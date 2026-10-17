León vs América en vivo el partido de la jornada 12 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Las Águilas buscan una victoria que los mantenga en la cima de la tabla general del certamen, de cara a la recta final de la fase regular
Nene Beltrán, con mucho respeto para enfrentar al América
Fernando ‘Nene’ Beltrán, mediocampista del León, reconoció la dificultad de enfrentar al América en la jornada 12 del Apertura 2026 y evitó prometer una victoria, al destacar la calidad de la plantilla azulcrema y la intensidad que caracteriza al equipo dirigido por Guillermo Almada; sin embargo, aseguró que los esmeraldas cuentan con argumentos para competir, especialmente gracias a la mejoría defensiva tras la llegada de nuevos centrales. El futbolista también subrayó la rivalidad histórica entre ambos clubes y explicó que su pasado en Chivas hace que los enfrentamientos contra las Águilas tengan un significado especial para él. Además, señaló que la afición del León exige resultados y espera que el equipo haga respetar su localía, muestre carácter y mantenga un funcionamiento colectivo que permita a los seguidores identificarse con el conjunto esmeralda.
León llega con la confianza por todo lo alto
El León también presume de contar con la confianza para este compromiso, ya que la directiva anunció de manera oficial la extensión de contrato de Javier Gandolfi para mantenerse al frente del equipo. El argentino estará con La Fiera hasta diciembre de 2027, ya que el próximo año tendrá que afrontar retos importantes, como la Concacaf Champions Cup.
¿Cómo llegan León y América a este partido?
La Fiera llega a este compromiso en el sexto lugar, luego de sumar 18 puntos; sin embargo tiene un camino muy regular en sus últimos cinco partidos, ya que suma dos victorias, dos empates y una derrota. En su último duelo empató a un gol con el Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Además, tiene casi paso perfecto en casa, pues después de perder en la jornada 1, desde entonces no conoce la derrota en el Bajío.
Por su parte, el América es líder con 21 unidades, pero sin cumplir las exigencias de la afición, sobre todo después de empatar a un gol con Monterrey en el Estadio Azteca. Aunado al hecho de que llega a este encuentro con cierto sabor a revancha, luego de perder el duelo por el tercer lugar en la Leagues Cup ante León.
¡Bienvenidos!
Hola amigas y amigos de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre León y América en el Estadio León, en duelo correspondiente a la jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Un encuentro que ha generado mucha expectativa por la rivalidad que se ha creado entre ambos clubes, por lo que se espera que sea un partidazo de principio a fin, donde la afición buscará hacerse presente.
¿A qué hora juega León vs América y dónde ver hoy 17 de octubre la jornada 12 de la Liga MX 2026?
El partido entre León y América, correspondiente a la jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, se disputará este sábado 17 de octubre en el Estadio Nou Camp, casa del conjunto esmeralda.
El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y los aficionados podrán seguir el encuentro a través de FOX y FOX One, de acuerdo con la programación publicada para esta fecha del campeonato. En Claro Sports te llevaremos la mejor cobertura del partido.
Antecedentes León vs América, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
León y América protagonizan una de las rivalidades que han dejado partidos de alta intensidad en la Liga MX desde la instauración de los torneos cortos en 1996. Sus enfrentamientos incluyen encuentros de fase regular y eliminatorias de Liguilla, con antecedentes importantes como la final del Apertura 2013, cuando los Esmeraldas conquistaron el campeonato frente al conjunto azulcrema.
En los antecedentes más recientes de Liga MX, América ha conseguido resultados favorables, aunque León también ha demostrado que puede competir de tú a tú. En sus cinco enfrentamientos ligueros más recientes, las Águilas suman dos victorias y tres empates, de acuerdo con los marcadores registrados hasta el Clausura 2026.
León 2-3 América | Jornada 16 | Clausura 2026
América 2-0 León | Jornada 16 | Apertura 2025
América 1-1 León | Jornada 9 | Clausura 2025
León 1-1 América | Jornada 11 | Apertura 2024
León 0-1 América | Jornada 6 | Clausura 2024
El antecedente más reciente fue una victoria del América por 3-2 en la cancha de León, el 21 de abril de 2026, un resultado que demuestra la capacidad ofensiva de ambos equipos y que añade un ingrediente especial al nuevo enfrentamiento.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
América parte como favorito para llevarse la victoria frente a León en la jornada 12 del Apertura 2026, según los momios de Caliente.mx que aparecen en la imagen compartida. Las Águilas tienen una cuota de +108, por encima de León (+235) y del empate (+260), lo que refleja una mayor confianza del mercado en un triunfo visitante.