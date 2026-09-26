Borregos Monterrey le pasa por encima a Pumas CU y mantiene su invicto en la ONEFA

Borregos Monterrey impuso el ritmo desde el primer cuarto y terminó con 73 puntos ante Pumas CU en ONEFA

Borregos Monterrey se lleva una victoria aplastante | Captura

Borregos Monterrey derrotó 73-20 a Pumas CU en la Semana 4 de la temporada 2026 de ONEFA, resultado con el que el conjunto regiomontano conservó su paso invicto y provocó la primera derrota de la campaña para el equipo de la UNAM.

El encuentro tomó rumbo desde el primer cuarto. Pumas CU no consiguió avanzar en su primera serie y tuvo que despejar, mientras Borregos aprovechó sus posesiones para comenzar a construir la diferencia.

Fernando Mayen abrió el marcador con un acarreo después de una serie de nueve jugadas. Poco después, Fernando Sanabria conectó un pase largo con Víctor Hugo, quien superó a la defensiva y llegó a la zona de anotación para colocar el 14-0.

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La ofensiva de Pumas volvió a detenerse y Borregos aprovechó para ampliar la ventaja. Daniel Santos consiguió una carrera de 95 yardas que terminó en touchdown y puso el marcador 21-0 antes de terminar el primer cuarto.

La ofensiva regiomontana continuó con la misma dinámica durante el segundo cuarto. Mayen volvió a encontrar la zona de anotación después de una serie en la que Borregos tuvo que recuperar un balón suelto. Pumas CU consiguió responder con su primera anotación y redujo la diferencia a 28-7. Sin embargo, la reacción no cambió el desarrollo del encuentro.

Carlos Martínez amplió nuevamente la ventaja mediante un acarreo para el 35-7 y, antes del descanso, Sanabria encontró otra vez a Daniel Santos con un pase que terminó en anotación. Borregos llegó al medio tiempo con el marcador 42-7.

El tercer cuarto comenzó con otra anotación de Mayen, quien recorrió 44 yardas para ingresar a las diagonales y aumentar la ventaja a 49-7. Pumas no consiguió sostener sus series ofensivas y volvió a despejar. Borregos aprovechó la posesión para sumar otra anotación, esta vez mediante un acarreo de Homero Montano, que dejó el marcador 56-7.

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La UNAM consiguió otra anotación con una carrera de Santillán, quien recorrió una yarda para colocar el 56-14. En el último cuarto, Borregos mantuvo la producción ofensiva. Fausto llegó nuevamente a la zona de anotación por la vía terrestre y puso el encuentro 63-14.

El conjunto regiomontano volvió a encontrar las diagonales para alcanzar los 70 puntos y terminó imponiéndose 73-20. Con este resultado, Borregos Monterrey mantuvo el invicto en la temporada de ONEFA, mientras que Pumas CU sufrió su primera derrota de la campaña. Los 73 puntos representaron además la mayor cantidad de anotaciones que Borregos Monterrey le ha conseguido a Pumas CU en la historia de sus enfrentamientos.