León vs América en vivo el partido de la jornada 12 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

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¿Cómo llegan León y América a este partido?

La Fiera llega a este compromiso en el sexto lugar, luego de sumar 18 puntos; sin embargo tiene un camino muy regular en sus últimos cinco partidos, ya que suma dos victorias, dos empates y una derrota. En su último duelo empató a un gol con el Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Además, tiene casi paso perfecto en casa, pues después de perder en la jornada 1, desde entonces no conoce la derrota en el Bajío.

Por su parte, el América es líder con 21 unidades, pero sin cumplir las exigencias de la afición, sobre todo después de empatar a un gol con Monterrey en el Estadio Azteca. Aunado al hecho de que llega a este encuentro con cierto sabor a revancha, luego de perder el duelo por el tercer lugar en la Leagues Cup ante León.