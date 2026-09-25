Uriel Antuna no olvida la final ante Cruz Azul: “Duele con toda el alma”

Antuna mantiene la confianza en el proyecto de Pumas, mientras Rodrigo López respalda a los jugadores de la Liga de Expansión

Pumas no atraviesa el momento esperado en cuanto a resultados, pero dentro del vestidor mantienen la confianza en el proyecto y en el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Esteban Solari. Uriel Antuna reconoció que al conjunto universitario todavía le ha costado adaptarse a una nueva idea de juego, aunque aseguró que existe tranquilidad de cara a la segunda mitad del torneo.

“Conscientes de que nos ha costado poquito, pero es un equipo en construcción, vamos a la mitad, pero el equipo está tranquilo y unido, confiando en el profe. Estamos agarrando idea de juego, cuando hay cosas nuevas es complicado, pero vamos agarrando la idea y el equipo está tranquilo sabiendo que cada punto es muy importante, va la mitad, pero vamos a pelear”, señaló el atacante.

Una postura similar mostró Rodrigo López, quien descartó que los universitarios deban utilizar lo hecho por otros equipos como parámetro y confió en que los resultados terminarán por acompañar el trabajo realizado dentro de Cantera.

“No podemos compararnos con otros, mirando a otros lugares no vamos a encontrar lo que necesitamos nosotros. No han sido los resultados, pero confiamos como equipo y en lo que nos da el cuerpo técnico, tarde o temprano llegarán los resultados, hace no mucho estábamos peleando por todo, así que el equipo está para todo”, explicó López.

El regreso de César Huerta y la final ante Cruz Azul

Antuna también se refirió al regreso del Chino Huerta y a la importancia que puede tener dentro del plantel después de superar problemas físicos. El atacante destacó el respaldo que ha recibido de sus compañeros y la motivación con la que encara esta nueva etapa.

“Sabemos la importancia de ese tipo de jugadores, yo conozco al Chino, se va siendo ídolo y regresa siendo ídolo, viene de un par de lesiones, lo hemos arropado para que esté en su mejor nivel. Los 11 más los que entran son importantes, todos luchamos por el mismo objetivo, algo que me gustó es que dijo que tenía una deuda importante, después de la final también me quedé con esa espinita”.

Precisamente aquella final continúa siendo un episodio complicado para Antuna, quien recordó su expulsión ante Cruz Azul y reconoció el impacto emocional que tuvo perder nuevamente un partido por el título. “No se puede borrar, obviamente duele con toda el alma porque fue mi tercera final perdida y más ante Cruz Azul, pero me trato de enfocar en el presente, no puedo cambiar lo que ya pasó”.

Pumas, ausente de la convocatoria de Rafa Márquez

Sobre la primera convocatoria de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana, en la que no apareció ningún futbolista auriazul, Antuna aseguró que dentro del plantel respetan la decisión y confían en que sus actuaciones con el club puedan abrirles nuevamente las puertas del Tri.

“Lo que nos lleva a selección es nuestro club y haciendo bien las cosas en el club no dudo que nos convoquen. Sabemos que no convocaron a nadie pero no nos quita la ilusión de poder estar”.

Respaldo a los jugadores de la Liga de Expansión

Finalmente, Rodrigo López habló sobre la polémica alrededor del regreso del ascenso y descenso en el fútbol mexicano y manifestó su respaldo hacia los jugadores de la Liga de Expansión que han exigido recuperar la posibilidad de subir deportivamente a la Liga MX.

“Es un tema bastante polémico y como colegas creo que es desearles lo mejor, sabemos que debe ser complicado la incertidumbre de no saber qué va a pasar, pero esperemos se llegue a un acuerdo para todas partes”, concluyó el mediocampista universitario.

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