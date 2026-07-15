Alexis Peña advierte: “Ante Atlante va a ser una guerra”

El defensor del Necaxa asegura que el equipo buscará consolidarse como el mejor de los últimos años desde el debut ante Atlante

Alexis Peña y Necaxa listos para enfrentar a Atlante. Imago 7

Previo al inicio del torneo Apertura 2026, el defensor del Necaxa, Alexis Peña, aseguró que el objetivo del equipo es convertirse en el mejor de los últimos años, aprovechando la continuidad del cuerpo técnico liderado por Martín Varini y la incorporación de nuevos refuerzos.

“Es complicado el cambio de jugadores, los que van, los que vienen. Hoy que se mantiene el profesor Varini, nos conoce y nosotros lo conocemos; más de la mitad del plantel sigue. Este Necaxa lo estamos trabajando para que sea el mejor Necaxa de los últimos años. Ha sido muy variable, pero estamos trabajando para que sea el mejor de los últimos años”, comentó Peña.

Sobre su debut ante Atlante, equipo que regresa a la Primera División, el defensor destacó la importancia de este primer enfrentamiento: “Desde que salió el calendario vimos que iba a ser así la Jornada 1. Nos estuvimos preparando para todo el torneo, pero en especial para recibir esta primera jornada en nuestra casa, con nuestra gente. Sabemos lo importantes que son los clásicos y los clásicos no solo se juegan, se ganan. Sabemos la importancia que tienen, es algo a muerte”.

El zaguero también explicó que el cuerpo técnico ha analizado a detalle al rival: “Se analiza el trabajo de sus partidos de pretemporada. En lo personal, creo que va a ser una guerra, un partido muy rígido, muy complicado. Sumando a todo lo demás, en nuestra cancha y con nuestra gente, vamos a ver quién se queda con los tres puntos”.

Peña recalcó que la continuidad de Varini y la base del equipo permitirán que Necaxa tenga un desempeño sólido a lo largo del torneo: la familiaridad con el sistema táctico y la cohesión del plantel serán clave para enfrentar partidos de alta exigencia.

Con la mente puesta en los tres puntos desde la jornada 1, los Rayos buscarán imponer su localía y demostrar que están preparados para pelear en el Apertura 2026, comenzando con un duelo intenso ante un Atlante que promete ser un rival difícil y competitivo.

TE PUEDE INTERESAR