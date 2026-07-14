Necaxa vs Atlante en vivo la Liga MX: horario y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 1

Inicia el torneo mexicano con un partido calificado como uno de los primeros clásicos de nuestro fútbol

¿Cuándo y a qué hora es el Necaxa vs Atlante? | Claro Sports.

Adiós Mundial, hola fútbol mexicano. El torneo Apertura 2026 de la Liga MX comenzará con un duelo que marcará el regreso de uno de los clubes históricos del fútbol mexicano. Atlante volverá a disputar un partido en la máxima categoría después de 12 años cuando visite al Necaxa en el Estadio Victoria, dentro de la jornada 1 del campeonato.

Los Potros de Hierro iniciarán una nueva etapa con la ilusión de consolidarse nuevamente entre la élite del balompié nacional. El conjunto azulgrana, dirigido por Miguel Herrera, buscará comenzar con un resultado positivo ante unos Rayos que intentarán aprovechar la localía para sumar sus primeros tres puntos del torneo.

Atlante llega al encuentro tras finalizar en el octavo lugar de la Liga Expansión MX y quedar eliminado por Tepatitlán en los cuartos de final. Necaxa, por su parte, terminó el certamen anterior en la posición 12 con 18 puntos y una diferencia de goles de -4, estadísticas que no le permitieron avanzar a la Liguilla por lo que también buscará mejorar su rendimiento desde el inicio del nuevo campeonato.

El partido entre Necaxa y Atlante se disputará el jueves 16 de julio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo por televisión a través de FOX y en streaming mediante FOX ONE. El encuentro será el primero del Apertura 2026 y representará el inicio oficial del nuevo proyecto azulgrana en la Liga MX.

Fecha, horario y dónde ver el Necaxa vs Atlante del Apertura 2026 de la Liga MX

El duelo entre los Rayos del Necaxa y los Potros de Hierro del Atlante del Apertura 2026, mismo que servirá como juego inaugural para el torneo se jugará el jueves 16 de julio en el Estadio Victoria de Aguascalientes en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. A continuación otros horarios:

Centroamérica: 19:00 horas.

19:00 horas. Estados Unidos Este: 21:00 horas.

21:00 horas. Estados Unidos Pacífico: 18:00 horas.

18:00 horas. Colombia: 20:00 horas.

20:00 horas. Argentina: 22:00 horas.

Este partido que revive una de las rivalidades más añejas del fútbol mexicano será transmitido a través de FOX y y su aplicación móvil FOX ONE.

Alineaciones probables del Necaxa vs Atlante para la jornada 1 de la Liga MX 2026

Los hombres que utilicen los técnicos tanto del Necaxa (Martín Varini), como del Atlante (Miguel Herrera), son toda una incógnita. Al ser jornada 1, los entrenadores tratarán de poner a su mejor cuadro disponible tomando en cuenta que aún falta mucho para que cierre el mercado de fichajes, pero, al mismo tiempo, con la prisa de sumar unidades desde el principio, además de tener la Leagues Cup en puerta.

Por lo anterior, estas serían las alineaciones probables para el Clásico más antiguo de México.

Necaxa: Luis Jiménez (P); Agustín Oliveros, Alexis Peña (c); Diego Ochoa, Raúl Martínez; Lorenzo Faravelli, Danny Leyva, Kevin Rosero, Juan Pablo Torres; Ricardo Monreal y Tomás Badaloni.

Luis Jiménez (P); Agustín Oliveros, Alexis Peña (c); Diego Ochoa, Raúl Martínez; Lorenzo Faravelli, Danny Leyva, Kevin Rosero, Juan Pablo Torres; Ricardo Monreal y Tomás Badaloni. Atlante: Oscar Jiménez (P); Walter Clar, Diogo Bagui, Eduardo Tercero, Nico Carrera, Walter Portales; Eugenio Pizzuto, Hardy Meza, Jhojan Julio; Luis Calzadilla y Luis Puente.

Antecedentes y últimos resultados del Necaxa vs Atlante en la Liga MX

Debido a las ausencias en Primera División de estos dos equipos, su último partido en la Liga MX fue hace 15 años, en específico el 16 de abril del 2011 cuando Atlante le hizo los honores al Necaxa.

Después de esto, el Necaxa descendió a la División de Plata, liga que también visitaron los Potros de Hierro a partir del 2014. Durante dos años estos equipos continuaron con su historia en la Liga de Ascenso hasta el Apertura 2016, torneo en el que los Rayos firmaron su ascenso a la Liga MX. Por lo tanto, su último duelo oficial fue el 30 de abril del 2016 cuando los de Aguascalientes vencieron 3-2 en semifinales a su clásico rival.

Atlante 1-1 Necaxa | Clausura 2011

Necaxa 1-2 Atlante | Apertura 2010

Necaxa 1-1 Atlante | Clausura 2009

Atlante 0-1 Necaxa | Apertura 2008

Necaxa 1-1 Atlante | Clausura 2008

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 1?

De acuerdo con la página caliente.mx, Necaxa parte como favorito para imponerse al Atlante, con un momio de -110. Los Rayos tendrán la ventaja de jugar en casa frente a unos Potros que regresan a la máxima categoría después de 12 años. Una apuesta de 100 pesos por el triunfo del conjunto de Aguascalientes generaría una utilidad de 90.91 pesos y un cobro total de 190.91 pesos. Por su parte, la victoria del Atlante paga +275, por lo que una apuesta de 100 pesos devolvería 375 pesos, mientras que el empate ofrece un momio de +270 y una ganancia de $370.00 pesos.

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