir cuando sube al frío del oeste de Nueva York.

La defensa de Miami, con la baja de Zach Seiler, se ha desfondado contra la carrera. Mal cuento cuando se medirán a James Cook, aunque si sacan ventaja rápido, podríamos ver mucho a Ray Davis para conservar piernas. Los Fins permiten 73.6% de completos, los peores de toda la NFL y mal cuento ante Josh Allen. El tema aquí es el calendario: Buffalo juega en Thanksgiving ante Kansas City. Podrían quitar el pie del acelerador. Miami, pese a muchos problemas, ha movido el balón aceptablemente bien los últimos dos meses. Son demasiados puntos. Bills 29, DOLPHINS (+18.5 en Novibet) 14. VOLVER A LOS PARTIDOS

New Orleans Saints en Chicago Bears (-11.5, 48.5)

En los últimos siete juegos, solo un equipo no anotó 20 puntos ante los Saints: Pittsburgh, en París. Chicago, tras su semana de descanso, tienen el potencial de poner un numerito porque tendrán de regreso a todo su arsenal, y la defensa de New Orleans no tiene el esquema caótico para ocasionar otras cuatro intercepciones de Caleb Williams. Los Saints tienen otro problema: su ofensiva tarda en arrancar. Son de los equipos que menos anotan en el cuarto periodo. Su juego por tierra no es el sello distintivo de su ofensiva, así que no es que se vean obligados a tener un ataque ‘unidimensional’.

La cuestión aquí es la situación de calendario. El próximo jueves, Chicago juega en el Día del Pavo en Detroit, en un partido clave por la NFC Norte. Podrían poner el ‘coche en neutral’ en la segunda parte. Tyler Shough no está luciendo particularmente bien, pero que tiene muchas manos para recortar. Aún si el juego tiene diferencia de tres anotaciones en el cuarto periodo, la línea estará en juego. Son demasiados puntos. Bears 27, SAINTS (+11.5 en Caliente) 17. VOLVER A LOS PARTIDOS

Picks NFL 2026 Cardinals vs Chiefs | KEVIN C. COX / GETTY IMAGES VIA AFP

Arizona Cardinals en Kansas City Chiefs (-16.0, 40.5)

El debut de Carson Beck no fue tan malo como el 34-6 final ante Rams indica. Solo consiguieron seis primeros y diez, pero en parte es porque no tuvieron el balón en la segunda mitad. Lo ganaban 6-3 entrando a la pausa de los dos minutos de la primera mitad, cuando llegó una secuencia desafortunada que incluyó una intercepción de rebote. Cuando volvió a tener el balón, Arizona lo perdía 24-6. Otra intercepción, otro TD de L.A. y game over.

Ahora le toca ir de visitante, con un equipo que sigue muy lesionado, ante los Chiefs. Rams mostró que, sin mayores amenazas aéreas, se le puede correr a los Cardinals, y KC tiene más talento en ataque ahora. Anotarán los puntos que quieran anotar. El problema es que tienen partido en Accion de Gracias ante los Bills, por lo que también podrían apagar máquinas temprano, pero me niego a ir con Carson Beck ante la defensa de Spags, que podría replicar el esquema de doble cobertura a Trey McBride y suerte lanzando a Fehoko, Virgil y Duvernay. CHIEFS (-16.0 en Caliente) 27, Cardinals 10. VOLVER A LOS PARTIDOS

New York Jets en Los Angeles Chargers (-3.5, 41.5)

Partido clave por la primera selección del próximo Draft. Luego de que los Chargers finalmente ganaron, Tennessee tiene el primer pick, pero L.A. y Miami están con una victoria, con Eagles y Jets cerca. La temporada está perdida para ambos y lo sensato sería pensar en el futuro, léase perder, pero no sé si estos equipos estén en virtud de tankear. Chargers tiene en teoría QB y un coach medio psicópata que quiere jugar duro, mientras que Aaron Glenn tiene grado menos que imposible volver, por lo que juega con urgencia de mantener el puesto o buscar otra chamba para 2027.

La clave para este juego es la salud de Geno Smith. El QB salió lesionado ante los Bills y eso complicó la remontada. Si está sano, debería de poder lanzar sin problemas porque Jacoby Brissett, con apenas unos cuantos días en Baltimore, les pasó para más de 300 yardas. Chargers no tiene la pegada para anotar demasiados puntos, ni siquiera ante una defensa tan mala como la de los neoyorkinos. No me encanta esto, pero tomamos los puntos. La salud del QB visitante me impide ir con ellos con la sorpresa completa. Chargers 20, JETS (+3.5 en Novibet) 17. VOLVER A LOS PARTIDOS

NFL Picks 2026 Jaguars vs Giants | JOHNNIE IZQUIERDO / GETTY IMAGES VIA AFP

Jacksonville Jaguars en New York Giants (+6.0, 46.5)

El 22 de noviembre, Giants jugará por primera vez ante un equipo con marca ganadora. Su calendario ha sido el más sencillo de toda la NFL. Solo se han enfrentado a un rival decente en ofensiva y perdieron 28-6 ante los Rams. Jayden Daniels les debió ganar dos partidos. Conclusión: felicidades por ser líderes de la NFC Este y seguramente llegar a los Playoffs, pero no son un buen equipo.

