Milito lamenta la falta de contundencia de Chivas ante Tigres: “Teníamos que ganar”

Chivas empató ante Tigres y llegó a cuatro partidos sin ganar. Gabriel Milito reconoció las fallas en la definición

Milito acepta problemas de gol en las Chivas | Imago 7

Chivas volvió a quedarse sin victoria tras empatar 1-1 frente a Tigres, resultado que extendió a cuatro partidos su racha sin ganar. Después del encuentro, Gabriel Milito reconoció que su equipo tuvo oportunidades para quedarse con los tres puntos, principalmente durante la segunda mitad, cuando aprovechó la superioridad numérica tras la expulsión de un futbolista del conjunto regiomontano.

“Claramente que queríamos ganar y teníamos la necesidad de ganar. Ahora mirar para adelante. Quedaban seis, ahora quedan cinco partidos muy, muy importantes”, expresó Milito durante la conferencia de prensa posterior al enfrentamiento.

El entrenador del Guadalajara analizó el empate y aseguró que sus futbolistas generaron oportunidades incluso antes de que Tigres consiguiera adelantarse en el marcador. “El primer tiempo sentí que estaba bastante controlado por ambos equipos. Tuvimos antes de su gol dos o tres situaciones claras para poder abrir el marcador. Después llegó el gol de ellos, la expulsión sobre el final del primer tiempo y el segundo tiempo creo que hicimos valer ese hombre de más”, explicó.

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El argentino también reconoció la intervención del portero Nahuel Guzmán, quien evitó que Guadalajara consiguiera otra anotación. “El control y dominio creo que el equipo lo logró, pero nos faltó quizás terminar, finalizar mejor, con un poco más de claridad. Así y todo, tuvimos situaciones. Nahuel atajó pelotas importantes”, agregó.

Pese a los cuatro encuentros consecutivos sin ganar, Milito sostuvo que el funcionamiento de sus dirigidos se ha mantenido, aunque los resultados no han acompañado su desempeño.

“Más allá de que los resultados no fueron los que esperábamos, el rendimiento, a excepción del día de Querétaro, considero que sí. Pero obviamente hay que ganar. El equipo se muestra en la línea de siempre, con la diferencia de que los resultados no los podemos conseguir, aun haciendo méritos”, manifestó.

Gabriel Milito destaca el gol de Jordan Carrillo y habla de su posible titularidad

Uno de los protagonistas del empate fue Jordan Carrillo, quien ingresó desde el banquillo y consiguió el gol que permitió a Chivas igualar el marcador ante Tigres. Milito destacó la aportación del futbolista y explicó que el cuerpo técnico mantiene un seguimiento de los jugadores que cuentan con menos minutos.

“Contento por él, contento por el gol que marcó. Creo que le viene muy bien para su confianza. Estamos muy encima de todos los chicos que juegan menos minutos. Le prestamos mucha atención a todos ellos para justamente que su autoestima no se vea afectada”, comentó.

El entrenador reconoció que permanecer fuera de la alineación puede afectar a los futbolistas, por lo que considera necesario mantenerlos preparados para responder cuando reciban una oportunidad.

“Todos los futbolistas quieren estar, quieren jugar. Cuando no juegan, siempre algo les afecta. Intentamos ayudarlos y que sigan preparándose porque hay que estar preparado para cuando toquen los momentos”, señaló.

Las lesiones preocupan a Chivas: Milito explica las bajas de su plantel

Otro de los temas que abordó el técnico fue la cantidad de futbolistas lesionados, situación que ha reducido sus alternativas para conformar las alineaciones, principalmente en la defensa y el mediocampo.

“Hay situaciones o lesiones que son multifactoriales. No es que hay algo específico. Por supuesto que, junto al cuerpo técnico, el médico y el área de la preparación física, con los datos disponibles, hoy en día se hace una evaluación”, declaró.

El entrenador reconoció que la ausencia de varios jugadores ha limitado sus opciones para realizar modificaciones durante los partidos. “Estamos haciendo todo lo posible para prevenir que no tengamos más bajas, porque al no tener a todo el plantel disponible contamos con menos opciones, sobre todo en el sector del campo de la línea defensiva, y en la zona del medio con lo de Omar Govea pasa algo similar”, explicó.

Entre los futbolistas cuya ausencia ha afectado al Guadalajara, Milito mencionó a Luis Romo, Omar Govea y Miguel Gómez, a quien destacó por su capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones.

“Nadie puede discutir la jerarquía de Luis Romo. Nadie puede discutir lo importante que es Cotorro para este equipo y tampoco nadie puede discutir lo importante que es Omar Govea para este equipo”, afirmó.

El técnico también se refirió a la situación de José Castillo, quien ha atravesado por tres lesiones desde el inicio de la Leagues Cup. Explicó que el futbolista se encuentra en la etapa final de su recuperación, aunque su regreso será progresivo. “José tuvo la primera lesión en la primera jornada de Leagues Cup en Estados Unidos. Se recuperó, volvió, tuvo otra lesión en el aductor, volvió y tuvo una tercera lesión. Esa es la realidad de él. Ahora está en la recta final”, detalló.

¿Cómo manejará Gabriel Milito el plantel de Chivas durante la jornada doble?

Con el compromiso frente a Necaxa programado para el martes y una semana en la que Guadalajara deberá disputar tres encuentros, Milito explicó que la recuperación física será uno de los aspectos que determinarán las decisiones sobre su alineación.

“Hay que adaptarse al calendario. Considero que se pueden jugar perfectamente tres partidos semanales, a lo mejor no durante tres o cuatro semanas, ahí sí te ves más obligado a rotar, cuidar y agregarle frescura al equipo. Pero cuando es solo una semana, como en el caso de esta semana, creo que el futbolista lo puede tolerar”, explicó.

No obstante, aclaró que la decisión dependerá del estado de cada jugador y que el cuerpo técnico dará prioridad tanto a las necesidades deportivas como a la prevención de lesiones. “Veremos en este poquito tiempo que tenemos cómo están, quién llega mejor al partido y qué es lo más conveniente para lo deportivo, para ganar el partido, y también para la salud de los jugadores”, señaló.

Milito adelantó que la alineación podría definirse hasta el mismo martes, después de evaluar la recuperación de quienes participaron ante Tigres. “Seguramente el equipo lo vamos a confirmar el mismo día del partido, según las sensaciones que tengan hasta los mismos jugadores. Necesitamos el 100% de todos porque estamos en la recta final y ahora hay mucho en juego”, afirmó.

Finalmente, el entrenador reiteró su confianza en el grupo para terminar con la racha de cuatro partidos sin ganar y recuperar terreno durante los cinco compromisos que restan en el torneo.

“Sigo con plena confianza en el equipo, con plena confianza en los jugadores. Los veo con la capacidad de volver a la victoria. A veces en el fútbol existen estos baches y hay que salir rápido. Para eso es muy importante la confianza en uno mismo y la confianza del equipo”, concluyó.