Almeyda no pone excusas tras la derrota de Rayados: “Nos ganaron bien”

Rayados cayó ante Atlante en la jornada 10 del Apertura 2026 y Matías Almeyda reconoció que su equipo fue superado por el rival

Matías Almeyda acepta la derrota ante Atlante | Imago 7

Monterrey fue superado por Atlante en la jornada 10 del Apertura 2026 y Matías Almeyda no buscó excusas tras la derrota de Rayados. El técnico albiazul reconoció que su equipo estuvo por debajo de lo mostrado por el conjunto azulgrana y señaló que las ausencias de jugadores como Lucas Ocampos, Víctor Guzmán y Orbelín Pineda no pueden utilizarse como justificante.

“Lo más difícil en el fútbol es encontrar el equilibrio y evidentemente nos está costando. El partido de hoy fuimos superados y cuando eres superado hay que reconocerlo. Dejamos de hacer algunas cosas y nos hicieron falta los jugadores que no pudieron estar, no es justificativo porque nos ganaron bien”, comentó.

El estratega argentino aceptó que Monterrey no logró ejecutar lo que había trabajado para el encuentro y consideró que el resultado fue consecuencia del desempeño mostrado por ambos equipos. Para Almeyda, el conjunto regiomontano deberá identificar los aspectos que no funcionaron y trabajar sobre ellos durante el parón.

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Almeyda no se sorprendió por el funcionamiento de Atlante

Almeyda también aseguró que el funcionamiento de Atlante no lo tomó por sorpresa, pues ya había enfrentado al equipo dirigido por Miguel Herrera durante la pretemporada. El técnico de Rayados explicó que conocía la manera en la que trabaja el entrenador mexicano y que el planteamiento del conjunto azulgrana no representó una novedad.

“No me sorprendió. Lo venía mirando bastante, sé que los equipos del ‘Piojo’ lo hacen bien, habíamos jugado un amistoso con ellos también en pretemporada. No me sorprendí, lo que pasa es que no estuvimos a la altura de lo que nosotros habíamos planificado y el rival lo hizo bien, no quiero sacarle mérito al rival”, señaló.

El entrenador insistió en que Atlante merece el reconocimiento por lo realizado durante el partido, mientras que Monterrey deberá concentrarse en corregir las situaciones que le impidieron mostrar el funcionamiento que había planeado.

Rayados aprovechará la Fecha FIFA para corregir errores

El técnico también reconoció que durante el torneo el equipo ha cometido errores que necesitan ser corregidos. Ante ello, consideró que el parón por la Fecha FIFA representará una oportunidad para trabajar en esos aspectos y, al mismo tiempo, recuperar a los jugadores que no estuvieron disponibles.

“Siempre trabajamos sobre el error, tratamos de evitarlo y en muchos casos se siguen cometiendo, hay que tomar decisiones. Esta fecha servirá para recuperar jugadores y esperar a los compañeros que están en selección”, añadió.

De esta manera, Monterrey afrontará el periodo sin actividad oficial con la tarea de analizar la derrota ante Atlante y preparar el regreso a la competencia, mientras Almeyda espera contar nuevamente con los elementos que se encuentran fuera del equipo.