El duelo ante Jacksonville es complicado. La ofensiva de los Jags es de lo mejor de la liga y su defensa estrenaría a sus ‘juguetes nuevos’, Jessie Bates III, Davon Godchaux y Jordan Davis, adquiridos en la fecha límite de cambios. Son un muro contra la carrera y por pase cubren bien a los TE, así que será complicado para Isaiah Likely. Travis Hunter podría enfocarse en Malik Nabers y a ver a quién le lanza J.J. McCarthy.

Jaguars no es un equipo que esté habituado a ser amplio favorito fuera de casa, pero tienen mejor QB, mejor coach y más talento. Tendrían que cometer muchos errores para dejar ir este partido, cosa que no estoy en virtud de averiguar. JAGUARS (-6.0 en Caliente) 29, Giants 17. VOLVER A LOS PARTIDOS

Las Vegas Raiders en Denver Broncos (-10.0, 40.5)

La vida puso a Fernando Mendoza en una situación espantosa para tener sus primeros partidos en la NFL. Su primera titularidad fue ante los Seahawks, la mejor defensa de la liga, y Brock Bowers se lesionó en el primer cuarto. Ahora tiene que subir a la altitud de Denver, contra otra defensiva top, y seguramente sin su TE estrella, quien es básicamente la única amenaza en el juego aéreo que tienen los negro y plata.

Es bien difícil pensar que los Broncos pueden sacar a ningún rival de la cancha, pero Las Vegas quizá sea la excepción. Se terminó su racha de seis partidos permitiendo 30 puntos o más, pero porque Seattle tenía a Drew Lock entre algodones y porque perdieron un balón en zona roja, además de fallar un gol de campo. Bien pudieron anotar 31.

Denver, con el regreso del novato Jonah Coleman, ha comenzado a correr el balón. Bo Nix no es la octava maravilla, pero los últimos tres juegos han promediado 28 puntos. Si alcanzan una cifra similar, deberían cobrar. Tienen partido en Black Friday que podría llevarles a cuidar gente sobre el cierre, pero la única forma en que Vegas esté en esto es si Denver pierde múltiples balones. BRONCOS (-10.0 en Caliente) 27, Raiders 14. VOLVER A LOS PARTIDOS

Picks NFL 2026 Vikings vs 49ers | Imago7

Minnesota Vikings en San Francisco 49ers (-3.0, 46.5 en México)

El regreso de la NFL a México presenta el partido de la semana y uno de los juegos del año. Un fascinante juego de ajedrez entre las cargas de Brian Flores y la mejor mente ofensiva de la NFL, Kyle Shanahan. San Francisco suele jugar con personal pesado, pero no le tienen miedo al blitz, confiando que Purdy diagnostique y suerte derribando en campo abierto a Deebo Samuel, George Kittle o Christian McCaffrey. Si vuelve Mike Evans, tendrían otra arma para mover las cadenas. Dudo que un equipo domine ampliamente de ese lado del balón, por más que Flores limitó a los Niners a 17 puntos en cada uno de sus enfrentamientos previos, pero ambos fueron en Minnesota, con el ruido del domo.

Así que el jugador clave es Kirk Cousins. El 30-10 en Green Bay es muy engañoso, porque no es que la ofensiva tuviera mucho éxito; de hecho, fue resultado de las pérdidas de balón. En el tema de salud, tienen problemas: San Francisco recuperaría a sus córners lesionados, Minnesota pierde a Jordan Addison, pero apunta a volver T.J. Hockenson. Los 49ers permitieron 40 puntos a Dallas, pero Minnesota no tiene tantas armas en el juego por pase y los Niners limitan los pases por el centro, que es el pan de cada día para el Capitán Kirk.

Ambos equipos tienen marca positiva en partidos internacionales, pero los 49ers estuvieron en la CDMX en 2022. Tienen más experiencia lidiando con la altitud y el reloj biológico lo tienen ligeramente a su favor, además de que son un equipo pesado y físico, como Buffalo y Detroit, los responsables de las derrotas de Minnesota este año. 49ERS (-3.0 en Caliente) 24, Vikings 20. VOLVER A LOS PARTIDOS

Cincinnati Bengals en Washington Commanders (+6.5, 54.0)

Joe Burrow está construyendo su campaña de MVP. Intentaron tener una ofensiva más pesada, bajo centro y corriendo el balón, pero no tuvieron éxito. Volvieron a la ofensiva tipo Peyton Manning, de puro shotgun y lanzando a los receptores, y están encendidos. La fortaleza defensiva de Washington es contra la carrera. Contra el pase tratan de generar caos con cargas, pero no es lo ideal ante Burrow porque tiene receptores grandes, que pueden ganar 1 a 1.

Así que dependerá de lo que pueda hacer Jayden Daniels. No puede esperar mayor aporte terrestre y DJ Turner quita un tercio del campo, pero Cincinnati permite muchos pases al interior. Diggs, Chig y el novato Williams deberían de tener relativo éxito por ahí. Los QBs móviles les causan problemas. Hay avenidas para que puedan estar relativamente cerca en un partido cuya línea creció un gol de campo tras la paliza del domingo por la noche. Cincy es un buen equipo, contendiente, pero no olvidemos que casi pierden con los Titans hace no mucho. Bengals 27, COMMANDERS (+6.5 en Caliente) 21. VOLVER A LOS PARTIDOS

Picks NFL 2026: 99-50-1 directo | 65-81-4 contra la línea